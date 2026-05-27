Отмена домашки: нужны ли школе такие перемены?

Рособрнадзор обсуждает отмену домашних заданий. Глава ведомства Анзор Музаев заявил, что развитие искусственного интеллекта ставит под вопрос их целесообразность:

Исследование института общественного мнения "Анкетолог" показало: 73% школьников применяют нейросети для выполнения домашней работы, каждый второй просит ИИ объяснить тему или пошагово разобрать задачу. Общественники из родительских объединений убеждены, что отказываться от домашек нельзя, однако школе нужны перемены.

Дискуссия о домашних заданиях началась из-за осознания, что нейросети взяли на себя значительную часть самостоятельной работы учащихся. 58% школьников просят искусственный интеллект объяснить сложную тему простыми словами, 46% доверяют проверку уже сделанного. И мы боимся представить, сколько детей просто списывает все — от решений задач до сочинений — из всем известного чата. Масштаб явления заставил усомниться в пользе традиционных домашних заданий. При этом отечественная педагогика всегда строила учебный процесс вокруг закрепления пройденного материала, и отказ от этого способен разрушить логику обучения.

Зачем нужны домашние задания



И тут мы переходим к главному блюду — как оказалось, вот уже несколько лет, а, может, и больше — учитель просто не может полноценно отрабатывать материал на уроке. Причина — многолетняя бюрократическая волокита, отнимающая у педагога большую часть времени, а здесь, как в матрешке, следующая катастрофа — кадровый дефицит. Учителей мало, учеников много. Тут быть бы живу — отвести урок, дать задания и потом проверить, а все остальное время — в бесконечных заполнениях отчетов и внеклассной работе.

По крайней мере, отчасти в этом видит проблему ведущий научный сотрудник Высшей школы государственного управления Президентской академии Наталья Тарасова. Согласования нормативов отняли у учителей главное — время, потому закрепление знаний перенесли на самостоятельную работу дома. Так в итоге нейросети стали основным исполнителем домашних заданий.

"Проблема не нова, ее поднимают уже не первый год. Домашние задания в первую очередь нацелены на закрепление. Но пока мы на уровне министерств, подзаконных актов бесконечно решали, сколько по объему и по времени должны быть домашние задания, сама система утратила ресурс времени, который позволяет закреплять материал на уроках", — говорит Наталья Тарасова.

Домашние задания формируют ответственность и дисциплину, и родительское сообщество хотело бы сохранить их, но с условием сокращения внеурочной деятельности, отвлекающей детей от учебы — к такому выводу приходит член правления Общественного движения "Родители Москвы" Ангелина Потеряйко.

"Родительская общественность стоит на том, чтобы оставить домашние задания, но не увеличивая нагрузку, а сокращая в первую очередь внеурочную деятельность, которая почему-то стала обязательной — ту же финансовую грамотность или "Разговоры о важном", к которым у родителей много вопросов и по содержанию, и по людям, которые разрабатывают этот проект", — заявляет Ангелина Потеряйко.

Как обойти ИИ



Соблазн механического списывания не устранить запретами, но можно изменить сами задания, считает юрист, председатель Межрегиональной общественной организации "Отцы рядом", педагог Иван Курбаков. Он убежден, что педагоги могут выстроить задания на анализе и дискуссиях, тогда списывание у нейросети потеряет смысл. А исключать домашнее задание никак нельзя.

"Перед педагогами стоит двойная задача — сохранить ценность самостоятельной работы и адаптировать домашние задания к современным реалиям, исключив глупую механическую работу по переписыванию ответов ИИ в домашнее задание. Мы давно перешли с ребятами от информационных форм заданий к аналитическим и рефлексивным, например, если речь про обществознание — устраиваем в школе дебаты со студентами вузов, обсуждаем, нужно ли сохранять памятники советской эпохи, а это уже затрагивает и духовно-нравственные ценности, в естественных науках акцент на реальные опыты", — говорит Иван Курбаков.

