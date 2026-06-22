Дух Брестской крепости или смрад Анкориджа? Иного не дано!

В «смутные времена», переходные эпохи, этапы ломки прежних устоев и традиций важно пытаться брать личную судьбу в свои руки и не надеяться только на волю «сверху». Вспомнить, что «все вместе мы – Народ», способный постоять за себя и отвоевать созидательное будущее для своих потомков

Начну с одного показательного события, которое для многих прошло незамеченным. Оно очень важно для понимания происходящих ныне в мире процессов, напрямую влияющих на положение дел в стране.

28 апреля сего года король Великобритании Карл III выступил перед Конгрессом США. Заметим, что до этого выступление британских монархов последний раз было в 1991 году, когда на трибуне выступала королева Елизавета II.

Глава британской короны прямым текстом заявил о необходимости масштабной подготовки к неизбежной войне с Россией. Конгрессмены ответили на спич британского короля бурными и продолжительными аплодисментами.

Слова Карла III – это, фактически, финальное послание российской «элите» и всем «башням» Кремля. И всем народам России. Сказано всё в открытую, «по-честному», в отличие от их предшественника Адольфа Гитлера, который, как известно, никаких официальных предупреждений о начале войны в адрес СССР в июне 1941 года не делал.

Иными словами, западный мир, и прежде всего Европейский Союз, начали активную милитаризацию собственной экономики, включая наращивание ядерного вооружения для прямого столкновения с Россией.

В развитие этой мысли участники саммита G7 во французском Эвиане, который проходил 15-17 июня, по мнению западных СМИ, готовы превратить конфликт на Украине в Третью мировую войну.

Вот такой формат «мыльной оперы», за фасадом которой пытаются скрыть реальную мировую политику с ежедневной гибелью сотен людей от оружия, которое поставляют европейские и американские дельцы.

А что отечественная элита, услышала ли она эти грозные заявления? Какие планы она вынашивает перед лицом надвигающейся опасности для российской государственности? Некий «дух Анкориджа», договорённостей, которых никто до сих пор так и не видел, очень быстро и вполне естественно превратился в «смрад Анкориджа», от которого осталась лишь очередная констатация Трампа, что США не имеют никакого отношения к конфликту на западных границах России, кроме того, что «мы продаем оружие Украине…»

Для того, чтобы определиться каждому в нынешней системе координат, непременно нужно обратиться к истории. В этом смысле тут всё давно уже однозначно трактуется для тех, кто хочет побеждать: «Хочешь мира – готовься к войне». Иными словами: «Хочешь мира – всегда будь готов к войне, иначе тебя ждёт зависимое прозябание и рабство».

Таково уж социальное устройство, что за место под Солнцем и кусок хлеба происходит постоянная борьба. Думать, что дадут спокойно пожить в мире, тем более России с её ресурсами и территорией, – иллюзия. История учит: никакие договорённости (и «договорняки») не действуют и в принципе невозможны между противоборствующими сторонами, если одна из сторон проявляет мягкотелость и лояльность к своему противнику и конкуренту.

Незыблемый в веках принцип «Разделяй и властвуй!» остаётся основным «оселком», альфой и омегой американской и всей англосаксонской политики.

Мировой гегемон – США, как это было уже не раз, вновь отползает за океан, чтобы своими щупальцами оттуда доставать неугодных. А главное – управлять процессом в режиме натравливания одних на других, и, поддерживая вялотекущую и горячую фазу конфликта между сторонами, решать вместе со своими «туманноальбионскими» партнёрами – когда, кому и как выгодно помогать, подкидывая дровишек в костёр, чтобы не потухло пламя. Непуганые невежества могут себе это позволить в ситуации, что никто их наказать за жульничество глобального разлива и откровенный бандитизм не может.

А пока «суть да дело», американские вояки параллельно занимаются подготовкой глобальной цифровой войны по типу «звёздных войн» с использованием искусственного интеллекта – ядерного оружия ХХI века.

Но даже при таком развитии событий экономика США с её долгом в 40 трлн долларов без большой войны, за счёт которой могла бы прилично заработать, обнулить свои провалы и вообще сохраниться, уже обойтись не может. Да и не могла ранее. Вспомним Великую депрессию прошлого века, из которой американцы вышли путём военных заказов, заработав на Второй мировой войне через ВПК.

В конце ХХ века США вдохнули в свои лёгкие свежий глоток воздуха и справились от паралича только потому, что удалось свалить СССР и почти 30 лет питаться его мощным потенциалом и ресурсами.

И вот теперь опять нужна подпитка в топку «американской мечты», иначе она просто растворится вместе с теми дельцами и «хозяевами денег», которые выстраивают эти «воздушные замки» с роскошной жизнью, основывающейся на ограблении других. Ведь только на ежедневное потребление в США в 2026 году требуется от 20 до 21 миллиона баррелей нефти. А откуда её взять?

Украина, фактически как теневой член НАТО, была выбрана англосаксами не случайно: постоянный конфликт у края России, обкатывание новых технологий по нанесению ударов по российской территории, столкновение славянских народов между собой, попытка утилизировать всё её население, включая использование биологического оружия. Большинство понимают, что воюет не сама по себе «самостийная» Украина, а её руками с Россией ведёт войну весь западный мир.

При этом уже пройдены все мыслимые и немыслимые «красные линии». А есть ли адекватные этим нарушениям действия российской стороны, который можно было бы воспринимать не как ответ на террористические акты киевского режима, а однозначно трактовать в логике ударов по «центрам принятия решений»? Отечественный властный бомонд всё ещё тешит себя иллюзиями договориться на выгодных для себя условиях? Соблюдать «джентельменские» договоренности в белых перчатках и смокингах, когда идёт даже не просто уличная драка, а настоящая бойня, и пытаться заключить договор с недоговороспособными?

