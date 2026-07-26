Переселить сотни тысяч людей для безопасности?

16:50 26.07.2026

Жители приграничных регионов будут себя чувствовать безопаснее, если переедут за Урал, в Сибирь, заявил Владимир Соловьев в своей телепередаче. Он предположил, что к зиме усилятся удары по энергетической инфраструктуре России, и задался вопросом, что сложного в том, чтобы переселить 200-300 тысяч жителей приграничных регионов

"Много говорят по поводу, что, к сожалению, враг понятно что делает, его задача — раскачать ситуацию внутри страны. Именно для этой цели наносятся удары по гражданской инфраструктуре, именно для этой цели был удар по нефтегазовому комплексу. Ясно, что, чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры... Что нам мешает? Мы говорим не о таком малом количестве людей. Мы говорим — 200-300 тыс. человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Курской, Брянской областях. Они де-факто живут на линии фронта", — считает ведущий.

Соловьев предложил заселять людей в пустующие на фоне кризиса новостройки и предоставлять переехавшим работу.

"Что мешает забрать людей и дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить. Ну мы же своих не бросаем! Когда линия фронта уйдет, восстановим, люди вернутся на свои места. Мы отказываемся от рабочих рук и смотрим, как люди живут в тяжелейших условиях. Поэтому должна быть у государства программа переселения наших людей хотя бы на время — не в ПВРы, а в нормальные условия, тем более, сколько у нас стоит новостроек, которые не заселяются. Что мешает государству выкупить и представить их, и люди будут работать? И главное, это резко повышает моральный дух!" — подчеркнул Соловьев.

К чему же готовят россиян, судя по таким предложениям "рупоров пропаганды"? Неужели приграничные регионы и электростанции не получится защитить в обозримой перспективе?

Эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов считает, что Соловьев лишь призывает подготовиться к худшему, ведь лучшее не требует подготовки.

"Действия Соловьёва направлены на превентивность. Хочешь мира — готовься к войне, то есть, нужно готовиться к худшему, а не к лучшему, чтоб потом не кусать локти. То есть заранее подготовиться к максимально возможному сложному периоду. Предсказывать тяжело, столько много сейчас чёрных лебедей летает, и я вообще не исключаю вариант, что до декабря это политическое образование в виде Украины развалится. Такой вариант не исключается, могут быть и оптимальные варианты, но кто его знает, надо готовиться к худшему".

Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов отмечает, что действительно есть проблема того, что целый ряд приграничных областей, в частности, Брянская, Курская, Белгородская область, Херсонская область и Запорожье, ДНР и ЛНР, да даже и Крым по-прежнему находятся в зоне досягаемости киевских ударных средств. Есть прилеты и в другие регионы, включая в Москву. Но именно приграничная зона используется противником как зона террористических атак, когда атакуют и мирных жителей, их личный транспорт и сельскохозяйственную технику. Как констатирует Анпилогов, полностью прикрыть эти территории пока невозможно.

"Стоит ли в этом случае говорить о переселении? С моей точки зрения, да, это одна из опций, которая всегда есть на столе возможностей, но, с моей точки зрения, это должно носить добровольный характер, потому что есть люди, которым уже переезжать куда-то просто опасно с точки зрения здоровья. Это пожилые люди, это люди, у которых переезд может вызвать обострение массы каких-то хронических заболеваний. Я считаю, что такую возможность предлагать надо, но не Сибирь, а, допустим, пожалуйста, Краснодарский край, Ставропольский край, все южные республики. У нас есть более благоприятные для жизни территории, и необязательно так сгущать краски", — пояснил Алексей Анпилогов.

Получается, что переселение — один из вариантов, к которым нужно готовиться. С другой стороны, как информационная подготовка к столь непростым решениям соотносится с отказом от "воздушного перемирия" с Киевом? Считается, что наши ответные удары мощнее и чувствительнее для Украины, чем удары ВСУ по территории РФ.

Буквально в конце июня Владимир Путин заявил, что Россия получила от Украины предложения о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон и об ограничении боевых действий только Херсонской и Запорожской областями, а также Донецкой и Луганской Народными Республиками. Но, по словам президента РФ, делать это нецелесообразно.

"Есть и новые предложения, но некоторые из них я готов назвать. Ну, например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон. Понятно, почему делается это предложение, потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима", — сказал тогда Путин.

Алексей Анпиологов тоже считает, что "фактор воздуха" действительно гораздо более болезненный именно для украинской стороны — наша возможность бить по стратегическим тылам, бить по логистике ВСУ выше, и ущерб, который мы наносим военной инфраструктуре противника, гораздо существеннее тех ответных ударов, которые наносит Украина.

"На войне есть свои правила, которые мы не можем нарушать просто по велению нашей левой пятки. То есть сказать, что мы должны что-то исключить, исходя из того, что мы несём сопутствующий ущерб — в таком случае нужно вообще не воевать, потому что любые военные действия в той или иной степени вредят, к сожалению, не только армии, но и населению прямо или косвенно. И вопрос как раз в том, что тот вред, тот ущерб, который наши ВКС наносят Украине, он действительно в разы, на порядки больше", — говорит Анпилогов.

В пример он приводит ситуацию с ударами по судоходству.

"Возьмем Азовское море — картинка для Киева, вроде бы, красивая, но относительные потери российского судоходства в Азовском и Чёрном морях, если посчитать, где-то на два порядка ниже, чем тот урон, который мы сейчас в ответ нанесли украинской морской логистике. И ведь это действительно было перемирие на море, Украина его нарушила и получила теперь "по гамбургскому счёту". И если уже эти ответные действия осуществляются, их нужно доводить до конца для того, чтобы у врага потом не было возможности вернуться ещё раз к расширению пространства", — сказал он.

Также эксперт считает, что воздушное перемирие никак бы не помогло жителям приграничных регионов, потому что эти районы страдают в том числе от артиллерийских обстрелов с земли.

"Мы это 10 раз мы видели на примере той же самой Запорожской атомной станции, которая, как лакмусовая бумажка, когда Украина даёт какие-то обещания, а потом убивает дроном цинично главного инженера атомной станции. К сожалению, нет почвы для договорённости, я это всегда говорил. Верховный командующий говорит, что мы за мир, за урегулирование, а не за какие-то паллиативы, которые позволяют опять собрать силы, накопить ударные средства и потом нанести очередной, ещё более мощный удар по нам. Зачем в такое играться? Это только множит жертвы, в том числе среди мирного населения", — отмечает эксперт.

Вадим Масликов соглашается: верить договоренностям с Киевом нельзя.

"Владимир Путин говорит, что нам не нужно воздушное перемирие, и это не просто из пальца заявление, а это основано на опыте и на практике, на реальных уроках, потому что эти перемирия ничем не заканчиваются. У нас было перемирие зерновое, другие перемирия — где они сейчас? Верить им нельзя. Это недоговороспособная страна. И если они какие-то перемирия используют, то исключительно в своей выгоде. Как только их выгода проходит, эти перемирия заканчиваются. Этим и обосновано заявление Путина", — добавил он.

Автор: Юрий Александров

