Не бойтесь, «П» — это парковка: Дешевле и патриотичнее заменить одного недалекого депутата, чем 2 миллиона дорожных знаков

Чем ближе выборы, тем чаще слуги народа фонтанируют гениальными идеями, как ловчее переобустроить Россию. Любую, даже самую позитивную идею можно низвести до абсурда и до маразма

Некоторые наши законодатели не перестают удивлять, насколько все-таки далеки они от народа и реальных проблем страны. Очередное доказательство тому — инициатива депутата Госдумы Каплана Панеша (ЛДПР), который предложил заменить латинскую букву «P» на русскую «П» на дорожных знаках, обозначающих парковку.

Мысль такая родилась у народного избранника не на пустом месте, а в связи с тем, что 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве. Согласно закону, все вывески, реклама и указатели должны теперь быть исключительно на русском.

«Пора заменить латиницу на кириллицу на всех дорожных знаках, обозначающих парковку. Это логичное продолжение политики укрепления русского языка и его символов», — заявил Панеш в беседе с РИА «Новости».

По мнению парламентария, замена латинской «P» на русскую «П» не только сделает знаки более соответствующими национальной культуре, но и будет способствовать популяризации русского языка.

«При этом международное значение знака сохранится: по цвету и форме он останется узнаваемым для всех водителей. Мы уже приняли закон о вывесках на русском языке. Дорожные знаки — это тоже публичное пространство. Пора сделать их русскими не только по содержанию, но и по буквам», — отметил он.

Это, подчеркнул депутат, не просто косметическое изменение, а шаг к укреплению национальной идентичности.

Но дело в том, что коварная латинская «P» (от англ. parking — парковка, стоянка) появилась на парковочном знаке не просто так, а благодаря Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах от 1968 года.

Она унифицировала дорожные знаки для удобства передвижения между разными странами, чтобы водитель независимо от языка мог понять, где можно оставить машину, а где — кирпич. Советский Союз подписал и ратифицировал Конвенцию. Россия с 1993 года также является её участником.

И довольно странно, что депутат Панеш, имеющий высшее юридическое образование, этот факт не посчитал нужным упомянуть. Впрочем, как и сумму, в которую может обойтись для бюджета реализация его идеи на практике.

При том, что высшее экономическое у него тоже есть. Более того, с 12 октября 2021 года он является заместителем председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам. А также входит в комиссию по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Между тем, по прикидкам автора Telegram-канал «Геоэнергетика ИНФО» Бориса Марцинкевича, демонтаж с установкой одного дорожного знака ориентировочно может стоит 3,5−7 тысяч рублей.

При замене 1 млн. знаков, это уже около 5 млрд рублей. Плюс автошколы, учебники, билеты ГИБДД, плакаты и электронные базы — еще 200−500 млн рублей. И примерно столько же — 200−500 млн руб. — это парковки, указатели и другая инфраструктура. Итого: грубо 5,5 — 6 млрд рублей.

«А если вдруг выяснится, что знаков 6.4 (парковочное место — „СП“) не миллион, а, например, два миллиона, только дорожная часть легко превысит 10 млрд рублей», — резюмирует Марцинкевич.

У нас что, больше некуда эти средства потратить? Или замена одной буквы другой на пятом году специальной военной операции гораздо важнее, чем решение вопросов безопасности, инфраструктуры, здравоохранения и образования?

Возможно, законодатель Панеш и хотел, как лучше. Но как-то у него не задалось.

Коллеги парламентария, кстати, на идею русифицировать знак парковки отреагировали весьма жестко.

«Предлагаю приступить к замене 20 сентября. Но заменить не букву, а депутата», — написал в своем Telegram-канале журналист и депутат Госдумы Евгений Попов.

Оценить возможность импортозамещения буквы на дорожном знаке «парковка» «СП» попросила известного автоэксперта, главного редактора журнала «За рулём» Максима Кадакова:

— У меня на этот счет очень простое мнение. Любую, даже самую позитивную идею можно низвести до абсурда и до маразма. Вот это как раз тот самый случай. И очень прискорбно, что этим занимаются депутаты.

Напомню, что Россия подписала Женевскую и Венскую автомобильные конвенции, которые регулируют вопросы дорожного движения, а также унифицируют дорожные знаки во всех странах.

Например, в Японии вы практически не увидите автомобиля с зарубежными номерными знаками — это там редкость. Но даже там используются знаки, которые понятны всем, потому что за рулем могут быть иностранцы.

Это касается и других стран. Неважно, куда мы приедем, белая латинская буква «Р» на синем фоне остается неизменным и узнаваемым знаком для водителей. Поэтому для чего нам что-то менять, тратить на это деньги и время, тем более что у нас полно других проблем, которыми надо заниматься, мне непонятно.

Ерунда какая-то. И очень печально, что депутаты озабочены именно этим.

— Между прочим, автор инициативы имеет три высших образования и ученую степень «кандидат экономических наук» …

— Понимаете, образовательных «корочек» недостаточно. Нужно еще и головой думать в правильном направлении. А то, что предложил депутат — это абсурд.

Я вообще считаю, что за подобные нелепые инициативы, тех, кто их выдвигает, пора депутатских мандатов лишать. У нас действительно полно нерешенных вопросов, и есть чем заняться, в том числе и законодателям нашим.

У нас проблемы с авторынками, с дорогами, со смертностью на дорогах… У нас не хватает автомобилей для людей с ограниченными возможностями, куча проблем еще. Давайте мы сначала их решим.

Нам же предлагают заниматься ерундой — знаки переделывать под видом того, что мы защищаем русский язык. Но это не защита русского языка, это растранжиривание государственных ресурсов непонятно на что.