Сергей Черняховский. Феномен большевизма

Существующие на сегодняшний день партии, принявшие название «коммунистические», лишены описанных в статье черт политического темперамента большевизма, хотя порой и заявляют о своей преемственности с ним

Весной 2026 года в свет вышло первое издание Российский словарь современного политического языка под редакцией чл.-корр. АН РФ профессора А.Ю. Шутова. Это – первая академическая попытка подобного рода. «Российский словарь современного политического языка» является справочным изданием, содержащим в сжатой форме термины и понятия, которые фиксируют современную специфику российских и международных политических процессов. В издании представлены актуальные трактовки как уже известных, так и новейших явлений и событий современного, быстро меняющегося мира. Авторами словарных статей выступили известные ученые, преподаватели вузов, специалисты-практики. Для студентов, аспирантов и преподавателей политических наук, всех интересующихся современной политикой.

Данным материалом, посвященным феномену большевизма, редакция KM.RU начинает публикацию серии материалов данного издания, принадлежащих авторству постоянного автора KM.RU Сергей Черняховского. Единственное, что хотелось бы добавить, предваряя статью по столь острой теме, это то, что существующие на сегодняшний день, во всяком случае, в современной России, партии, принявшие название «коммунистические», лишены описанных в статье черт политического темперамента большевизма, хотя порой и заявляют о своей преемственности с ним, и не имеют лидеров, по уровню политического и политтехнологического таланта и масштаба, соразмерных таланту и масштабу лидеров большевизма.

Собственно, таковые отсутствовали у руководителей КПСС последнего периода ее существования, во второй половине 1980-х годов, что привело к авантюре курса перестройки, приведшей к тяжелому социально-экономическому и политическому кризису, который не удалось купировать. Подобные качества отсутствовали и у руководителей, в последний момент пытавшихся спасти страну и предпринявших неудачную попытку введения чрезвычайного положения в августе 1991 года (ГКЧП).

Понятно, что, входи в состав условного ГКЧП лидеры, подобные В. Ленину, Л. Троцкому, И.. Сталину, Я. Свердлову, Ф. Дзержинскому и людям их генерации, мятежники Белого дома во главе с Б. Ельциным, Р. Хасбулатовым, Г. Бурбулисом и А Руцким были бы подавлены в считаные часы.

БОЛЬШЕВИЗМ (Черняховский С.Ф. в сборнике Р76 Российский словарь современного политического языка / Под ред. А.Ю. Шутова. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2025) – революционное политическое течение в марксистском движении XX в. (основатель В.И. Ленин), отличающееся творческим следованием марксизму в условиях новой мировой эпохи, радикально-конструктивным и преобразующим характером политического действия, установкой на неуклонное движение к избранной цели, способностью встречающиеся препятствия превращать в орудия и средства своего движения вперед, уверенностью в своей исторической правоте.

Исторически возникает на II съезде Российской социал-демократической рабочей партии в результате расхождения между сторонниками позиций В.И. Ленина и Ю.О. Мартова по вопросам одного из пунктов Программы РСДРП: включать или не включать в Программу в качестве цели свершение социалистической революции (большинство поддержало Ленина и пункт о включении, — отсюда и название «большевики»); и Устава: кто может быть членом партии — регулярно работающий в организации или только «оказывающий личное содействие» — позиция Мартова, которую поддержали делегаты. С этого началось расхождение и раскол: в 1905 г. большевики организовали проведение III съезда РСДРП и избрали свой Центральный комитет, в 1912 г. была проведена 6-я (Пражская) партконференция, на которой было провозглашено создание партии РСДРП(б).

В октябре 1917 г. большевики совершили в России Социалистическую революцию, взяли власть, изменили государственное устройство, одержали победу в Гражданской войне над противниками революции и поддержавшими их агрессией 14 государствами мира, провели в России социалистические преобразования, возглавили сопротивление гитлеровской агрессии в ходе Великой Отечественной войны. Под руководством большевиков СССР/Россия стал одной из двух ведущих стран мира, имевших союзниками в разное время от трети до двух третей государств планеты.

В 1952 г. по предложению И. Сталина партия большевиков, носившая к этому моменту название Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) — ВКП(б), была переименована в КПСС — Коммунистическую партию Советского Союза. Как политическое движение и политическая сила большевизм обладал особым деятельностным темпераментом, соединявшим романтизм и сциентизм, технократизм и эгалитаризм. С одной стороны, большевизм, вслед за своим основателем и лидером В.И. Лениным, исходил из признания марксизма научным и безусловно верным учением. С другой стороны, он считал, что безусловно верные положения марксизма в разных исторических условиях действуют по-разному и требуют конкретно-исторического осмысления и исполнения.

Исходя из определяющей роли объективных, особенно экономических, условий, большевизм придавал особое значение деятельности исторического субъекта (передового класса и его союзников) во главе с его организованной частью: революционной политической партией, действующей на основании познания этих законов.

Для большевизма характерно постоянное принятие вызова внешних обстоятельств и установка на их коренное преобразование. Считалось, что любые данные, объективные условия не абсолютны и подлежат преобразованию в ходе сознательной деятельности революционного субъекта: преобразовать можно не только объективный мир, но и условия, в которых действует принявший вызов субъект преобразования. Большевизм исходил из того, что, если необходимые для преобразования условия и средства отсутствуют в окружающей реальности, эта реальность сама может быть преобразована организованным воздействием, а отсутствующий инструментарий — создан в преобразующей деятельности революционного субъекта.

Большевизм предполагает, что, если в своей практике революционный субъект сталкивается с политическими и экономическими препятствиями, при разумном подходе сами эти препятствия он может использовать как средства достижения цели. Большевизм считал и умел силу любого противодействия использовать как источник энергии и движения к достижению своей цели, аналогично тому, как встречный ветер, мешающий движению корабля, может быть использован для движения того же корабля к его цели при определенном расположении парусов и продвижении вперед галсами.

Основными, наиболее известными лидерами большнвизма были на первом этапе В.И. Ленин, Л.Б. Красин и А.А. Богданов, на втором, в ходе Октябрьской революции и Гражданской войны — В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Я.М. Свердлов, Ф.Э. Дзержинский, И.В. Сталин, Г.Л. Пятаков, Н.И. Бухарин и др., на третьем — И.В. Сталин, В.М. Молотов и др.

