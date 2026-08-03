Михаил Делягин: Нынешнее отношение власти к мигрантам — госизмена, возведенная в ранг государственной политики

Этнические группировки производят впечатление реальной власти, перед которой пресмыкается официальная «власть». Либералы хотят уничтожить Россию по косовскому образцу, заменив коренное население басмачами

Запад стирает Россию из истории не только заимствованным из кровавых 90-х либеральным курсом, эффективно разрушающим нашу Родину в его интересах (в том числе вымариванием нас искусственно созданным денежным голодом). Не менее эффективна миграционная (а точнее — национальная) политика.

Новое Великое переселение народов — часть проекта «сброса настроек»: прогресс лишает финансовых спекулянтов власти, передавая ее союзу производительного и цифрового капитала, и те пытаются сохраниться, вернув человечество в средневековье.

Для этого надо разрушить цивилизацию: её основу — семью — сексуальными извращениями, а промышленность — «зеленым» мошенничеством, чтобы затем смыть её остатки потоком миграции под знаменем мракобесного политического исламизма (кровного врага ислама традиционного).

Этот проект реализуется не только в «Гейропе», но и у нас. Его исполнители — воспитанные эпохой национального предательства либеральные менеджеры, играющие ключевую роль в ряде госструктур и всерьез поддерживающие необходимость завоза мигрантов по любым причинам.

Россия на глазах перестаёт быть Россией, тонет в потоке мигрантов, завозимых коррупционерами всех мастей ради замены носителей русской культуры, считающей взятку преступлением, носителями иных культур, после социальной катастрофы видящих в ней нормальную деловую транзакцию.

«Борьба с нелегальной миграцией» — высылка тысяч при завозе миллионов — опоздала на поколение. Сейчас уже проблема в легальной миграции, направляемой не хуже преступной. Демонстративная раздача гражданств и квартир вертолетно-кишлачным методом при столь же демонстративной дискредитации «коренных жителей» производит впечатление государственной измены, ставшей государственной же политикой.

Этнические группировки производят впечатление реальной власти, перед которой пресмыкается официальная «власть», компенсирующая своё унижение перед диаспорами всё более циничным глумлением над бесправным «коренным населением».

Миграционная, национальная и конфессиональная политика государства вызывает враждебность к нему даже у самых лояльных граждан. Фактическое поощрение этнического криминала всё чаще создаёт у них ощущение, что государство сознательно уничтожает их ради мигрантов.

При этом меры, необходимые для спасения нашей Родины, давно очевидны.

Прежде всего, нужен визовый режим с бывшими советскими республиками, в которых произошла социальная катастрофа, наблюдается рост агрессивного нацизма и отказ от русской культуры как всеобщей.

Этнические диаспоры должны быть запрещены, а их деятельность должна трактоваться в рамках УК как создание преступного сообщества. В правоохранительных органах (включая ФСБ) должны быть воссозданы структуры по борьбе с этническими мафиями, которые все чаще выступают оружием враждебных государств.

Необходима проверка всех, получивших гражданство с 1992 года, с лишением гражданства и высылкой всех асоциальных элементов вместе с членами семей (если гражданство получил дед, а не посещает школу или плохо владеет русским внук, гражданства лишаются и высылаются на родину с пожизненным запретом на въезд все члены семьи, включая деда).

Должна быть проверена законность выдачи натурализованным гражданам России из зон социальной катастрофы разрешений на приобретение оружия за последние 20 лет.

Все находящиеся в России дети мигрантов, не владеющие русским языком, не посещающие школу либо отчисленные из неё, должны быть немедленно высланы домой вместе с родственниками за их счёт, для получения образования.

Если у мигранта нет средств на депортацию, а его государство не хочет платить за него, он должен заработать недостающее на принудительных работах.

В паспорт должна быть возвращена графа «национальность», введено понятие «титульная нация русские», для живущих за рубежом носителей русской культуры вне зависимости от национальности по примеру Польши должна быть введена «карта русского».

