Кинопрмьера «Ешь, молись, худей»: ты же себя не на помойке нашла!

Боди-хоррор Натали Эрики Джеймс «Ешь, молись, худей» выйдет в российский прокат 13 августа 2026 года

Студентка мединститута Ханна зубрит замысловатые формулировки из лекций, учится заправски вскрывать трупы и — озабочена проблемой похудения. В погоне за стройной фигурой девушка записывается на 12-тинедельный курс, который ведет фитнес-тренер — харизматичная Алания. Но изнурительные марафоны на беговой дорожке и прием скудной пищи по часам, увы, не приносят желаемого результата.

На одной из вечеринок Хана встречает бывшую одноклассницу, которую все, кроме нее, травили за лишний вес. Теперь давняя подруга — сама стройность. В благодарность за человечное отношение она делится с Ханой заветной капсулой, которая помогает эффективно сбросить вес без ограничения себя в еде. Первые результаты впечатляют. Хана обнаруживает, что чудо-лекарство сделано из останков умерших людей. Однако это открытие ее отнюдь не останавливает — даже несмотря на то, что ее теперь, похоже, начинают преследовать души потребляемых покойников…

Как правило, вольно переведенные на русский язык названия иностранных фильмов отдают дурным вкусом и не передают сути увиденного. Однако в случае с нынешним боди-хоррором мы имеем дело с обратной ситуацией. Безликое оригинальное название «Saccharine» было заменено в российском прокате на «Ешь, молись, худей», и именно эта отсылка к слащавому мотивационному произведению Элизабет Гилберт как нельзя лучше отражает страхи современных женщин.

Пройдемся прямо по каждому глаголу в повелительном наклонении. «Ешь» - это из категории «бойся своих желаний». Многие женщины хотят похудеть, не пересматривая кардинально свой рацион. Но вопрос цены тут неизбежен.

Концепт «молись» тоже исчерпывающе раскрыт в этом фильме. В семье Ханы принято еженедельно делать пищевые подношения неким духам на домашнем алтаре, чтобы утолить их голод. Похоже, именно этот детский страх не вовремя накормить алчущих «божеств» и сыграл свою роль в мании преследования героини.

Ну и, наконец, «худей». В современном мире этот процесс зачастую связан с жесткой регламентации. С одной стороны, всегда хочется предельно повысить его КПД. С другой — слишком быстрый процесс похудения (так сказать — досрочно) вызывает панические атаки у фитнес-тренеров, что хорошо показано в этом боди-хорроре.

Критики небезосновательно сравнивают «Ешь, молись, худей» с нашумевшей «Субстанцией» Корали Фаржа. Но в нынешней картине все же больше сумбурности и недосказанности, ведь история явно автобиографична для режиссера, поэтому, например, не до конца понятно, что же все-таки произошло с отцом Ханы. Однако главной цели, фильм все же достигает, оспаривая пресловутые тезисы «мое тело — мое дело» и «ты же себя не на помойке нашла». К финалу тело уже вовсе не принадлежит героине, которая к тому же обнаруживает себя на помойке, явно чувствуя себе при этом комфортно!

Кадры из фильма предоставлены прокатчиками