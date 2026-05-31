16:28 16.06.2026

Клейменов Станислав Сергеевич: опыт антикризисного управления и инвестиций в специальные ситуации.

Восстановление финансовой устойчивости крупных предприятий и реструктуризация промышленных долгов требуют интеграции юридических, финансовых и операционных компетенций. В условиях жестких экономических кризисов классические административные схемы банкротства часто приводят к ликвидации производств, что диктует необходимость внедрения передовых инвестиционных подходов.

В отечественной практике комплексного оздоровления бизнеса ключевую роль сыграл Клейменов Станислав Сергеевич, прошедший карьерный путь от самого молодого арбитражного управляющего страны до руководителя крупного инвестиционного фонда. Деятельность этого специалиста наглядно демонстрирует, как последовательная трансформация подходов к урегулированию корпоративных конфликтов помогает сохранять рабочие места и восстанавливать реальный сектор экономики.

Ранние годы

Интерес к точным наукам сформировался у будущего руководителя еще в школьные годы, когда он самостоятельно принял решение перевестись в специализированный класс школы номер 1040 под шефством МЭИ. Углубленное изучение математики, физики, программирования и электротехники заложило фундамент для системного аналитического мышления.

В конце 90-х годов Клейменов Станислав поступил на факультет автоматики и вычислительной техники Московского энергетического института. Обучение по направлению прикладной математики и информатики завершилось в 1999 году защитой дипломной работы, которая заслужила высокую оценку и была рекомендована к научной публикации.

Параллельно с получением высшего образования с 1996 года развивалась его практическая деятельность в крупнейшем транспортном объединении Мострансагентство. Придя в компанию рядовым специалистом, он уже через год получил задачу сформировать с нуля рекламное подразделение.

Успешное выполнение этой задачи привело к быстрому карьерному росту, и вскоре Станислав Сергеевич Клейменов возглавил сначала рекламный отдел, а затем и рекламное бюро с двумя десятками сотрудников в подчинении. Этот опыт заложил базовые навыки управления людьми и проектами в условиях реальных бизнес-процессов.

Сразу после получения первого диплома магистра техники и технологий в 1999 году молодой специалист прошел отбор на программу подготовки антикризисных управляющих Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству. В 20 лет он стал самым молодым арбитражным управляющим в России.

Его первым назначением стало руководство процедурой внешнего управления в старом советском торговом центре в Московской области. Процедура завершилась стопроцентным погашением задолженности перед работниками и кредиторами, что было отмечено благодарственным письмом профильного ведомства.

Для расширения теоретической базы Клейменов Станислав Сергеевич в 2001 году успешно окончил магистратуру МЭИ по направлению вычислительных машин, комплексов и сетей.

В начале 2000 года управленец получил назначение на крупнейший ликеро-водочный завод Бурятии "Кристалл", где руководил коллективом из почти 300 сотрудников. В последующие годы под его внешнее управление перешли такие региональные предприятия как:

авиакомпания "Бурятавиа";

производственное объединение "Бурятспирт";

ОАО «АВТОВАЗ-Луховицы»

АО «Коломнахлебпром»

АО «Москворецкое карьероуправление»

коммунальные предприятия Московской области.

Все эти объекты после проведения процедур оздоровления нашли стратегических инвесторов, полностью восстановили платежеспособность и продолжили свою операционную деятельность. Практические результаты подтвердили эффективность выработанных методов работы с кризисными активами.

Общественная деятельность

Стремление масштабировать полученный опыт на федеральный уровень привело к активному участию специалиста в законотворческой и экспертной деятельности. В 2002 году Станислав Сергеевич Клейменов вошел в состав экспертного совета Государственной Думы, где принял непосредственное участие в подготовке базового федерального закона о несостоятельности.

Одновременно развивалось направление саморегулирования в профессиональной среде, где также требовалось участие государства и экспертов. В 2003 году, работая в должности вице-президента Альфа-Эко, он создал первую саморегулируемую организацию - Национальную гильдию арбитражных управляющих.

Через год совместно с руководителем Московского комитета по делам о несостоятельности была создана СРО ОАУ ДЕЛО. Эти структуры объединили 350 специалистов, которые одновременно координировали деятельность более 1000 предприятий с многотысячными коллективами.

Для повышения квалификации в 2004 году Клейменов Станислав окончил Институт экономики и антикризисного управления, получив диплом экономиста и войдя в справочник лучших выпускников вузов страны.