Не имеющий этой карты может получать гражданство России только после 10 лет беспорочной жизни в ней или после пятилетней службы в аналоге Иностранного легиона (в обоих случаях — после налоговой проверки всей семьи), сдачи экзамена по русскому языку и истории России, а также тщательной налоговой проверки всех членов семьи (в том числе не претендующих на получение гражданства РФ).

В случае уголовного преступления либо пяти административных правонарушений за год натурализованный гражданин без «карты русского» должен автоматически лишаться гражданства и после отбытия наказания высылаться в страну происхождения за свой счет.

Если натурализованный гражданин совершил тяжкое или особо тяжкое преступление, гражданства должны лишаться и пожизненно высылаться из России за свой счёт все без исключения члены его семьи.

Не имеющий «карты русского» и получивший гражданство менее 10 лет назад мигрант не может владеть оружием, работать на госслужбе и в госструктурах по контракту, быть самозанятым или ИП, быть владельцем или совладельцем предприятия, руководителем или учредителем НКО, получать любую соцпомощь, должен полностью оплачивать образование, медицину, пользование инфраструктурой.

Въезд в Россию мигрантов без «паспорта русского» «для воссоединения семей» должен быть запрещён: семьи должны воссоединяться на своей родине.

Работодателей нелегальных мигрантов и организаторов их транзита следует карать за работорговлю. Рассматривать нежелание высылаемых нелегальных мигрантов сотрудничать со следствием как признак участия в оргпреступности.

Налоговые резиденты России с двойным или вторым гражданством должны платить налоги на физлиц (НДФЛ, транспортный, на имущество) по двойной ставке. (Это коснется не граждан РФ, живущих за границей и потому не являющихся её налоговыми резидентами, а мигрантов, живущих в России и не считающих себя частью её.)

При въезде в Россию мигрант должен вносить депозит для погашения возможного ущерба от своей деятельности, иметь все нужные у нас прививки, а также справки от российских медучреждений, полученные в стране его выезда, об отсутствии всех опасных инфекций, зависимостей и психологическом здоровье. При въезде он должен сдавать биометрию.

Въезд ранее судимых мигрантов в Россию должен быть запрещён.

Трудовой мигрант может въезжать в Россию только один, без семьи, при наличии приглашения от работодателя и при наличии доказательств его профессионализма и необходимости экономике.

Работодатель должен обеспечить его полную изоляцию от местного населения, оплату за него всех обязательных платежей, полную компенсацию всей нагрузки на инфраструктуру, которую он создает, а также депозита на его возможную депортацию.

Все хозяйствующие субъекты, использующие низкооплачиваемых мигрантов, должны обеспечивать их социальную адаптацию, включая культурное просвещение в течение не менее одного часа каждый рабочий день.

Трудовой мигрант во время пребывания в России не может менять работодателя, место жительства, специальность.

Любой мигрант должен вставать на учет у участкового в течение трех дней и быть немедленно депортирован за любое правонарушение (включая не постановку на учет при смене места жительства).

Должны быть запрещены публичное ношение религиозных одежд, скрывающих лицо, а также внешний вид, свидетельствующие о принадлежности к экстремистским религиозным группам.

Групповая публичная молитва и содержание не зарегистрированных молелен должны рассматриваться как тяжкое уголовное преступление — подрыв государственной власти, попытка замена светской власти религиозной.

За особо тяжкие преступления для мигрантов и натурализованных граждан должна быть введена смертная казнь, их содержание в местах лишения свободы (которые по итогам совершаемых заключёнными нападений и терактов иногда производят впечатление комфортных террористических университетов) качественно ужесточено.

МВД должно вести открытый и публичный учет преступлений и административных правонарушений, совершаемых мигрантами и натурализованными гражданами в разрезе стран происхождения.

Для сторонников ликвидации России по косовскому образцу, при помощи замещения носителей русской культуры басмачами всех мастей неприемлема каждая из этих мер.

Просто потому, что, если забыть хотя бы одну из них, наша Родина будет уничтожена — без западных ракет и бандеровцев.