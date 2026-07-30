А сегодня — Пенза и Сарапул: Избирательные атаки на маркетплейсы — почему ВСУ охотятся на Wildberries, но не трогают Оzon

Системную угрозу крупнейшему российскому маркетплейсу заметил Совбез РФ: Киев стремится нанести удар по бытовой стороне жизни россиян, дестабилизировать малый бизнес

Склады компании Wildberries раз за разом становятся целью дронов ВСУ.

Утром в четверг, 30 июля, украинские БПЛА нанесли удар по складу Wildberries в Пензенской области, пострадал один человек. 200 сотрудников были эвакуированы. О случившемся у себя в Telegram-канале проинформировал местный губернатор Олег Мельниченко. Сегодня же досталось и логистическому центру WB в Сарапуле — после удара украинских беспилотников там возник пожар, о пострадавших не сообщается.

Вчера о массированной атаке беспилотников на склад Wildberries сообщил рязанский губернатор Павел Малков. По данным пресс-службы компании, логистический объект был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности и прекратил работу.

Неделю назад атаке украинских беспилотников подверглись склады WB в Краснодаре и Невинномысске. Пожар был столь сильный, что потушить его смогли лишь спустя трое суток. Похоже, от здания размером с 14 футбольных полей мало что осталось. Почти наверняка эти площади для компании потеряны надолго.

Перед катастрофой в Краснодаре горел гигантский склад Wildberries в подмосковной Электростали и городе Котовск Тамбовской области, где были погибшие и раненые. Эти атаки, по оценкам специалистов, лишили компанию 8% складских площадей. Если к этой цифре присовокупить Рязань, последствия которой пока неясны…

Зато ясно, что ВСУ останавливаться не собираются и, вероятно, продолжат атаковать логистические центры Wildberries. «Кто на очереди? Владимир? Воронеж? Новосемейкино (Самара)?» — вопрошали в Сети, не забывая привести полный перечень складов компании с указанием их площади. По складу в Коледино уже били, но не попали.

Системную угрозу крупнейшему российскому маркетплейсу заметил Совбез РФ. Киев стремится нанести удар по бытовой стороне жизни россиян, дестабилизировать малый бизнес и продемонстрировать свою способность бить по гражданским объектам центральной России, однако последствия для экономики этих атак будут ограничены, заявили там.

Оценка замсекретаря Совбеза Масленникова звучит не очень убедительно. Ведь ситуация развивается в сторону ухудшения. Что если после складов ВСУ ударят по банкам, которые проводят платежи WB, по дата-центрам, где маркетплейс хранит данные о клиентах, по рекрутинговым агентствам, набирающим персонал, другим смежникам?

Комплексный террористический подход Киева, выбивающий всю инфраструктуру Wildberries, приведёт к потере почти половины электронной торговли России. Именно такую долю имеет ритейлер. А если это затем повторят с компанией Ozon, занимающей второе место среди маркетплейсов? А потом с «Яндекс Маркетом» и далее по списку…

То, что пока атаки идут исключительно на Wildberries, выглядит очень странно. Там что, мёдом намазано? С точки зрения украинских террористов было бы резонно атаковать и Ozon, и других тоже. Ведь их цель не столько физические разрушения, материальный ущерб, сколько страх, ощущение бессилия, которое террор сеет в обществе (terror — страх, ужас).

В поисках ответа на этот вопрос имеет смысл реконструировать причины, по которым атакам подвергается именно Wildberries.

Во-первых, маркетплейсы-конкуренты используют разную модель хранения товара. У Wildberries до 95% товаров хранится в собственных логистических центрах (модель FBO — товар на складе). Оzon же активно развивает модель FBS (товар у продавца). А значит его сеть более децентрализованная и менее уязвимая для атак с воздуха.

Также важен медийный эффект. WB — крупнейший маркетплейс в России, на чью долю приходится до 45−46% рынка. Компания располагает примерно 94−95 тысячами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) против 84−85 тыс. у Ozon. Если каждую вывеску над ПВЗ считать рекламной, WB отрекламирована по стране шире, чем её главный конкурент.

Кроме того, Wildberries сравнительно недавно была на слуху в связи с резонансным скандалом — Татьяна Ким и её бывший муж Владислав Бакальчук делили компанию со стрельбой у Кремля и привлечением авторитетов из Чечни. Ничто так не трогает обывателя, как семейные и любовные страсти, а значит в сознании масс WB поселилась крепко.