В 2008 году начался процесс укрупнения институтов саморегулирования. Было проведено слияние организаций НГАУ, РСНЭ и Сибирской гильдии, что привело к созданию крупнейшей профильной структуры в России.

Масштаб деятельности новой организации, объединившей более 600 управляющих и сопровождавшей до 3000 процедур в год, получил официальное признание. Правительственная комиссия выдала разрешение на использование в названии производных от слова Россия, так появилась Российская гильдия арбитражных управляющих.

Сложнейшие задачи требовали от руководителя постоянного расширения компетенций. В 2012 году он получил третье высшее образование, окончив Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования по юридической специальности.

В этот период управляющие гильдии под его руководством вели банкротства и финансовое оздоровление крупнейших советских промышленных гигантов:

Орско-Халиловского металлургического комбината;

производственного объединения "Черногорнефть";

АО РОСКОНТРАКТ;

авиационного холдинга AIRUNION.

Особое значение для формирования федеральной судебной практики имело банкротство коммунального комплекса нескольких районов Московской области. В рамках этого процесса удалось привлечь муниципальную администрацию к субсидиарной ответственности за неэффективное руководство коммунальным хозяйством.

Данный судебный прецедент, устоявший в Высшем арбитражном суде, на десятилетие вперед изменил практику изъятия имущества из хозяйственного ведения предприятий. Взысканные сотни миллионов рублей были компенсированы району через целевую субвенцию областного бюджета, что помогло полностью закрыть долги перед кредиторами.

Личный вклад, который внес Клейменов Станислав в формирование цивилизованного рынка банкротства, был отмечен рейтингом ПРАВО.РУ и отдельным актом суда. В 2015 году он возглавил со стороны профессионального сообщества рабочую группу по разработке закона о потребительском банкротстве, который помог за последние 10 лет начать экономическую жизнь с чистого листа более чем 1 миллиону граждан.

От классического банка к крупной экосистеме

Начав работу в 2002 году в крупнейшем частном банке страны в качестве руководителя проектов, а затем вице-президента, специалист глубоко изучил банковские механизмы работы с залогами и реструктуризацией долгов. Этот опыт лег в основу его последующего сотрудничества с крупнейшими финансовыми институтами.

В период с 2010 по 2015 год его команда привлекалась к управлению сложными дефолтными активами Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Газпромбанка. В фокусе внимания находились такие знаковые предприятия как заводы "Сельмаш", "Энерготехмаш", Онежский тракторный завод, холдинги "Инком-авто" и "Ижмаш".

Понимая дефицит классического банковского финансирования для проблемных компаний, в 2017 году Клейменов С.С. создал Litigation fund. Этот фонд судебного финансирования специализировался на выкупе прав требований и предоставлении средств на ведение сложных юридических процессов в обмен на долю в активах.

В этот же период был реализован первый в отечественной практике проект привлечения банковского кредита в процедуре банкротства на выкуп прав требований к должнику. Сделка по финансированию девелопера с портфелем торговых центров площадью 350 тысяч квадратных метров была успешно одобрена кредитным комитетом государственного банка и реализована профильному инвестору.

К 2020 году портфель проектов его команды включал процедуры в отношении таких компаний, как "Трансаэро", "Беталинк", «Капитал-Тур», "Техносила", ГК "Независимость", СУ-155, "Урбан Групп" и металлургический завод "Красный Октябрь". В последующие годы суды доверили коллективу проведение банкротства российского подразделения Google и ликвидацию ИКЕА.

В 2021 году Станислав Сергеевич Клейменов полностью завершил работу в СРО и сосредоточился на развитии инвестиционного фонда, нацеленного на выкуп долгов предприятий реального сектора. Главной задачей структуры стало сохранение производств, столкнувшихся с корпоративными конфликтами и дефолтами.

Для анализа рисков и моделирования исходов в сложных ситуациях фонд разработал и внедрил специализированную экосистему на базе искусственного интеллекта. Программное обеспечение обрабатывает огромный массив информации, накопленный за 25 лет антикризисной практики.

Цифровые алгоритмы фонда позволяют решать следующие задачи:

построение дерева вариативных исходов судебных споров;

оценка реальной стоимости активов, входящих в конкурсную массу;

моделирование сценариев операционного перезапуска производственных цепочек.

Эффективность этой экосистемы подтвердилась в 2022 году при выкупе у Сбербанка просроченной задолженности крупнейшего в Восточной Европе производителя газосиликатных блоков. Переброска опытной команды управляющих, урегулирование акционерного спора и модернизация мощностей помогли перезапустить комбинат и продать его профильному игроку с доходностью х4 через два года.

