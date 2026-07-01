Илья Гращенков. Пустой бак оказался хуже пустого холодильника

Для нашей энергетической сверхдержавы, которая теперь вынуждена рассматривать импорт бензина из других стран для насыщения внутреннего рынка, это внутренний моральный урон. Нефть есть, НПЗ есть, экспортная инфраструктура есть, а бензина – мало

Дефицит бензина быстро перестал быть хозяйственной проблемой, став проверкой способности государства управлять кризисом, который бьет не по абстрактной макроэкономике, а по бытовой нормальности. Крым стал моделью управления. Сначала – успокоительная риторика, потом – лимиты по 20 литров, талоны, QR-коды, запрет канистр. Затем – фактическое ручное распределение топлива. То, что выглядело как полуостровная специфика, постепенно начало проецироваться на страну в целом.

Главный вопрос теперь не в том, «будет ли нормализация» о которой недавно дискутировали. Ведь теперь вопрос в норме – возвращение к старой или появление новой, в т.ч. нормы нормирования. Многие официальные лица уже заявляют, что бензин в любом случае будет стоить дороже, а ограниченное предложение тоже можно считать стабилизацией. За дефицитом идет неизбежная потеря качества. Правительство уже пошло на разрешение выпуска бензина с «Евро-3», а теперь обсуждается допуск топлива вплоть до «Евро-2» и импорт бензина с такими параметрами. То есть «нормализация» может означать не возвращение к прежнему рынку, а переход к более грязному топливу, которое к тому же опасно для современных автомобилей.

Для нашей энергетической сверхдержавы, которая теперь вынуждена рассматривать импорт бензина из других стран для насыщения внутреннего рынка, это внутренний моральный урон. Нефть есть, НПЗ есть, экспортная инфраструктура есть, а бензина – мало. Такой кризис модели, где экспортные приоритеты и уязвимость инфраструктуры начинают конфликтовать с внутренней стабильностью, опасный вызов для власти. Которая, не зная, как поступать с проблемой, опять сплавляет ее на уровень регионов.

Регионы тем временем уже соревнуются в антикризисных ноу-хау. Где-то лимиты 20–30 литров как в столичной агломерации, где-то больше, но с отсутствием одной из марок, запрет на отпуск в канистры, отдельные правила для трасс, грузовиков, сельхозтехники, коммунальных и экстренных служб. В Орловской области внедряют советский опыт – заправку по цифрам автомобильных номеров и дням недели. Плюс карты доступных АЗС, QR-коды, талоны, ручные штабы. Все чтобы «не создавать ажиотаж», который объявлен главным виновником дефицита.

Но это уже не рынок, а распределительная система. Пока мягкая, временная и объясняемая логистикой. Но государство ощутимо начинает делить потребителей на приоритетных и второстепенных. Если к середине июля ситуация не нормализуется, возможны три сценария.

Первый – мягкий. Кризис удается сбить за счет резервов, ремонта НПЗ, запрета экспорта и переброски топлива между регионами. Очереди уходят, лимиты снимаются, но цены остаются выше, а качество топлива – ниже.

Второй – фрагментарный. В крупных городах и на федеральных трассах топливо удерживают, а проблемные регионы живут в режиме «то есть, то нет». Возникает карта дефицитных регионов. Политически это самый неприятный сценарий, потому что он создает ощущение неравенства.

Третий – жесткий. Власть переходит к полноценному ручному режиму. Приоритет госслужбам, АПК, общественному транспорту. Вводится строгий контроль цен, борьба со спекулянтами наподобие опыта 1980-х. В таком сценарии бензин превращается в ресурс мобилизационной экономики.

Ключевой риск здесь не сам дефицит, а потеря доверия к успокоительным формулировкам. Бензин – политически чувствительный товар. Он измеряет не только цену литра, но и качество управления и цену других товаров. Если государство сумеет быстро вернуть предсказуемость, кризис останется эпизодом. Если нет – топливная тема станет одним из главных бытовых раздражителей лета, перед выборами в Госдуму 2026.