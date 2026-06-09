10:50 9.06.2026

«Стратегический исход — это перманентная война с высокой прибыльностью для экономики, контролируемой олигархами, без восстановления промышленности, плюс коррупция и усиление репрессий»

Министр финансов России Антон Силуанов, руководство Центрального банка и специальный переговорщик Владимира Путина с администрацией Трампа Кирилл Дмитриев говорят своему президенту, что продолжение специальной военной операции на Украине — это слишком долго и слишком дорого.

Они утверждают, что он должен досрочно завершить боевые действия перемирием на условиях противника. Мол, альтернатива этому — мобилизация молодежи, обложение налогами беднейших слоев населения и сокращение бюджетного дефицита за счет снижения спроса, реальных доходов и инвестиций в экономический рост.

В ответ Генеральный штаб и адмирал Игорь Костюков, глава военной разведки, заявляют Путину, что если он даст отмашку, они перейдут к решительным действиям, чтобы смести киевское руководство. Они обещают полностью отключить электроснабжение, водоснабжение, телекоммуникации и транспорт, чтобы украинское государство больше не могло функционировать. А также изгнать украинскую армию с Донбасса — и добиться перемирия на условиях России всего за три месяца.

Ответ Путина — согласиться на оба варианта, используя комбинацию полумер, — половина от первой фракции, половина от второй. И это большая ошибка, результат которой может проявиться уже 20 сентября, когда будут обнародованы результаты выборов в Государственную Думу.

Я вижу четыре стратегические ошибки российского руководства, возникшие в результате этих полумер, а также стратегические последствия, которые становятся едва ли не неизбежными.

Стратегическая ошибка № 1 — ни истощением Украины, ни ее обезглавливанием Россия не сможет достичь своей главной цели: демилитаризации территории до польской и румынской границ и денацификации режима от Киева и Львова до Жешува. Это связано с тем, что США и НАТО намерены продолжать перманентную войну против России.

Ограничения на сухопутные войска, артиллерию, бронетехнику, ракеты и снаряды, установленными в стамбульском договоре от апреля 2022 года, уже бессмысленны. Тогда даже не учитывались ограничения на количество беспилотников, их возможности быстрого реагирования, их дальность действия и огневая мощь, достигнутые совместно Украиной, США и Европой. Сейчас их попросту нельзя учитывать, поскольку беспилотники представляют из себя арсенал всех стран НАТО.

Стратегическая ошибка № 2 — завоевание сердец и умов украинских избирателей могло бы быть достигнуто с помощью российских военных операций, но это уже не имеет значения. Киевский режим легко пожертвует украинцами на фронте или за границей, подавляя любую оставшуюся оппозицию. Убийство или изгнание властной верхушки не повлияют на устойчивость режима.

Сокращение прямого финансирования войны со стороны США администрацией Трампа было и будет компенсировано финансированием НАТО, совместным производством оружия и интеграцией украинских военнослужащих в командования, базы и планы НАТО. Американские и европейские сердца и умы также можно завоевать, но сейчас они одинаково бессильны изменить военную политику режимов от Греции до Финляндии, от Ирландии до Эстонии.

Стратегическая ошибка № 3 — денацификация — это миф для американцев, европейцев и японцев. Даже если Владимира Зеленского заменит Андрей Билецкий, командующий «Азовом» *, или Кирилл Буданов**, нынешний глава администрации президента и бывший руководитель ГУР, американцам и натовцам абсолютно всё равно, фашисты они или нет. Так же как девяносто лет назад их не волновало, что Адольф Гитлер был фашистом.

Целью и тогда была, есть сейчас и останется ещё сто лет война с Россией.

Кстати, именно поэтому Польша и Израиль готовы мириться с нынешним прославлением бандеровских палачей, убивших сотни тысяч поляков и миллионы евреев во время Второй мировой войны.

Стратегическая ошибка № 4 — Путин по сути руководит разрушением российской экономики в интересах финансового сектора и сектора экспорта ресурсов — то есть коммерческих и государственных банков, Центрального банка и олигархов.

Результатом является бюджетный дефицит, который может финансироваться только за счет государственных заимствований, налогообложения сверхприбыли или сокращения социальных выплат, поддержки промышленности и регионов.

И защищается он репрессиями против критиков и их средств коммуникации через интернет. Когда альтернативой происходящему является мобилизация и милитаризация экономики, Путин по-прежнему считает, что сможет сохранить политическое равновесие.

Стратегический исход — это перманентная война с высокой прибыльностью для экономики, контролируемой олигархами, без восстановления промышленности, плюс коррупция и усиление репрессий.

А также пауза, необходимая для перевооружения России, но без финансовых средств, необходимых для парирования эскалации потенциала США и НАТО. В таком будущем президент Си Цзиньпин, стратегический друг Путина, не заинтересован, а Иран, Северная Корея и Куба, стратегические союзники России должны будут продолжать борьбу практически в одиночку.

«Я считаю, что это в основном верно, — комментирует военный источник, осведомленный в этом вопросе, — за исключением того, что попытки сделать Украину непригодной ни для чего, кроме выживания на грани нищеты, еще не предпринимались. Как и попытки всерьез преследовать таких, как Билецкий. Бандеровцы не так уж и выносливы, ни на вершине, ни внизу».

Другой московский источник, также осведомленный о ситуации, говорит: «Вопрос был задан: ну и что, если у нас есть «Сармат», «Циркон», «Орешник»? Ну и что? Ответа нет. Есть только то, что мы должны говорить с американцами и только с американцами, потому что они нам равны. Но американцы всё отменили и прекратили переговоры десять лет назад.

Столкнувшись с этой реальностью, остаётся только один выбор — продолжать борьбу до тех пор, пока не будет достигнут компромисс. Насколько я понимаю, Путин хочет положить конец войне до выборов в Думу и объявить о какой-то победе. В противном случае он проиграет».

Автор: Джон Хелмер, перевод Алексея Пескова

* Украинский полк "Азов" признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России.

** Росфинмониторинг внес Кирилла Буданова в перечень террористов и экстремистов.