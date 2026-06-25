Нефтяники начали делить бензин по регионам: география дефицита расширяется

11:03 25.06.2026

Участники рынка все чаще задаются вопросом, насколько выгодно нефтяным компаниям продавать бензин на внутреннем рынке в условиях административного сдерживания цен и растущих издержек

Топливный кризис в России начинает приобретать новые формы. Если в начале июня крупнейшая частная нефтяная компания страны ограничивала объемы продаж бензина в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, то к концу месяца автомобилисты в Челябинске столкнулись уже с полным отсутствием топлива на отдельных АЗС "ЛУКОЙЛа". Аналогичные перебои ранее фиксировались в Свердловской области, а с 23 июня ограничения начали вводиться и в Воронежской области. География проблем расширяется, а участники рынка все чаще задаются вопросом, насколько выгодно нефтяным компаниям продавать бензин на внутреннем рынке в условиях административного сдерживания цен и растущих издержек.

Жители Челябинска сообщают, что на некоторых заправках "ЛУКОЙЛа" в продаже остался только дизель по цене 78,55 рубля за литр. АИ-92, АИ-95 и АИ-100 временно отсутствуют. Официальных комментариев от компании пока не последовало.

При этом речь идет уже не о единичных случаях. В начале июня ограничения на отпуск топлива появились на АЗС "ЛУКОЙЛа" в Москве и Подмосковье, где был введен лимит в 100 литров на одну заправку и прекращена продажа бензина в канистры. Позднее аналогичные меры распространились на Санкт-Петербург и Кировскую область. Сообщения о перебоях поступали также из Свердловской области, а с 23 июня временные ограничения начали действовать и в Воронежской области.

Ситуация выглядит парадоксальной. "ЛУКОЙЛ" остается одной из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний страны, располагающей собственной добычей, переработкой и развитой сетью АЗС. Однако именно в ее розничной сети все чаще возникают ограничения. Это заставляет участников рынка задаваться вопросом, не становится ли внутренний рынок менее привлекательным для реализации топлива.

На фоне роста биржевых цен и ограниченного предложения нефтяные компании вынуждены балансировать между различными каналами сбыта. При этом стоимость топлива на АЗС остается предметом особого внимания государства, что ограничивает возможности для быстрого переноса растущих издержек в розничные цены. В результате компании могут предпочитать не резкое повышение стоимости бензина, а более осторожное распределение имеющихся объемов.

Впрочем, профессор НИУ ВШЭ Александр Абрамов не связывает перебои на АЗС "ЛУКОЙЛа" с попытками компании перенаправить топливо в более выгодные каналы реализации. По его мнению, речь скорее идет о перестройке логистики и перераспределении ресурсов между регионами.

"У ЛУКОЙЛа действительно видно, что на автозаправочных станциях возникают проблемы. Но я думаю, что это связано с перераспределением ресурсов в пользу других регионов. На заправках других крупных игроков - Роснефти и Газпром нефти - подобных проблем сейчас не наблюдается", - отметил эксперт.

По словам Абрамова, биржевая торговля не является для вертикально интегрированных компаний приоритетным каналом реализации. Основной объем топлива по-прежнему продается через розничные сети, а возникающие перебои, вероятно, объясняются необходимостью выполнять дополнительные задачи по снабжению и расстановкой региональных приоритетов.

"Я думаю, что здесь есть определенные приоритеты в области региональной и иной логистики. Это не связано с тем, что компания перераспределяет топливо в пользу каких-то более удобных или более маржинальных рыночных каналов", - подчеркнул экономист.

Таким образом, даже если причиной локального дефицита являются не экономические соображения, а особенности логистики и распределения поставок, сам факт необходимости перераспределения ресурсов свидетельствует о нарастающем напряжении на рынке. Если еще несколько недель назад речь шла преимущественно о росте цен, то теперь крупнейшие участники рынка вынуждены определять приоритеты поставок, а автомобилисты в отдельных регионах уже сталкиваются с физическим отсутствием бензина на АЗС.

Напомним, из-за череды атак БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы ощутимая часть мощностей была выведена из строя, что привело к ограничению предложения на внутреннем рынке топлива. По оценкам экспертов, объемы переработки упали на 14% с начала года. На этом фоне ранее власти Татарстана и многих других субъектов официально ввели временные ограничения на продажу топлива после появления очередей на заправках.

Одновременно правительство продлило действие механизма, позволяющего ряду НПЗ выпускать бензин и дизельное топливо по упрощенным экологическим требованиям для внутреннего рынка. На этом фоне биржевые цены на дизельное топливо обновляют максимумы с осени прошлого года, объемы продаж снижаются, а сроки поставок увеличиваются. Участники рынка все чаще обсуждают возможность полного запрета экспорта топлива для стабилизации внутреннего рынка.

Если в начале года основной проблемой рынка было ускорение роста цен, то сейчас все больше признаков указывают на переход кризиса в новую стадию. При сохранении административного контроля стоимость бензина может расти относительно умеренно, однако география ограничений продолжает расширяться. И если еще недавно автомобилисты сталкивались лишь с лимитами на объем заправки, то теперь в ряде регионов бензин начинает исчезать с АЗС крупнейшей частной нефтяной компании страны.

Автор: Никита Светлов