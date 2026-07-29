Мягкая сила на переломе эпох

«Лучшая мягкая сила – это установление нужного нам и лояльного России правительства в той или иной стране. Для этого при необходимости надо суметь провести в этой стране майдан, оранжевую революцию, военный переворот и т д. Как это делает USAID»

В федеральном агентстве Россотрудничество (далее – РС), которое отвечает за мягкую силу России во всем мире, недавно появился новый начальник – Игорь Чайка. Предыдущего – Евгения Примакова – без особой помпы тихо «задвинули». А недавно один из заместителей Чайки – Алексей Клещёв – на международном симпозиуме публично объявил, что у РС открывается второе дыхание.

«Россия – это цивилизация, которая дает возможность различным народам развивать свою культуру и религию, – заявил Клещёв. – Россия – это мини-мир. Русский язык – не только язык культуры, науки, души, но всё больше – язык экономики и развития. В России сильнейшие естественно-научные и теоретические школы, особенно математика и физика. Россия – один из лидеров современного информационно-технологического цифрового мира, где есть свой поисковик, которым пользуются по всему миру, где есть свой мессенджер. Мы прекращаем ориентироваться на Запад, у нас свой путь. Кроме того, Россотрудничество собирается принять самое активное участие в создании государственной идеологии. Это рано или поздно произойдёт, но то, что было озвучено сейчас, может стать её основой».

Мы попросили прокомментировать это знаковое заявление нашего постоянного колумниста, бывшего работники РС Игоря Моисеева.

– Ваше впечатление от сказанного, Игорь Николаевич?

– Заявление, конечно, знаковое. До Чайки ни один новый начальник РС (а их за последнее время через агентство прошло немало) ничего подобного не делал. Готов подписаться под каждым словом Клещёва. От самой идеи создания государственной идеологии на сердце вообще медовая лепешечка тает. Вообще-то, нам запрещали иметь ее со времен развала Союза. Неужели хоть у кого-то получится?

Но. Претворению этой прекрасной концепции в жизнь будут чрезвычайно активно противодействовать и препятствовать два мощнейших фактора – внутренний и внешний. И они могут похоронить это прекрасное начинание.

– С этого пункта подробней, пожалуйста.

– Фактор внешний. Сегодня мир находится на переломе. Идут сразу несколько войн, которые необратимо меняют лицо планеты. В одной из них самое активное участие принимает и Россия. Мир застыл в ожидании возможного ядерного апокалипсиса. Старая архитектура мировой безопасности, к которой мучительно шли столько лет, разорвана в клочья. Если честно, я сейчас не очень понимаю, чем в настоящее время концептуально занимается весь наш МИД и чему учат в том же МГИМО. Международном праву? Его теперь нет. Есть только право сильного. Базовым принципам международных отношений? Они разорваны в клочья. Умению вести переговоры? Сейчас вместо договоренностей – ультиматумы и угрозы. Тот же Трамп сначала более четырех месяцев вел переговоры с Мадуро, а потом перед очередным раундом его банально похитил и швырнул на нары. И Венесуэла слилась. Где результаты минских переговоров? А стамбульских? Где дух Анкориджа? Учить студентов политэкономии? Когда идет война за мировые ресурсы, она тоже не нужна. Мягкой силе? Так старая мягкая сила уже не работает, а концепция новой еще не создана. Хотя уже предложена. Мягкая сила как инструмент смены политического режима (чем успешно занимается американское Россотрудничество – USAID) в российском МИДе не воспринимается до сих пор. Остается в престижном МГИМО только иностранный язык и история своей профильной страны, куда направит тебя Родина. Все остальное, по-моему, только отвлекает от актуальной дипломатии сегодняшнего дня.

Хотя, может быть, я рассуждаю как дилетант. А какой может быть «мягкая сила» воюющего государства, против которого настроено полмира? И как в такой ситуации продвигать репутационный имидж России? Вопрос повисает в воздухе… Сейчас мягкая сила России в глазах всего мирового сообщества стремительно пикирует вниз. Потому что жесткой силы у России нет. А мягкая сила – суть ее производная.

– А как поживает американская мягкая сила – USAID? Трамп ее тоже пытался реформировать много раз – как конструктор лего…

– У USAID – совершенно иные цели и задачи. Главная из них – установление нужного США политического режима в той или иной стране. И для этого все средства хороши – вплоть до насильственного свержения законной власти – как это произошло на Украине и в Венесуэле. А у нас РС (да и в самом МИДе) по указке сверху принципиально не занимается политикой.

Произошла своеобразная самокастрация возможностей. В конфликте на Украине мы не отвечаем на бесконечные теракты наших западных партнеров. А они с завидной регулярностью проводят их на нашей территории. Мы завязли в СВО. Что бы нам ни говорили, взятие Констатиновки и Дружковки в мире никого ни в чем не убеждает. Потому что принципиального перелома в спецоперации за пять лет так и не произошло. Перспективы ее туманны.