Законотворческая экспертиза и международное сотрудничество

Масштабная практическая деятельность в сфере реструктуризации корпоративных долгов закономерно привела к активному привлечению специалиста в профильные государственные и общественные комитеты. Системная работа в составе рабочих групп Министерства экономического развития Российской Федерации способствовала формированию современных стандартов для операторов электронных торговых площадок и оптимизации общей дорожной карты в области несостоятельности.

Клейменов Станислав Сергеевич внес весомый вклад в развитие экспертного диалога в рамках Российского Союза СРО, где координировал разработку процедур финансового оздоровления федеральных государственных унитарных предприятий. Его участие в комиссии по международным отношениям и трансграничной несостоятельности дало возможность интегрировать передовой зарубежный опыт в отечественную практику антикризисного регулирования.

Общественное признание компетенций управленца подтверждается его вхождением в Высший совет Союза СРОАУ и активной работой в Комитете по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты РФ. В рамках профильного подкомитета по антикризисному управлению велась систематическая оценка рисков ведения бизнеса и подготовка предложений по защите прав кредиторов.

Международный статус экспертизы руководителя подтвержден его членством в INSOL International - ведущей всемирной ассоциации специалистов по несостоятельности и реструктуризации, а также в Международной ассоциации кредиторов WOC. Накопленный опыт Клейменов Станислав регулярно обобщает в научных публикациях, монографиях и лекциях, принимая квалификационные экзамены у будущих арбитражных управляющих в ведущих вузах страны.

Направленные на оздоровление рынка инициативы заложили прочный фундамент для дальнейшей модернизации операционных и инвестиционных моделей бизнеса. Интеграция передового зарубежного опыта и глубоких юридических знаний помогает защищать экономические интересы отечественных производств даже в периоды высокой турбулентности.

Личная жизнь и увлечения

Свободное время руководитель посвящает семье, воспитывая сына и двух дочерей. По его мнению, социальная ответственность бизнеса должна выражаться не в декларациях, а в конкретной помощи людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях из-за экономических кризисов.

В 2012 году во время банкротства Научно-исследовательского автотракторного института Станислав Клейменов выкупил на торгах здание старинной Преображенской церкви в селе Легчищево, в котором в советские годы располагались лаборатории и типография. Объект был безвозмездно передан Русской православной церкви и к настоящему времени полностью восстановлен.

Аналогичный подход был применен при ликвидации задолженности Лотошинского молочного завода, где многодетная семья сотрудников из-за бюрократических ошибок лишилась права на жилье и подлежала выселению. Из личных средств руководителя была полностью профинансирована покупка квартиры для этих людей.

При банкротстве автокомбината в Москве возникла необходимость расселения 15 семей работников, которые нелегально проживали в подлежащем сносу административном здании. Для решения этой проблемы Клейменов Станислав лично приобрел 15 благоустроенных квартир в столице, предотвратив выселение людей на улицу.

В городе Фокино здание местного отдела полиции попало в конкурсную массу обанкротившегося муниципального предприятия. Чтобы сохранить социальную стабильность, руководитель полностью погасил все налоговые и реестровые долги организации, выкупил имущество и передал здание ОВД в дар городской администрации.

Крупным социальным проектом стало создание приюта для бездомных людей в Московской области. Для этих целей Клейменов С.С. выделил трехэтажное здание площадью около 1000 квадратных метров, где одновременно могут проживать до 100 человек, получая медицинскую помощь, трехразовое питание и содействие в поиске работы.

В последние годы руководитель также активно помогает медицинским учреждениям и финансирует приобретение экипировки и автотранспорта для участников специальной военной операции.

Несмотря на плотный инвестиционный график, он продолжает делиться опытом в качестве эксперта РБК, колумниста Ведомостей и обозревателя Российской газеты. Он также является автором ряда монографий по теории несостоятельности, членом Комитета по безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ и входит в состав международных ассоциаций INSOL In. и WOC.

Деятельность специалиста отмечена медалью Российского Союза СРО За вклад в развитие саморегулирования, а также официальными благодарностями Государственной Думы, Министерства сельского хозяйства и Администрации Московской области. Разработанная им стратегия операционной трансформации продолжает успешно внедряться в портфельных компаниях фонда, обеспечивая их финансовую устойчивость перед вызовами 2026 года.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/8573440