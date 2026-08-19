Не бойтесь, «П» — это парковка: Дешевле и патриотичнее заменить одного недалекого депутата, чем 2 миллиона дорожных знаков
Некоторые наши законодатели не перестают удивлять, насколько все-таки далеки они от народа и реальных проблем страны. Очередное доказательство тому — инициатива депутата Госдумы Каплана Панеша (ЛДПР), который предложил заменить латинскую букву «P» на русскую «П» на дорожных знаках, обозначающих парковку.
Мысль такая родилась у народного избранника не на пустом месте, а в связи с тем, что 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве. Согласно закону, все вывески, реклама и указатели должны теперь быть исключительно на русском.
«Пора заменить латиницу на кириллицу на всех дорожных знаках, обозначающих парковку. Это логичное продолжение политики укрепления русского языка и его символов», — заявил Панеш в беседе с РИА «Новости».
По мнению парламентария, замена латинской «P» на русскую «П» не только сделает знаки более соответствующими национальной культуре, но и будет способствовать популяризации русского языка.
«При этом международное значение знака сохранится: по цвету и форме он останется узнаваемым для всех водителей. Мы уже приняли закон о вывесках на русском языке. Дорожные знаки — это тоже публичное пространство. Пора сделать их русскими не только по содержанию, но и по буквам», — отметил он.
Это, подчеркнул депутат, не просто косметическое изменение, а шаг к укреплению национальной идентичности.
Но дело в том, что коварная латинская «P» (от англ. parking — парковка, стоянка) появилась на парковочном знаке не просто так, а благодаря Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах от 1968 года.
Она унифицировала дорожные знаки для удобства передвижения между разными странами, чтобы водитель независимо от языка мог понять, где можно оставить машину, а где — кирпич. Советский Союз подписал и ратифицировал Конвенцию. Россия с 1993 года также является её участником.
И довольно странно, что депутат Панеш, имеющий высшее юридическое образование, этот факт не посчитал нужным упомянуть. Впрочем, как и сумму, в которую может обойтись для бюджета реализация его идеи на практике.
При том, что высшее экономическое у него тоже есть. Более того, с 12 октября 2021 года он является заместителем председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам. А также входит в комиссию по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.
Между тем, по прикидкам автора Telegram-канал «Геоэнергетика ИНФО» Бориса Марцинкевича, демонтаж с установкой одного дорожного знака ориентировочно может стоит 3,5−7 тысяч рублей.
При замене 1 млн. знаков, это уже около 5 млрд рублей. Плюс автошколы, учебники, билеты ГИБДД, плакаты и электронные базы — еще 200−500 млн рублей. И примерно столько же — 200−500 млн руб. — это парковки, указатели и другая инфраструктура. Итого: грубо 5,5 — 6 млрд рублей.
«А если вдруг выяснится, что знаков 6.4 (парковочное место — „СП“) не миллион, а, например, два миллиона, только дорожная часть легко превысит 10 млрд рублей», — резюмирует Марцинкевич.
У нас что, больше некуда эти средства потратить? Или замена одной буквы другой на пятом году специальной военной операции гораздо важнее, чем решение вопросов безопасности, инфраструктуры, здравоохранения и образования?
Возможно, законодатель Панеш и хотел, как лучше. Но как-то у него не задалось.
Коллеги парламентария, кстати, на идею русифицировать знак парковки отреагировали весьма жестко.
«Предлагаю приступить к замене 20 сентября. Но заменить не букву, а депутата», — написал в своем Telegram-канале журналист и депутат Госдумы Евгений Попов.
Оценить возможность импортозамещения буквы на дорожном знаке «парковка» «СП» попросила известного автоэксперта, главного редактора журнала «За рулём» Максима Кадакова:
— У меня на этот счет очень простое мнение. Любую, даже самую позитивную идею можно низвести до абсурда и до маразма. Вот это как раз тот самый случай. И очень прискорбно, что этим занимаются депутаты.
Напомню, что Россия подписала Женевскую и Венскую автомобильные конвенции, которые регулируют вопросы дорожного движения, а также унифицируют дорожные знаки во всех странах.
Например, в Японии вы практически не увидите автомобиля с зарубежными номерными знаками — это там редкость. Но даже там используются знаки, которые понятны всем, потому что за рулем могут быть иностранцы.
Это касается и других стран. Неважно, куда мы приедем, белая латинская буква «Р» на синем фоне остается неизменным и узнаваемым знаком для водителей. Поэтому для чего нам что-то менять, тратить на это деньги и время, тем более что у нас полно других проблем, которыми надо заниматься, мне непонятно.
Ерунда какая-то. И очень печально, что депутаты озабочены именно этим.
— Между прочим, автор инициативы имеет три высших образования и ученую степень «кандидат экономических наук» …
— Понимаете, образовательных «корочек» недостаточно. Нужно еще и головой думать в правильном направлении. А то, что предложил депутат — это абсурд.
Я вообще считаю, что за подобные нелепые инициативы, тех, кто их выдвигает, пора депутатских мандатов лишать. У нас действительно полно нерешенных вопросов, и есть чем заняться, в том числе и законодателям нашим.
У нас проблемы с авторынками, с дорогами, со смертностью на дорогах… У нас не хватает автомобилей для людей с ограниченными возможностями, куча проблем еще. Давайте мы сначала их решим.
Нам же предлагают заниматься ерундой — знаки переделывать под видом того, что мы защищаем русский язык. Но это не защита русского языка, это растранжиривание государственных ресурсов непонятно на что.
Комментарии читателей
За то, детей научили делать что-то полезное на уроках труда.
У меня был приятель, едва ему 13 годков стукнуло как раз в 1948г, его из семилетки перевели в сталинское ремесленное училище при местном железнодорожном училище.
В училище была спецформа с значками училища, общага с дневальными дежурными, и отметкой кто когда ушел и пришел, подъём и отбой по часам, воспитатель (бывший фронтовик из замполитов) отряды итд...
Первое что он там увидел, это плакаты на стене "чемодан молодого столяра" и такой же "молодого слесаря". Всё, от чемоданов до инструмента ученики должны были сделать сами. Там было всё, кузня, паровой молот, токарные станки. И делали, куда деваться. От плоскогубцев до рубанка, стамесок, пилы и тех самых лобзиков, отвёрток и тд.. Даже мини тиски сам выпилил напильником и отковал в кузне. Метал для заготовок брали из громадной кучи отходов в кузнечном цеху.
Всё, что не нравилось наставнику- всё переделывали.
Вот это были уроки труда. Из малолетних "Буратинок- брёвен" делали людей.
На тех людях потом СССР пол века держался.
Интересно то, что в тюрягах тогда малолетним уркам то же самое прививали, по сути за время отсидки им делали профессии. Правда скромные- каменщики или водопроводчики например.
В очередях на заправках следует обсуждать как "девчонки-гимнастки. Размазали всех по асфальту!", а не ценники и дефицит! И уж, тем более, не ежедневные похороны российского мирняка...
Руководство РФ когда-нибудь осмелится ударить по скопищам высокопоставленных неонацистов, вроде Бакковской, Университетской, Конча-Засле и т.п.?!
Ах, да! "Пока еще рано, мы их будем судить и вешать!", потом. Когда-нибудь, Сразу, как только дойдем до Киева со скоростью 25 км/год, т.е в следующем веке.
совсем
незачем читать
На П много разных русских слов, могут и привратно понять некоторые, поэтому на знаках нужно писать полное слово Парковка. А Р по русски это рэ, тоже не понятно что за Рэ кто права купил.