Особенно это хорошо видно на примере персов, которые великолепно продемонстрировали всему миру свою жесткую силу. Настолько убедительно, что ни одна европейская страна не рискнула ввязаться в ирано-американскую войну. И обещанный Макроном авианосец «Шарль де Голль», который должен был принять самое активное участие в войне, ни на метр не сдвинулся со своего места у причала. Соответственно мягкая сила персов совершила ракетообразный рывок в космос. Им теперь все двери открыты.

У нас ситуация принципиально иная. И не видно никаких тенденций к ее перелому. Соответственно, в полном упадке находится и наша мягкая сила. Она должна как-то концептуально поменяться. Но на одних концертах и балалайках далеко не уедешь. И авторитет России не поднимешь. Нужно придумывать что-то принципиально иное. А это непросто.

– А второй фактор?

– Это МИД и само агентство – со своими тенденциями, негласными принципами, традициями, пристрастиями и предпочтениями. Чайке досталось тяжелое наследство. В РС, как и во всем российском МИДе, у огромного количества людей сформировалось довольно устойчивое порочное отношение к своим обязанностям. Как сказал мне руководитель одного Русского дома (филиала РС за рубежом – Российского центра науки и культуры – РЦНК – М.Л), «мы должны здесь просто быть». Этого достаточно. И на том, мол, спасибо. Про таких во время моей работы в РС местные виртуозы пера соорудили стишок:

«С милым рай у шалаша,

Коли он из атташата,

Деньги льются из ушата,

А работы - ни шиша».

Многие работники РС, уехав в вожделенную загранку, вообще «пропадают с радаров». Уехал в загранку – как в космос улетел. В РС местные стихоплеты кучу пассажей по этому поводу выдали на-гора:

«Родина растает в дымке,

Всем счастливо и пока!

Я два года – невидимка

Я теперь – в РЦНК»

Был в РС такой японист – Костя В. Он дождался, наконец, своего места в Японии. И, уехав туда, на несколько лет перешел в корпускулярно-волновое состояние. Ни дозвониться, ни достучаться до него было невозможно.

Но Костя-Японец – далеко не одинок в своих пристрастиях. Многие руководители Русских домов за границей, пользуясь своими связями наверху, и не только в МИДе, много лет живут в режиме расслабленной синекуры. Некоторые – всю жизнь. Больше всего такие деятели боятся возвращения в Россию. Здесь же работать надо. И начальство под боком. Оно же бдит. И требует отчета.

Мало того. У многих профессиональных мидовцев, занимающих в РС солидный посты, отношение к мягкой силе довольно презрительное. Это хорошо отражается в многочисленных внутримидовских пословицах и поговорках, которые из-за их запредельной скабрезности нет смысла упоминать. А как может с душой и отдачей работать человек, если он презирает собственную профессию?

Парадокс ситуации в том, что мидовцы старой формации, глубоко и искренне презирающие мягкую силу, о силе жесткой тоже имеют весьма смутное представление. Любой внешне или внутриполитический кризис они пытаются решить какими-то дипломатическими увертками, частенько терпя при этом очередное фиаско. Именно про эту контору дипломатов старой формации Черчилль не без иронии говорил: «Дипломат – это человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать», а успех для них – «движение от одной неудачи к другой со все более возрастающим энтузиазмом».

В РС мидовцев не любят и за глаза в курилках не слишком уважительно называют «мидаками». Мало того. «Мидаки» принесли в РС совершенно отвратительное социальное явление – «мидовскую дедовщину». Оно стало многолетним проклятием РС. Смысл ее в том, что возрастные «мидаки» – директора Русских домов за рубежом, до дрожи в коленях боятся, что только что приехавший из России молодой энергичный зам его подсидит. И с первых же минут пребывания того в загранке устраивают тому «сладкую жизнь». У них это называется «пустить на барбекю молодое московское мясо».

В этом плане легендой РС стал бывший руководитель Русского дома в Монголии. Он безраздельно царствовал на троне директора РЦНК в Улан-Баторе почти четверть века. И регулярно пускал на барбекю всех своих потенциальных замов. Некоторых вообще до психушки довел. А в контору писал на них жалобы по пять-шесть страниц. Смысл их был простой: «Незамедлительно увольте моего очередного сотрудника (стиль изложения сохранен), а меня оставьте». Вообще всех увольте, а меня, глубокого пенсионера, не трогайте. Я незаменим. Про одного из замов вообще писал, что тот по ночам бросает ему камни в окна. И стравил его со своими адъютантами –местными русскими, наблюдая со стороны за побоищем прямо в стенах Русского дома. Апогеем цинизма стал обыск всех местнорусских, когда они возвращались с устроенного им же фуршета для посла. Ему показалось, что со стола исчезли две бутылки виски. В итоге Элеонора Митрофанова (тогда она была директором РС) решила его после всех этих бесконечных аттракционов убрать с должности. Но «мясник» как его называли) оказался не прост. И стал лихорадочно цепляться за свой монгольский трон всеми частями тела. Он подключил все связи, включая местного посла. Пришлось Митрофановой лично вылетать в Монголию, чтобы разрулить ситуацию на месте. В итоге «мясника» попросили покинуть помещение. Но тот потом больше года обивал пороги посольства России в Монголии – хоть тушкой, хоть чучелом, но хотел остаться в структуре МИДа.

