Арчет «Словами через рот» (интернет-сингл)

Арчет «Словами через рот» (интернет-сингл)

Исполнитель: Арчет, Название: Словами через рот», Стиль: рок, Год: 2026

Арчет (в миру Андрей, но свое имя он не очень любит) — телеведущий, поэт и автор разговорного жанра. Также он записал несколько музыкальных альбомов и особенно гордится, что один из них был с хором. Слушая новую песню «Словами через рот» понимаешь, почему так сложилось — у парня действительно сильный и хорошо поставленный тенор.

Впрочем, песню «Словами через рот» явно любят далеко не только за манеру исполнения. В основе сингла — вирусное стихотворение Арчета, разошедшееся по просторам интернета еще несколько лет назад. Как известно, в начале было Слово, и все беды человечества состоят в неумении или не желании внятно и вовремя его произнести. Поэтому Арчет в песне начинает с азов и объясняет элементарные вещи. Главное, что мы выносим из «Словами через рот» - предостережение от делания всего через пятую точку. Ну а в финале мы находим такую же ироническую апелляцию к другой евангельской истине - «имеющий уши да слышит».

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