Культура против терроризма: воспитание человека в эпоху цифрового террора

Когда у человека внутри с самого детства звучит сложная музыка и живут настоящие истории родной земли, его душа обретает абсолютную глухоту к призывам поджигать и убивать

Вчерашний школьник в один миг может оказаться перед выбором: поддаться ярости разрушения или остаться нормальным человеком, способным защитить свой дом и свою страну. Как домашнему воспитанию, музыке и музейной тишине удается защитить душу молодого человека от изощрённых технологий экстремизма? Об этом рассуждает учредитель АНО «Дирекция социальной архитектуры», советник председателя партии «Справедливая Россия» Л.Н. Михайлова.

Клавиши и фуги в семь лет



Смотрю на взрослого сына: успешный айтишник, который работает на правительство страны, пишет сложнейшие программы и спокойно берет ответственность за государственные задачи. А ведь его взросление пришлось на время дикого слома эпох, токсичного информационного шума, уличной вседозволенности. Вокруг бушевала мода на легкую наживу и цинизм, многие сверстники сбивались с пути, а он уверенно шёл своей дорогой.

Пытаюсь вспомнить самое начало. Сыну семь лет, маленькая комната, музыкальная школа и почему-то всепоглощающая детская страсть к Иоганну Себастьяну Баху. Фуги звучали в нашем доме постоянно. Ребенок, гоняя кассету по кругу, вслушивался в совершенный архитектурный диалог независимых голосов, где единственная лаконичная музыкальная мысль непрерывно видоизменяется, сплетаясь в строгий, математически точный и эмоционально глубокий звуковой узор.

И это педагоги давно знали.

Василий Александрович Сухомлинский в книге «Сердце отдаю детям» писал: «Музыкальное воспитание — это воспитание человеческой души... Музыка открывает человеку глаза на красоту окружающего мира».

Я и понятия не имела, что музыка способна приучать мозг одновременно следить за спором нескольких равноправных голосов, находить между ними скрытые связи и проверять их стройность, из-за чего человек привыкает сомневаться в простых ответах и не поддаётся чужому внушению.

Музейные залы и звон мечей



Дальше началась школа, совпавшая с годами моей работы в краеведческом музее. По поручению родительского комитета я регулярно приводила туда весь его класс. Дети примеряли настоящие кольчуги, осторожно крутили старинные прялки, держали в руках гильзы и вслух читали пожелтевшие грамоты, буквально прикасаясь к живой истории.

Мне в голову не приходило, что в этом была истина, которую подметил великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский в труде «О народности в общественном воспитании»: «Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах... один только этот элемент дает воспитанию возможность действовать на развитие характера».

Дворовая гитара и сила рока



Потом нагрянула юность с ее бунтом, спорами до хрипоты и гитарой в руках. Строгий Бах мирно поселился рядом с кассетами «Короля и Шута». Сын сбивал пальцы о струны, подбирая аккорды этих баллад о честном бое со злом. Это была естественная мальчишеская энергия. Страшно вспомнить, что у него была и кассета «Гражданской обороны» — с ненормативной лексикой, с хриплым надрывом. Тогда мне казалось это чудовищным. Сейчас я понимаю: и это была прививка культурой, только народной, без лакировки. Сами те слова я здесь не привожу — они банальны и примитивны по форме, но важен сам опыт, когда уличная боль и протест проживаются через внутренний слух, уже настроенный Бахом.

Открытие



И вот сейчас, собирая эти картинки памяти, я ловлю себя на простом материнском открытии. Мы часто ломаем головы над сложными схемами защиты молодых людей от влияния вербовщиков и опасных культов, а разгадка всегда находилась рядом. Моего парня удержала эта плотная, живая среда вокруг него: Бах, музейный запах старины, звон меча, гитара на кухне, книги, театры, разговоры с дедом допоздна. Когда у человека внутри с самого детства звучит сложная музыка и живут настоящие истории родной земли, его душа обретает абсолютную глухоту к призывам поджигать и убивать.

Воспитание гражданина начинается с фундаментальных ориентиров. Когда мой сын рос, я на собственном опыте убедилась, как глубокое погружение в русскую классику, историю и подлинное искусство формирует несгибаемый внутренний стержень. Музыка, книги, осознание своих корней стали для него надежной ценностной опорой, определившей его гражданскую позицию и выбор служить своему Отечеству. Настоящая культура дает человеку нравственный иммунитет, который невозможно разрушить внешним давлением.

Культурный фронт



Сейчас ставки выросли до предела: враг бьет через игровые механики, закрытые чаты, сетевые челленджи, алгоритмы рекомендаций и покупку доверия за копейки, вербуя детей прямо в смартфонах. После жесткого реагирования на первые информационные вбросы мы шаг за шагом перешли к прямому культурному наступлению: профессиональное сообщество противопоставило технологиям манипуляции смыслы и форматы, вызывающие у подростка искренний интерес.

Чтобы объединить эти наступательные практики и вооружить ими педагогов, 3 сентября АНО «Дирекция социальной архитектуры» в партнёрстве с Московской государственной библиотекой им. И.С. Тургенева, по инициативе её директора Ромуальда Крылова-Йодко в 10-й раз проводит круглый стол.

3 сентября в 16:00 состоится круглый стол «Культура против терроризма. Значение образования в формировании человека культуры».

Результаты уже доказали высокий статус экспертной площадки: выработанные здесь решения ложатся в основу практических рекомендаций для профильных ведомств по противодействию терроризму средствами культуры.

Прямая трансляция будет доступна на сайте turgenev.ru 3 сентября в 15:45.