В мое время молодежь РС, отправляясь в загранки к таким вот «мясникам», говорило: «Приезжаешь на полусогнутых – уезжаешь на полусломаннных». Подозреваю, что фирменная и махровая мидовская дедовщина цветет и пахнет в Русских домах до сих пор.

Предшественник Чайки Примаков этот порок приметил. И «мидаков» в агентстве ощутимо проредил. Часть их расселась по Русским домам. Часть все-таки выдавили на пенсию. После чего Примаков организовал журналистский набор. «Мидаки» прозвали их «гиенами пера» и еще кое-как. Но акулы пера тоже по каким-то своим причинам не блеснули талантами на ниве мягкой силы.

Сейчас коридоры РС заполонили дети разнообразных статусных политиков, чиновников и таможенников – новой элиты. Их отцы заседают в АП, Совфеде и Госдуме или рулят каким-нибудь агентством или Таможенным комитетом, а их дети двигают мягкую силу России за рубежом. В общем, простые смертные здесь не ходят. Не по чину.

Вообще в РС есть несколько каст. Или кланов. Есть клан мгушников, мгимошников, культурологов (выпускников института культуры), переводчиков (выпускники ИСАА, института Мориса Тореза. РУДН и т д.). Все эти кланы сосуществуют меж собой довольно напряжено. Одно время все начальственные должности в РС умудрились занять военные инженеры запаса – большие знатоки нюансов мягкой силы. Их ненавязчивый армейский юмор и командный стиль общения с «гражданскими штафирками» шокировали всех – и мидовцев, и культурологов. Непонятно, каким ветром их вообще занесло в РС. Со временем их слили. Все эти «саперы мягкой силы» повторили судьбу Атлантиды – возникли ниоткуда и растворились в небытие.

Но после них в конторе началась бесконечная кадровая чехарда начальства. «Все промелькнули перед нами, все побывали тут».

– А насколько эффективны в работе нынешняя золотая молодежь?

– Разные есть. Есть умные и не очень. Есть пахари, а есть «синекуриллы с сигариллой». Есть яркие персонажи, о которых знает полстраны пребывания, а есть люди-невидимки, как японец Костя. Улетел в вожделенную страну и растворился в сиреневом тумане. В лучшем случае пришлет в контору фото с какого-нибудь фуршета – и достаточно. Жизнь удалась.

– Вы изощрено и со знанием дела критикуете других сотрудников РС. А каковы ваши личные успехи на ниве мягкой силы? Вы ведь тоже два года провели в Монголии.

– Ну, есть что вспомнить. Это было интересное время. В Монголии я снимался в кино на местной киностудии (наверное, первый и единственный раз за всю историю РС), дважды продюсировал монгольскую сборную на чемпионате мира по конно-спортивной джигитовке в России.

Я много писал руководству, что в РС нужно максимально активизировать спортивное направление – как одно из самых перспективных направлений российской мягкой силы. Монголы, которых я продюсировал, в итоге выступали с показательной джигитовкой на фестивале «Спасская башня». Спустя семьсот пятьдесят лет после завоевания Москвы Батыем они вернулись на Красную площадь. Только тогда над Кремлем свистели стрелы и лилась кровь, а сейчас звучали аплодисменты. Регулярно читал лекции о русском кинематографе студентам местных театральных вузов и в киноакадемии Монголкино. Меня в РС так и называли – «Монголкино». Я, между прочим, заслуженный работник культуры Монголии. Так что встань, сынок, когда разговариваешь с заслуженным работником культуры (улыбается – М.Л).

– Что бы вы пожелали Чайке?

– Прорыва. Интеллектуального. Когнитивного. Какого-то революционного слома ситуации. Помните, в свое время нам всем все уши прожужжали про какой то «хитрый план Путина» – ХПП? Потом, правда, выяснилось, что никакого хитрого плана ни у кого нет. А если и был, то не сработал. Так вот, я желаю, чтобы у Чайки был свой хитрый план Чайки. ХПЧ. И он просто революционно взломал бы ситуацию расслабленной синекуры и межумочного состояния, в котором находится нынешнее Россотрудничество.

Лучшая мягкая сила – это установление нужного нам и лояльного России правительства в той или иной стране. Для этого при необходимости надо суметь провести в этой стране майдан, оранжевую революцию, военный переворот и т д. Как это делает USAID. Но я что-то не припомню, чтобы Россия привела к власти нужное ей правительство даже в странах СНГ, где сейчас стремительно теряет свое влияние. В отличие от американцев, в нашем МИДе патологически не умеют работать на опережение. Классический и трагический пример – Украина, Армения, Азербайджан… И если Чайка покажет в этом деле класс, я первый сниму перед ним шляпу.

