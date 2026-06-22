Тысяча чертей! Нас подставляют. Мы ничего не запрещаем: Боярский-младший из «ЕдРа» обрушился с критикой на оппозицию в Госдуме

«Единая Россия» не имеет отношения к введению в России запретов, за рассуждениями об этом стоят ее соперники, сказал депутат Государственной Думы, глава комитета по информационной политике Сергей Боярский

Он заявил это в рамках первой встречи «Лидеров Петербурга» с чиновниками и депутатами, которая состоялась на открытии проекта.

Сыну «главного мушкетёра» страны сходу задали интересующий всех вопрос: чем отличаются от монополизации действия ЕР «по запретам и ограничениям».

— «Единая Россия» к тем запретам, которые сейчас на слуху, не имеет никакого отношения. Это наши политические конкуренты выворачивают всё. Знаете, как тень на плетень, называется, — немедленно ответил единоросс.

Затем он пространно обратился к истории ограничений интернета, которые, по его оценке, «установили правила движения» в Сети.

По его заявлению, критики «партии власти» из числа парламентской оппозиции якобы сами голосовали за законы, регулирующие правила в российском сегменте интернета. В качестве конкурентов, которые критикуют «Единую Россию», он назвал практически все прочие партии, представленные в Госдуме.

— «Единая Россия» принимала федеральные законы, которые установили одни правила для всех. И не только мы, но и все наши, на тот момент их было поменьше, без «Новых людей», политические силы. Но когда лидер «Справедливой России» (Сергей Миронов — ред.) выходит и говорит: «Сволочи кто тормозит Telegram», который (у нас поименное голосование) голосовал за принятие этого закона — это попахивает политической шизофренией, либо, так сказать, просто провокацией и введением в заблуждение своей аудитории или участников своих, — обрушился на соперников Боярский.

Но все его заявления и версии разваливается при первом же взгляде на факты. И тем интереснее наблюдать, как партия власти — за несколько месяцев до выборов в Госдуму — пытается срочно переписать собственную историю. Более того, переложить ответственность за свои «косяки» на других, в крайнем случае, показать, что эти решения были совместными.

Боярский формально прав в одном: непосредственные решения о блокировках принимает не Госдума, а Роскомнадзор и Минцифры. Но это — попытка подменить причину следствием. Именно «Единая Россия» приняла все законодательные акты, создавшие правовую машину для этих блокировок.

Особенно показательно поведение «Единой России» в тех случаях, когда оппозиция пыталась если не отменить, то хотя бы понять происходящее.

В феврале 2026 года КПРФ внесла протокольное поручение с требованием к Минцифры раскрыть правовые основания для замедления Telegram. Итог: 77 голосов «за» — «Единая Россия» заблокировала. Против выступил лично Сергей Боярский, заявивший, что Telegram «системно нарушает российское законодательство».

В апреле 2026 года КПРФ попыталась добиться от Минцифры разъяснений по ситуации с массовыми блокировками VPN. Двадцать депутатов-коммунистов внесли соответствующее протокольное поручение. Результат?

Парламентское большинство из ЕР, ЛДПР и «Новых людей» его заблокировало. Итоги голосования: «за» — 79 (КПРФ и «Справедливая Россия»), против — 140 («Единая Россия»), не голосовали — 231 («Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди»). Контрольное поручение в адрес Минцифры отклонено. Лично Боярский голосовал «против».

Тогда он сообщил, что комитет «сверяет часы с министерством ежедневно» и уже запросил позицию ведомства. Однако формат протокольного поручения комитет почему-то не поддержал. Хотя именно протокольное поручение от имени Госдумы — это форма парламентского контроля за исполнительной властью.

Можно припомнить и другие выражения главы комитета. Вот, например, в марте. Случаи отключения мобильного интернета — это «новая нормальность» и в такой ситуации посоветовал действовать «по старинке».