Однако требовать от учителей творческих усилий для обхода нейросетей — значит игнорировать нагрузку в школах. Любые дополнительные требования лишь увеличивают переработки.

Ангелина Потеряйко обращает внимание на то, что знания нынешних школьников заметно уступают уровню их сверстников 20-30 лет назад, и объясняет это отходом от фундаментальной науки и предметного обучения. Ослабить влияние искусственного интеллекта на домашние задания, по ее мнению, можно возвратом к основательной предметной подготовке и отказом от выпуска тьюторов в пользу учителей, которые умеют обучать и воспитывать.

Добиваться же от педагогов изобретательных уловок против нейросетей в нынешних условиях — значит попросту глумиться над учительским корпусом. Гораздо полезнее, считает Потеряйко, наладить общую работу Роскомнадзора и Рособрнадзора по выявлению и блокировке ботов, решающих домашние задания в социальных сетях. А эксперименты, вроде математического репетитора от "Яндекса" для 5-11 классов, эксперт призывает максимально ограничивать, ведь искусственный интеллект пока слаб и не обладает когнитивными и психическими способностями человека, а его воздействие на знания, психику и здоровье детей никто не изучал.

"Система статична, поворачивается долго, и фундаментальное, что уже сложилось, невозможно быстро разрушить, это хорошо. Но массово школа сегодня не готова. Учителя не могут справиться с бюрократической нагрузкой, а если им еще сказать, чтобы они к каждому уроку придумывали что-то в обход банального использования ИИ — это дополнительная очень глубокая работа", — отмечает эксперт Наталья Тарасова.

Кому выгоден искусственный интеллект?



Объемы домашки выросли из-за нехватки времени у учителей, но выросла и работа для родителей. После рабочего дня взрослые выходят во вторую смену — садятся вместе с детьми делать уроки. Терпения часто не хватает, начинаются конфликты, и это отравляет жизнь семьи. Нейросети принесли неожиданное облегчение — домашнее задание сделано, можно закрыть глаза на то, как именно оно выполнено? Мало кто из родителей станет лишний раз проверять ребенка на использование искусственного интеллекта.

Государство так и не определилось, какой быть школе — с опорой на фундаментальные знания или на прикладные навыки, и дискуссия о домашних заданиях лишь подчеркнула эту неопределенность, считает Наталья Тарасова. Без внятного решения любое изменение может больше навредить, чем помочь.

"У нас стоит в задачах построение единой национальной системы образования, и ключевой остается фундаментальность. Другое дело — современные технологии наступают нам на пятки, и нам приходится задумываться, впопыхах решать эти вопросы. Но на сегодняшний день я не вижу решения, которое что-то изменит в системе с точки зрения качества и при этом не привнесет ухудшения больше, чем уже присутствует в образовании", — резюмирует Наталья Тарасова.

Школа который год преодолевает не путь к изменениям, а полосу препятствий. И сейчас она столкнулась с "главным боссом", бой с которым пока не предрешен, но, по ощущениям, легким не будет. Еще не отгремели последствия различных реформ, как и новый уклад внезапно морально устарел — сдвигать время "на закрепление материала" из классов в сторону дома теперь бессмысленно, а может, даже опасно для целого поколения.

И за суетой легко пропустить самое важное — проблемы-то все те же, просто решать их теперь точно нужно, и это не обойти ни прямым, ни кривым путем. Детям — педагог, педагогу — время. Система нуждается в кадрах, а кадры — в материальном обеспечении. Простые истины — это не только сериал про школу, который когда-то смотрели всей страной, но и те самые решения, которые ищут днем с огнем. Социальная система при таком развороте ИИ должна усилиться, чтобы победить и вернуть нам статус страны с самым высоким уровнем образования. Ведь еще Кеннеди говорил, что русские обошли американцев в космической гонке за школьной партой. Пора туда возвращаться — через классы к звездам.