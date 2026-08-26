Красные линии, Украина и Иран. Что глава ЦРУ обсуждал в Москве?

18:02 26.08.2026

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал в Москву во вторник, 25 августа. По официальной версии, он встречался с представителями российской разведки. Чего США хотели добиться и о чем с Рэтклиффом могли разговаривать в Москве?

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин уведомлен об итогах контактов главы ЦРУ Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб.

Песков назвал позитивным процессом продолжение контактов между спецслужбами России и США даже в самые сложные моменты отношений. Однако пока никаких договоренностей о дальнейших контактах нет, добавил он.

«Относительно договоренностей по контактам ничего сказать не могу. По линии Кремля никаких контактов не запланировано. Насколько этот визит скажется в целом на процессах вывода наших отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить также преждевременно», — сказал Песков.

В Кремле подтвердили, что глава ЦРУ общался только с российскими спецслужбами и не встречался с Путиным.

Последний известный визит директора ЦРУ в Москву состоялся в ноябре 2021 года, когда Уильям Дж. Бернс, возглавлявший агентство при президенте Джо Байдене, предупредил российское руководство о последствиях начала конфликта на Украине.

Что о визите говорят на Западе



Американские СМИ отметили, что визит подобного уровня в Москву является «редким событием».

«Цель поездки и присутствие других высокопоставленных американских чиновников в составе делегации пока не ясны. Однако это в любом случае достаточно редкое явление для отношений Москвы и Вашингтона. Кроме того, визит совпал с напряженным периодом в американо-российских отношениях», — написала американская газета The Washington Post.

Financial Times сообщила, что администрация Трампа просила ВСУ приостановить нанесение ударов по крупным российским городам на время визита. Киев согласился выполнить это условие.

Британское издание The Guardian отметило, что визит Рэтклиффа состоялся на фоне «зашедших в тупик переговоров по миру на Украине».

«Причина визита неясна. Однако визит состоялся на фоне зашедших в тупик мирных переговоров, организованных США. И на этот факт стоит обратить внимание. Также не стоит забывать, что ЦРУ выступало посредником в недавних обменах заключенными между США и Россией и участвовало в обмене пленными в 2024 году», — говорится в материале.

Издание также предположило, что причиной поездки могли стать планы Вашингтона по продолжению войны с Ираном.

«Война в Иране остается яблоком раздора между Москвой и Вашингтоном. В понедельник министр финансов США Скотт Бессент объявил о новой стратегии экономических санкций, направленной на изоляцию Ирана», — отмечается в статье.

В свою очередь, американская The New York Times подчеркнула, что Рэтклифф был назначен в переговорную команду Стивена Уиткоффа в прошлом году для оказания помощи в переговорах по прекращению конфликта России и Украины. Так что визит главы ЦРУ может быть связан с новыми попытками Вашингтона вернуться к переговорам.

Чем важен визит



В Москве назвали визит Рэтклиффа полезным с точки зрения развития контактов с Вашингтоном.

«Завышать оценки такого краткого визита главы ЦРУ в Москву не стоит, но вместе с тем симптоматично, что контакты между ведомствами, различными ведомствами, необязательно спецслужбами Российской Федерации и США, продолжаются, и это создает определенный задел надежды на то, что будут и другие контакты», — пояснил «Газете.Ru» председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Сенатор добавил, что визит «был действительно полезен с точки зрения психологического настроя на продолжение и развитие контактов» между РФ и США.

«Такие специальные службы играют не последнюю роль в разработке позиции по внешнеполитическим проблемам. Так что визит действительно был полезен даже с точки зрения психологического настроя», — заключил Карасин.

В свою очередь глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в комментарии для «Газеты.Ru» назвал состоявшийся визит «неординарным событием».

«Визит главы ЦРУ в Москву — событие неординарное, особенно в наше время. За ним точно что-то должно стоять, но пока никаких официальных сообщений нет. Так что мы можем только отметить событие как таковое», — сказал политолог.

Эксперт напомнил, что предыдущий приезд в российскую столицу главы ЦРУ состоялся в момент, когда, как теперь уже очевидно, в разгаре была подготовка к военной операции.

«Американцы знали тогда в 2021 году о подготовке СВО, и была попытка предотвратить, остановить, предупредить. Как известно, ничего не сработало. Однако визиты уровня главы разведывательного ведомства в случае США никогда не происходят просто так», — заключил Лукьянов.

Что хотел выяснить Вашингтон



Никаких официальных сообщений о целях визита со стороны Соединенных Штатов пока не последовало. Однако уже сейчас можно выделить три фундаментальные темы, которые могли быть затронуты, считает политолог Сергей Маркелов.

«Первое, что волнует Вашингтон — намерения Кремля по расширению военных действий. Есть ли у Кремля намерение расширять военные действия, либо идет просто демонстративное пропагандистское давление, и осенью будет то же самое, как было всегда. Я думаю, что это был один из главных вопросов, которые пытался выяснить Рэтклифф», — сказал политолог «Газете.Ru».

Он также отметил, что последняя неделя августа была неслучайно выбрана для визита.

«Американцы прекрасно понимают: мы традиционно готовим что-то к осени на фронте. Это их тревожит. Поэтому в конце августа прибыл посланник в Москву, чтобы перепроверить намерения российской стороны», — пояснил политолог.

Второй вопрос, который мог обсуждать Рэтклифф, — это возможность промежуточных договоренностей.

«Американцы видят, что позиции Москвы и Киева несовместимы на 100%. Как суперпереговорщики они спрашивают: возможна ли промежуточная история? Может, на 50% можно найти понимание? То есть американцы пытаются сейчас убрать максимальные требования сторон до какого-то среднего уровня», — пояснил эксперт.

Третий важный пункт повестки — степень недовольства Москвы действиями Вашингтона, заявил эксперт.

«Для американцев важно понять, какие действия США осенью и зимой Москва воспримет как недружественные. Где Америка может перейти красные линии. Личное присутствие для выяснения подобного рода вопросов также обязательно, чтобы исключить любые недомолвки», — заключил Маркелов.

Личная поездка также могла быть нужна для передачи закрытой информации между двумя странами, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Можно точно сказать, что Рэтклифф — доверенное лицо Трампа. И я думаю, что в любом случае он мог передать какие-то послания для Путина, которые Трамп не мог передавать через другие каналы», — сказал политолог «Газете.Ru».

По словам аналитика, визит главы ЦРУ, вероятно, заменил ранее анонсированную поездку в Москву спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

«В Москве последнее время говорили о визите Уиткоффа и Кушнера, но у меня такое впечатление, что, возможно, этот визит был заменен как раз визитом Рэтклиффа», — подчеркнул он.

Главной темой переговоров, по мнению эксперта, была Украина — вопрос, в котором Рэтклифф компетентен.

«У США есть основание думать, что Москва рассматривает вопросы ударов по странам НАТО, в которых размещены заводы по производству оружия для Украины. И это серьезная эскалация. Так что в ходе встречи как раз могли обсуждать этот вопрос», — отметил Васильев.

Не исключено, что стороны обсудили и вопрос эскалации между США и Ираном.

«Со стороны официальных американских лиц звучали предложения о нанесении ядерного удара по Ирану. Этот вопрос как раз находится в ведении главы ЦРУ. Вместе с этим возникает вопрос: по каким объектам это будет наноситься, каким образом это затронет интересы России как ядерной державы — и какой будет ответ. Все эти нюансы также могли обсуждаться в Москве», — допустил он.

Авторы: Арина Ткачук, Евгений Фалько