«С собой иметь небольшой запас наличных, пользоваться проводной связью», — перечислил он. Отвечая на вопрос, как понять, что проблемы с интернетом у всех, а не только у кого-то одного, депутат посоветовал «спросить у соседа» — у граждан с мобильными телефонами поблизости!

Помнится тогда подобные заявления, возмутили нормальных людей и парламентариев.

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ депутат Государственной Думы Юрий Афонин сказал:

— Ребят, вы поймите для начала: отказ от интернета никакой безопасности не гарантирует. Тот же терроризм — подрывы самолётов, теракты в метро — имел место и в доинтернетную эпоху, и даже в большем масштабе, чем сегодня.

А вот что действительно гарантирует ваша «прорывная инициатива» — это тотальное отставание нашей страны от всего мира. Потому что интернет используется сегодня практически во всех отраслях экономики и человеческой деятельности.

Интернет сейчас — это ещё и доступ к искусственному интеллекту. В ряде европейских и азиатских стран его уже используют по 40−60% населения. В России этот показатель лишь 8%. Вы хотите, чтобы эти 8% обратились в ноль? Чтобы наша страна безнадёжно отстала от поезда технологий, на котором несётся в будущее всё человечество? Чтобы вся наша молодёжь задумалась об эмиграции?

А вот слова Боярского, произнесенные ещё раньше, в ноябре 2025 года: «Ограничение звонков через соцсети оправдало себя. Количество мошеннических действий с использованием этих платформ снизилось в разы, Роскомнадзор деградировал голосовые вызовы в WhatsApp* и Telegram. Считаю его абсолютно правильным, своевременным».

Почему же именно сейчас «Единая Россия», которую представляет Сергей Боярский, решила откреститься от собственных инициатив? Ответ лежит на поверхности: в сентябре 2026 года — выборы в Госдуму.

Она начала кампанию запретов, не ожидая, что это настолько сильно ударит по репутации. Поэтому и нужно сделать вид, что парламентарии партии власти тут ни при чем. Сергей Боярский пытается провести такую линию: «законы» — это хорошо и правильно, а «запреты» — это кто-то другой.

Но когда твоя партия контролирует Думу почти четверть века и голосует за каждый ограничительный закон, эти аргументы не выдерживают критики.

Да, формально блокировки проводит Роскомнадзор по указанию администрации президента. Но «Единая Россия» — это тот самый парламентский молот, который годами выковывал правовую основу для этих блокировок.

И сейчас, перед выборами, когда молот ударил по собственному рейтингу и репутации, партия пытается сделать вид, что она в сторонке, «я не такая, я жду трамвая». Поэтому с термином «политическая шизофрения», который Боярский использовал в адрес оппозиции, ему надо быть поаккуратнее.

* Принадлежит корпорации Meta Platforms Inc., которая решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. признана экстремистской организацией, ее деятельность территории нашей страны запрещена.

Автор: Игорь Молчанов

Источник: Свободная Пресса
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.06.2026, 00:15
    Гость: Зачем мне ИИ?

    Не нужен, пользоваться не собираюсь, даже за вознаграждение.
    Картами тоже не пользуюсь. Принципиально.

  5. 21.06.2026, 22:38
    Гость: Владимир

    Говорят, природа на детях отдыхает. По-всякому бывает. Михаил Сергеевич – любимый народом актёр, прекрасный отец, двух детей вывел в люди. Но, если его доча – неплохая обаятельная актриса, которая не лезет за рамки своей компетенции, то сынок – совсем другой случай.
    Предполагаю, не был бы он сыном своего отца, то вёл бы себя скромнее и умнее – как минимум в рамках компетенции и реальных способностей. А так, похоже, имя отца для него индульгенция на все случаи жизни.
    Вопрос ко всем олигархам, чиновникам и прочим "лучшим" людям. Вы уверены, что ваши детишки, которые от рождения привыкли к безделью и сладкой жизни, удержат ваше знамя олигархического и блатного капитализма?

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