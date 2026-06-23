Китайцы обнаружили в России феномен «старения до обогащения»

Китайские специалисты нашли большую разницу в причинах падения рождаемости в России и в КНР. Они также оценили «глубокое старение населения», которое требует пересмотра политики госрасходов

В России китайцы отмечают уникальный феномен «старения до обогащения», когда уровень экономического развития не достиг стандартов развитых стран, а старение уже оказывает на бюджет и экономику многоплановое давление. Китайцы предлагают российским властям задуматься о балансе военных и социальных расходов, поднять качество медицинского обслуживания и его доступность в сельских районах.

В России сформировалась сложная модель старения при сочетании низкой рождаемости, высокой смертности и гендерного дисбаланса в ожидаемой продолжительности жизни. Особенно ярко здесь проявляется феномен «старения до обогащения»: уровень экономического развития не достиг стандартов развитых стран, однако регион уже испытывает многоплановое давление, связанное с глубоким старением населения, пишет Чжан Сянь, доцент кафедры славянских языков Чанчуньского университета. Он напоминает, что по планам российского правительства в ближайшие 15 лет численность пожилых людей в нашей стране увеличится почти на 10 млн, что дополнительно увеличит нагрузку на демографическую и социально-экономическую сферы.

Характерная для России модель старения при низком среднем уровне благосостояния создает угрозы социально-экономическому развитию, считает ученый. Чтобы снизить риски и угрозы, в списке рекомендаций китайский ученый предлагает провести оптимизацию структуры бюджетных расходов, обеспечить сбалансированное распределение средств между обороной и социальными нуждами, а также увеличить инвестиции в демографическое развитие и пенсионное обеспечение для создания устойчивой финансовой основы реагирования на старение.

Подтверждением слов о нарушении баланса между обороной и социальными нуждами является тот факт, что расходы федерального бюджета с 2021 по 2025 год увеличились в два раза. Тогда как средний номинальный размер страховой пенсии по старости за этот же период вырос только в полтора раза.

Российским властям, по мнению китайцев, надо развивать системы здравоохранения и социального обслуживания пожилых граждан. Для этого нужно расширить «доступ к медицинским услугам с особым вниманием к потребностям сельских и отдаленных районов». России следует повысить уровень медицинского обеспечения и долговременного ухода за пожилыми людьми для удовлетворения растущего спроса.

Властям также следует усовершенствовать меры поддержки занятости, а также создать благоприятные условия для возвращения трудовых мигрантов. Нужно также повысить уровень участия трудоспособного населения в экономике для смягчения дефицита рабочей силы. Социально-экономическая отсталость и трансформационные трудности создают базовые условия российской модели старения, отмечает Чжан Сянь. Россия, как и некоторые другие постсоциалистические страны, пережила затяжной период экономической нестабильности и социальных потрясений. Ограниченный уровень экономического развития страны не позволяет сформировать полноценную систему демографического и пенсионного обеспечения, считает ученый.

Феномен «старения до обогащения» означает, что страны сталкиваются с большим финансовым и ресурсным давлением при попытках смягчить последствия старения: традиционная модель семейной заботы о пожилых подорвана, а система общественного призрения еще не сложилась. Это обостряет проблемы, связанные со старением.

Для замедления старения населения РФ нужно усилить меры поддержки рождаемости и заняться улучшением «репродуктивной среды», предлагает Чжан Сянь. Эти меры включают усовершенствование системы пособий по рождению детей, а также развитие услуг по уходу за детьми. Правда, другой китайский эксперт утверждает, что возможности для увеличения рождаемости как в России, так и в Китае весьма ограниченны, несмотря на большую разницу в причинах ее снижения.

«Россия и Китай входят в число немногих крупных держав, где государство последовательно пытается управлять рождаемостью – в одном случае стимулируя ее, в другом, еще несколько десятилетий назад, жестко ограничивая. Тем более неожиданным выглядит результат: несмотря на полярные отправные точки, обе страны движутся к близким показателям суммарного коэффициента рождаемости (СКР) и схожей динамике репродуктивных установок молодежи», – отмечает исследователь Вэй Ицзюнь из Санкт-Петербургского государственного университета. Он считает, что Китай и Россия оказались сегодня перед задачей, для решения которой у них нет стандартного инструментария.

Вэй Ицзюнь признает, что на сегодня остается нерешенным ключевой вопрос: возможна ли устойчивая рождаемость выше уровня простого воспроизводства в обществах с высоким уровнем образования, урбанизации и гендерного равноправия или это структурно недостижимая комбинация? Он отмечает, что применяемые сегодня материальные стимулы помогают только тем, кто уже хотел иметь ребенка, но откладывал это из-за экономических барьеров. Но на тех, кто переосмыслил саму необходимость детей, материальные стимулы действуют слабее.

Для России, по мнению китайского исследователя, характерно большое расхождение между репродуктивными намерениями россиян и реальным поведением. Разница между желаемыми и реальными репродуктивными планами объясняется в РФ жилищными проблемами, нестабильностью занятости, недостаточностью инфраструктуры и, что важнее, – представлениями о «правильном» моменте для рождения ребенка, который постоянно отодвигается.

В Китае же парадокс низкой рождаемости связан с жесткими ограничениями на рождение не более одного ребенка. За 30 лет сложилась среда, в которой один ребенок воспринимается как норма, а два – как нечто, требующее объяснения. Вэй Ицзюнь также фиксирует, что с 2022 года Китай столкнулся с естественной убылью населения впервые за последние шесть десятилетий. Смертность в КНР превысила рождаемость почти на 850 тыс. человек в 2023 году.