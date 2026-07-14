Азовское море, получившее в 2022 году статус внутреннего водоема и подтверждение Гаагского арбитража в июне 2026 года, стало небезопасным. Официальные российские ведомства и лица не комментировали происходящее

Атаки украинских беспилотников на российские суда в Азовском море привели к существенному снижению судоходства по Азово-Донскому каналу и Керченскому проливу. Наблюдатели предполагают, что удары преследуют двойную цель: вывод из строя танкеров, перевозящих нефтепродукты, и перекрытие ключевого маршрута экспорта зерна.

Атаки на суда в акватории Азовского моря начались 8 июля и за неделю приобрели такой масштаб, что в результате оказались практически перекрыты ключевые транспортные артерии, соединяющие этот регион с Черным морем и международными рынками.

Официальные российские ведомства и лица (например, Минобороны, Минтранс или Дмитрий Песков) не комментировали происходящее и не подтверждали полное закрытие. А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о том, что в результате атак были уничтожены несколько танкеров, в Азове загорелись два объекта хранения нефтепродуктов, а в Таганроге горел морской порт, из-за чего вводился локальный режим чрезвычайной ситуации.

По данным же западных агентств (Reuters ссылалось на свои источники в зерновой отрасли), пограничная служба якобы уведомила судоходные компании о прекращении приема заявок на проход через Керченский пролив с 10 июля, одновременно перекрыв движение по Азово-Донскому каналу. Сроки снятия ограничений не называются. Специалисты закономерно связывают блокировку канала и пролива непосредственно с ударами по гражданским судам, при этом военные корабли сохранят возможность прохода, тогда как коммерческие суда, возможно, лишатся доступа в порты Азовского бассейна.

Местные СМИ пишут, что канал не закрыли целиком, суда ходят, но прежнего интенсивного движения нет, в Таганроге ситуация с топливом становится напряженнее с каждым днем. Ограничения затронули ключевые порты региона, которые перестали принимать пшеницу.

Эксперты указывают на уникальные характеристики Азовского моря: это самый мелководный и замкнутый водоем, имеющий только один выход — Керченский пролив, и эти географические особенности делают каждое судно в акватории легкой мишенью, поскольку маневр для крупнотоннажного корабля представляет значительно большую сложность, чем для автомобиля, а укрыться от атак с воздуха в открытом море невозможно.

Азовское море оказалось в эпицентре ударов неслучайно: через него идут грузы в Мариуполь и Крым, и для противника перекрытие этого маршрута — вопрос экономического давления, а не только военной тактики. Экономист Василий Колташов в беседе с Накануне.RU пояснил, что Азовское море является еще более опасной зоной, чем Черное море, и противник полагает, что это экономически чувствительный удар. Через Мариупольский ход и портовую инфраструктуру проходят большие потоки грузов, поэтому удары здесь будут наноситься регулярно, считает он.

Через Азовское море и Азово-Донской канал проходит, по оценкам аналитиков, до четверти всего объема российского экспорта пшеницы, а крупнейшие зернопроизводящие регионы — Ростовская область и Краснодарский край — расположены вдоль его побережья, и второй по величине порт России в Черноморском регионе находится в Керченском проливе. Мировые рынки отреагировали практически мгновенно: цены на пшеницу на бирже Euronext за сутки выросли более чем на 4%, достигнув самого высокого уровня за последние шесть недель, но аналитики связывают этот рост именно с новостями о возможной блокировке судоходства, а не с самими атаками.

Однако эксперты не ожидают долгосрочного ажиотажа. Василий Колташов считает, что мировые рынки находятся в депрессивном состоянии, и некоторое повышение цен на зерно, если и произойдет, будет временным. Он связывает вялую реакцию рынков с депрессией западных экономик — Европы, Британии, Японии.

"Мировой рынок нефти, зерна, удобрений, различных материалов находится в довольно депрессивном состоянии. Нефть стоит 79,5 долларов за баррель. Реакция очень вялая. Некоторое повышение цен может быть, но временное. Общая ситуация достаточно депрессивная, нет повышательной тенденции, чтобы она усилилась", — сказал Колташов.

Экономист считает, что аграрии сильно не пострадают от ограничений логистики, поскольку существуют различные варианты и маршруты для вывоза зерна, которые позволяют избежать коллапса.

Но, так или иначе, остановка судоходства поставила вопрос о защите акватории. Власти пока не предложили решения, и эксперты указывают на существующие проблемы. Так, Василий Колташов в беседе с Накануне.RU отметил, что у России есть нехватка малых систем противовоздушной обороны, о чем говорят военные эксперты, и развитие этих систем будет происходить интенсивно в ближайшее полугодие, что, возможно, позволит купировать угрозу.