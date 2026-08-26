Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками
Есть такая популярная максима, крайне модная у психологов: «Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней». Мысль замечательная, хотя ее часто понимают не совсем правильно – раз ничего нельзя поделать с проблемой, то имеет смысл хотя бы перестать испытывать стресс по ее поводу. Однако далеко не любое изменение личного отношения к ситуации влечет снижение нервной нагрузки.
Но в самой своей сути эта идея действительно замечательно глубока. Посмотрев на проблему, с которой ты вроде бы ничего не можешь сделать, с верного угла зрения, ты способен увидеть ее решение, найти выход из ситуации, которая казалась тупиковой.
На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тысяч рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.
Что общего у этих двух историй, очевидно: проблема мелких и не очень мелких начальников, на ровном месте создающих людям проблемы. И это та самая ситуация, которую невозможно изменить – просто потому, что это часть человеческой природы. Всегда и везде находятся люди, которые склонны пользоваться своими полномочиями с формалистским равнодушием или хуже того – стремятся самоутверждаться, тешить чувство собственной важности за счет других. Не существует механизмов, гарантирующих кардинальное решение этой проблемы – и вряд ли они когда-то появятся.
К слову, конкретно этот феномен является наглядным примером того, что далеко не любое изменение взгляда на проблему помогает справиться с ней. Скажем, мы в России очень долго воспринимали эту особенность не как общечеловеческую, а как специфически отечественную. Мол, только у нас, в лапотной России, такое безобразие творится, а вот где-то там есть страны, где чиновники и начальники сплошь добросердечны и проникнуты индивидуальным подходом к человеку.
Можно только порадоваться, что за последние десятилетия розовые очки с нас слетели и мы стали смотреть на реальность куда более трезво. Впрочем, в некоторых людях это может усилить уныние: если черствость – это неискоренимая особенность человеческого общества, то эту проблему в принципе невозможно решить и даже нет смысла пытаться. Безнадега.
И тут как раз на помощь приходит идея о правильном изменении нашего отношения к ситуации, над которой мы вроде бы не властны. Что в итоге не просто облегчает нашу жизнь, а меняет её к лучшему.
Да, мы ничего не можем поделать с проблемой в целом – всегда были и будут начальники с равнодушным и потребительским отношением к людям, но мы можем бороться и менять ситуацию к лучшему в каждом конкретном случае несправедливости. В последних историях так и произошло. Вмешательство Маргариты Симоньян обернулось снятием штрафа со стрелявшего мужчины, а поднявшийся в социальных сетях шум помог решить проблему с избыточной бюрократической реакцией на детский рисунок. Вплоть до того, что с девочкой встретился губернатор Тульской области.
Кто-то скажет: но ведь это же единичные случаи на фоне множества других, прошедших незамеченными для общества, – и будет неправ. Точно так же, как будет неправ тот, кто сочтет подобную общественную реакцию неэффективной: мол, из пушки по воробьям.
А неправы они будут потому, что вся эта гражданская активность – даже по, казалось бы, мелким поводам, которые в принципе не должны возникать – ценна сама по себе. Потому что благодаря ей растет гражданская зрелость нашего общества и конкретного человека. Потому что люди понимают, что благодаря их усилиям происходят перемены к лучшему. Потому что усиливается взаимодействие между обществом и государством: вышестоящие власти оперативнее получают информацию о каких-то проблемах и сбоях в работе своих подчиненных – что позволяет и им эффективнее реагировать.
Потому что чиновники чувствуют общественный – и начальственный – контроль над своей работой, а склонные к злоупотреблениям начинают опасаться попасть в фокус общественного внимания. И как результат – постепенно все эти отдельные мелкие улучшения меняют к лучшему нашу жизнь в целом.
Вот и получается, что полностью решить проблему бюрократического формализма, злоупотреблений и равнодушия невозможно. Но вполне возможно в конкретном обществе заметно снизить ее проявление, причем на системном уровне. Есть только одно главное условие для того, чтобы это сработало: мы сами, граждане страны, не должны быть равнодушными.
Комментарии читателей
Каков правитель народа, таковы и служащие при нем.
Подтверждают поговорку Закон, что дышло, куду повернул, туда и вышло. В истории с мужиком и дроном я не понял, кто настучал, с чего возникли претензии к мужику. Кто-то видел, что дроны летели и мужик стрелял, или просто мужик стрелял? Была ли реально опасность от стрельбы для окружающих? Посмотрите на ситуацию через такое развитие событий: мужик стреляет по дрону, дрон падает на ваш дом, или мужик стреляет вслед дрону и попадает в ваш дом, или в человека (дробь упадет же на землю, и не слишком далеко от места выстрела). Для вас он герой, борец с дронами? В случае с ребенком тоже вопросы.
Как говорит статья, таких случаев по России масса. Из чего следует, что "полезных идиотов" в стране много. Кто-то их назначает. По пенсионеру вообще несколько инстанций отличились. Вобщем, "Если звезды тушат, значит это кому-нибудь надо".
Здесь есть проблема. Если обломки сбитого дрона упадут на случайного человека, и убьют его, кто будет отвечать за смерть? Солдат, нажимающий на гашетку, всегда скажет:"Я выполнял приказ, все вопросы к вышестоящему начальству". Пенсионер так ответить не может, он не в строю, ему приказа никто не давал, это была его личная инициатива. На закон о необходимой самообороне никак не сошлешься, конкретный дрон ни ему, ни соседям не угрожал. Кому-то угрожал, неизбежно, но как это можно доказать? Получится, пенесионер будет виновен в смерти человека и понесет наказание, родственники убитого будут требовать. Вот такая, как говорил один товарищ, загогулина. Либо надо закон менять, либо молча смотреть на эти дроны, пусть их солдаты сбивают. Как там древние говорили:"Благими намерениями вымощена дорога в ад".
« мы сами, граждане страны, не должны быть равнодушными.» в нормальном правовом государстве, не должно быть так, чтобы гражданам нужно объединяться, для решения таких вопросов. Каждый чиновник ( большой или маленький) должен уметь использовать разумные подходы, в каждой отдельной ситуации. Тут проблема гораздо глубже и серьёзнее, над всем этим стоит (практически бесконтрольное) всевластие силовиков (всевозможных спецслужб) которым глубоко плевать на законы и даже конституцию, им, главное, решать свои задачи, держать всё и всех под контролем и эта тенденция нарастает, вот о чём нужно говорить и думать. Полное игнорирование элементарных приличий и отсутствие уважения к людям. Когда видишь, как в дорогом ресторане (может быть где угодно: частное жильё или вечерника, день рождения или ещё что-нибудь, задержание людей без повода и удержание их без объяснения причин и тд.и тп.) врываются люди в масках и кладут (не взирая на возраст, мужчина или женщина) лицом в пол и отношение ко всем как к преступникам. И так во всём, это верхушка айсберга той громадной проблемы в обществе, которую власти не собираются решать, но наоборот, отдают всё больше и больше полномочий для получения полного контроля над гражданами. Вот это должно волновать людей в первую очередь.