Или, может быть, у кого-то из так называемой элиты есть надежда, что именно их назначат смотрящими за деньгами «избранных» в конкретных странах и поэтому пытаются решить исключительно свои шкурные интересы? «Рожденные эмигрантами» (по мысли Ф.М.Достоевского: Достоевский Ф. М. «Дневник писателя», 1873 год, глава II «Старые люди») - часть образованного сословия, которая имеет глубокую культурную и духовную отчуждённость от своей страны. Воспитанные в своей номенклатурной тусовке на мечте о домике в Испании или на Лазурном побережье Франции, у них напрочь отсутствует понятие Родины. Многие из подобных персонажей воспринимают полученные привилегии по должности и статусу как право безграничного распоряжения природными ресурсами и судьбами людей в угоду личным, корыстным интересам. Для подобных «двойных агентов» страна что дойная корова.

Будучи сами фактически «негражданами» желают отнять священное чувство Родины у всех остальных, уничтожая коренное население, при этом надеясь на лояльность и рабскую покорность приезжих?

Именно поэтому, по мысли российского историка и политолога И.С.Шишкина, совершенно закономерно, что Россия до сих пор не дала ответ Западу «по иранскому типу», потому что на фоне иранской элиты, которая национально ориентирована, ни материально, ни духовно не связана с Западом и готова идти до конца, «наша элита выглядит как собрание колониальных управляющих, фрондирующих по отношению к метрополии. Отсюда и результат».

Желание прежней «нормальности» в отношениях с Западом побуждает после 30 лет правления/кормления видных представителей либерального бомонда переживать за то, что было ими наработано непосильным трудом за прошедшие десятилетия и пытаться любой ценой защитить эти «завоевания» (пенсионную реформу, сословное деление общества, приватизацию, введение ЕГЭ, «оптимизацию» и коммерциализацию сфер образования и медицины, деградацию провинции, отставание в науке и промышленности). И как итог – рукотворным способом привести страну к топливно-энергетическому, продовольственному, образовательному, культурному кризису, и в целом – экономическому. А главное – нравственному. Заронить у людей не просто тревогу за своё настоящее, но и сформировать постоянный страх и неуверенность в своём будущем.

Видимо, поэтому многих не покидает ощущение, что грядёт апокалипсис. А что предлагает «элитка»? Пройти ещё через одну катастрофу, чтобы попытаться самой выскочить на новый виток истории? А есть ли созидательная программа развития для всех?

На «Царьграде», в ответ на фактический ультиматум Лондона, чётко сформулированы мысли для правящего класса: «Что касается элиты, которая мечтает о возвращении своих яхт и лондонских особняков, то ей пора понять: в новой России места для предателей нет. Либо вы с народом и армией, либо вы с теми, кто хочет уничтожить нашу страну. Третьего не дано. И попытки пролоббировать «перемирие» должны пресекаться как государственная измена».

Здравомыслящие граждане давно поняли сермяжную правду: вести переговоры с людоедами – равно как пытаться играть в кошки-мышки с дьяволом. Идёт война. Скрываться за фразами «эскалация», «конфликт», «спецоперация» – по сути вводить себя и других в заблуждение. А если это война, то аксиома военной науки гласит о том, что победа невозможна без захвата штаба неприятеля. Всё остальное – манёвры. Уже западные военные эксперты подсказывают, что надо было бы сделать России, чтобы победить в войне.

Применение самого эффективного оружия, имеющегося в арсенале военных, нужно не для демонстрации силы, не в качестве некоего «акта возмездия» за какие-то преступления и не в режиме тренировки нанесения удара «по сараям», а чётким и недвусмысленным средством принуждения к миру.

Мир проходит кардинальную трансформацию и проверку на определение своего Образа будущего.

Многим порой кажется, что «от меня лично ничего не зависит». Всё решают конкретные исторические персонажи. Великий русский писатель Лев Толстой, в том числе в своём романе-эпопее «Война и мир», опроверг такие постулаты. Его мысли сегодня как никогда актуальны. «Царь есть раб истории», – отмечает он. Рисуя образ Михаила Кутузова в его борьбе с Наполеоном, Толстой показывает нам, что этот полководец был делегирован на войну народом и воевал не ради славы и почестей, не ввиду приказов придворных из царской свиты, а в интересах Отечества.

Равно как и другие цари, императоры, полководцы и министры, убеждённые в том, что они управляют событиями, на самом деле события управляют ими. Все они выполняют функции, которые им предписывает совокупность воль миллионов и обстоятельств людей, на первый взгляд вроде бы и не отражённых на страницах истории, но своими исключительно личными интересами, делающими большую историю и политику.

Смутные времена, переходные эпохи, этапы ломки прежних традиций – это когда нужно пытаться брать свою личную судьбу в свои руки и не надеяться только на волю «сверху». И сколько в настоящем и ближайшем будущем останется совести и здравого смысла – зависит от всех нас.

Вспомнить, что «все вместе мы – Народ», способный постоять за себя и отвоевать созидательное будущее для своих потомков. И что Родина – это не просто слово. «Это всё моё родное, это где-то в глубине. Это самое святое, что осталось во мне».

И в этом смысле нам сегодня для Победы как воздух нужен «Дух Брестской крепости», дух отцов и дедов, которые смогли нанести поражение фашизму в 1945 году, а не смрад Анкориджа или срам «Туманного Альбиона». Иного не дано!

И надо ещё понять, как преодолеть без катастрофических последствий нынешнее состояние, когда «верхи» не хотят, а «низы» не могут без «верхов» (но это пока).