Делёжка проходила на фоне слияния Wildberries с ГК Russ, ради чего Татьяна Ким по некоторым данным встречалась с президентом Путиным (речь шла о выходе на международные рынки, буквально о создании русского Amazon). Тень Кремля, падающая на WB, делает её лакомой целью для ВСУ, чего нельзя сказать об Ozon.

Иначе и быть не могло. Единого руководителя, как Татьяна Ким на Wildberries (до слияния она владела 100% компании, а значит могла единолично принимать решения), на Ozon нет. Это публичное АО, акции которой торгуются на бирже NASDAQ, а стратегические решения контролирует совет директоров из 9 человек. Они же не пойдут к Путину на поклон.

Крупнейшие акционеры Ozon: российские компании с долями 34,95% и 31,8%. Остальные 33,25% акций находятся в свободном обращении. Среди миноритариев: BlackRock (США) — 0,05%, HSBC Global Asset Management (Британия) — 0,03%, UBS Asset Management (Швейцария) — 0,04%, Norges Bank Investment (Норвегия) — 0,07%, SEB Funds AB (Швеция) — 0,04% и т. п.

Доли мизерные, однако они фиксируют интерес ключевых западных игроков и самим этим фактом как бы гарантируют неприкосновенность компании. Атаковать Ozon — всё равно, что атаковать посольство страны — не сложно, но потом хлопот не оберёшься. Похоже, в структуре акционеров и заключается тайна неуязвимости Ozon по сравнению с Wildberries.

Скромные 0,05% озоновсских акций американской BlackRock (крупнейшая в мире инвестиционная компания с портфелем в 14 трлн долларов) подобны кащеевой игле, спрятанной в яйце, которое в утке, а та в зайце, а он, лопоухий, надёжно помещён в сундук, висящий на самом высоком дубе на острове Буян посреди океана. Попробуй дотянись…

Справедливости ради стоит отметить, что принцип этот работает в обе стороны. Иначе как объяснить поразительную терпимость, даже индифферентность ВС РФ в отношении таких объектов на Украине, как крупнейший металлургический комбинат «АрселорМиттал» в Кривом Роге, принадлежащий глобальному концерну со штаб-квартирой в Люксембурге.

От этих частных случаев один шаг до обобщения: даже небольшая доля той или иной компании, заранее проданная иностранному инвестору, тем более нескольким инвесторам из разных стран, является определённой гарантией, страховкой от недружественных действий, включая полное разрушение бизнес-инфраструктуры во время войны.

Что если публикуемые иногда в прессе схемы взаимного совладения бизнесом друг друга крупнейшими западными корпорациями помимо чисто экономического интереса преследуют цель показать переплетение интересов их «домашних» регионов — западных стран, а значит и напомнить о важности мира между ними и нежелательности войн?

Возможно, внешний враг, которому противостоят страны НАТО — лишь часть сплачивающей стратегии Запада, её военная часть. Но есть и другая — мирная, внутренняя, замешанная на экономических интересах участников. Используя попеременно ту или другую, теневые кукловоды ведут единый корабль западной цивилизации сквозь бури и мели…

Не то, чтобы в России Путина никогда этого не понимали. Схема по снабжению Германии и Европы газом через «Северные» и «Турецкие» потоки, через «Ямал-Европа» и другие ветки имели все признаки стратегии разделения рисков и создания союза заинтересованных сторон, которую «Газпром» успешно использовал с середины нулевых годов.

Другое дело, что такой подход не выдержал испытания масштабными боевыми действиями. Геополитические интересы сторон вызвали тектонические сдвиги в экономической практике. Никакая упущенная выгода не могла заставить игроков сохранять статус-кво. Сначала был подорван «Северный поток-2», теперь взлетают на воздух склады Wildberries.

Впрочем, можно всё списать на Киев. В конце концов и подводники-подрывники российских газопроводов, и операторы дронов, атакующих склады маркетплейсов, служат в одних и тех же украинских военнизированных госструктурах. И если их подвергнуть демилитаризации и денацификации — проблемы должны решиться сами собой.

Если всё ограничится Wildberries — значит, правит бал мировая закулиса, финансовый спрут действительно существует и противостоять ему надо иными, невоенными методами.