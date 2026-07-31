ЕГЭ помножат на ноль вместе со всем образованием?

Почему 310 баллов, набранных при сдаче ЕГЭ, не стали пропуском для поступления на бюджет? Вск просто: вузы получили право добавлять к ЕГЭшным оценкам дополнительные преференции за золотую медаль, волонтёрство или знак ГТО

Новость в СМИ конца июля, как гром среди ясного неба: абитуриент с 310 баллами (!!!) не прошел на бюджет одного из ведущих московских вузов!

Вроде бы 300 баллов из трёхсот возможных, по законам математики и разумной человеческой логике, должно было быть вполне достаточно, чтобы пройти на бюджетное место. Но нет, порой сегодня часто случается в системе образования так, что дважды два = пять.

Почему 310 баллов, набранных при сдаче ЕГЭ, не стали пропуском для поступления на бюджет? На самом деле ларчик просто открывается: вузы получили право добавлять к ЕГЭшным оценкам дополнительные преференции (до 10 баллов): за золотую медаль, волонтёрство или знак ГТО. В итоге даже отличные баллы ЕГЭ не всегда гарантируют поступление на бюджетное место. А ведь есть ещё многочисленные льготники, которые идут по квоте лиц с особыми правами!

И всё это вместе взятое создаёт невиданные цифры конкурсных приёмов, создавая иллюзию «давки за место» действительно достойных.

Что же это за подход такой, когда в школе ученика инициируют на сдачу ЕГЭ с высоким результатом. Это всё закреплено государственными образовательными стандартами. Так как школа порой не справляется с натаскиванием на предлагаемые министерством задания, родители школьников прибегают к услугам репетиторов, платят немалые деньги. А потом оказываются у «разбитого корыта»?

Более 20 лет в стране фактически проводили эксперимент по навязыванию ЕГЭ в общегосударственном масштабе в качестве «кроссвордной культуры»: угадал – не угадал. В угоду западным стандартам образования разрушали/переформатировали традиционную советскую (впитавшую в себя и множество дореволюционных гимназических подходов) систему – и что теперь?

А теперь само ЕГЭ решили помножить на ноль?

Иначе как предлагаете воспринимать сложившееся положение вещей, если не демонтажём «ЕГЭшного эксперимента».

И дело ведь не только в том, что к оцениванию знаний добавили другие критерии в виде волонтёрской активности и значков ГТО. Очень недвусмысленно на этот счёт высказался глава «Сбера» господин Греф в конце июня сего года аж на годовом собрании акционеров: «ЕГЭ – это очень хороший инструмент, он сыграл свою роль, он отыграл свою роль. Но если вы, взрослые люди, попробуете сдать ЕГЭ, – я вам сочувствую. Я зачастую не только не нахожу правильного ответа, я вопроса не понимаю».

И это после двух десятков лет продвижения госэкзамена, теперь вдруг такое озарение, что ЕГЭ детей не учит ни думать, ни принимать решения, ни ставить цели, ни управлять эмоциями, ни развивать навыки… То есть столько лет ставили задачей готовить потребителя, а не творца, а тут вдруг очнулись?

Если «глашатаи глобалистов» начинают стонать по поводу каких-то вселенских бед, то значит, что-то новое задумали в части того, чтобы подложить под отечественную систему образования новую мину замедленного действия. Помножить на ноль ЕГЭ, а что взамен? Поменять акценты и сделать ставку на олимпиады?

Именно поэтому не могут поступить на бюджет даже те, кто имеет более 300 баллов, потому что приоритет отдан победителям олимпиад разного уровня и качества. И таких победителей, по заявлению ректора Финансового университета, вуза, куда не смог поступить 310-балльник, в этом году стало «выше аналогичного показателя прошлого года на 35%».

Как это так в одночасье «плотину» прорвало и откуда посыпались олимпиадники в таком количестве? Кто открыл шлюзы и зачем, фактически перенеся акцент с ЕГЭ на олимпиады, не задумываясь особо о том, чтобы и самих абитуриентов предупредить об этом, да и всю систему образования системно перестроить на новые рельсы?

И ведь помимо всероссийских олимпиад в последнее время чиновники дали добро на разного рода региональные и межвузовские испытания, которые стали давать проход в вузы, оттесняя пришедших с высоким баллом ЕГЭ. Есть профильные олимпиады, которые позволяют при победе в них поступать в вузы вообще без вступительных испытаний (БВИ). То есть ЕГЭ для таких абитуриентов становится простой формальностью или вообще оказывается не нужным.

Ставка на индивидуальные достижения? Ищем таланты и гениев за счёт олимпиад? Но видя, как готовятся, сдают и получают результат на многих олимпиадных испытаниях, закрадываются некие сомнения в чистоте очередного эксперимента.

Вероятно, гения можно за счёт олимпиад и суперусложнённых на финальной стадии заданий найти и дать им зелёный свет для поступления в вуз. Но что, все сразу стали такими гениями? И это при нашей системе образования, которую реформаторы не раз «оптимизировали» и реформировали за последние десятилетия.

Помнится, ранее описывалось много случаев того, как в вузы по высоким баллам ЕГЭ попадали «нужные» абитуриенты, когда ректоры пользовались двумя волнами зачисления и находя другие лазейки. По разным «методикам» особенно с юга страны приезжало для поступления в столичные вузы множество 100-балльников, порой не знающих даже русского языка.

В последние годы многие подобные лазейки прикрыли. И что, теперь найдена новая дыра в стене в виде участия в олимпиадах?

Вот бы применить возможности современной нейронки и с помощью систем искусственного интеллекта проанализировать, детки чьих родителей оказались вундеркиндами и стали претендовать на место в престижных вузах на самые «блатные» специальности, в особенности –управление, экономика, юриспруденция, международные отношения, финансы! Интересный, думается, было бы результат. А то ведь с добротным обучением физики во многих школах большие проблемы, как, собственно, и с самими профильными учителями, но зато многие стремятся стать крутыми финансистами.

И вообще, стоит ли в таком случае проводить олимпиады по гуманитарному циклу? Может быть, оставить тогда приоритет только для математики, физики, химии, биологии? Ну, на крайний случай – по русскому языку. А то ведь так, вспоминая слова Грефа, в постЕГЭшный период такой подход поиска лучших через олимпиады вообще приведёт к коллапсу в образовательной системе.

А может быть, именно это и нужно тем, кто затевал такие очередные реформации, и ЕГЭ хотят помножить на ноль вместе со всем отечественным образованием?

