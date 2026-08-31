Что изменится с 1 сентября: образование, денежные переводы, аресты имущества

10:01 31.08.2026

С 1 сентября в России вступает в силу ряд изменений в сфере финансов, трудовых отношений, образования и некоторых других областях. О главных нововведениях читатйте в статье.

Изменения в системе образования



Новые учебники

В новом учебном году ученики 8–9-х классов начнут заниматься по новым учебникам истории, а школьники 9–10-х классов — по обновленным учебникам обществознания.

Новые учебники истории подготовлены с учетом историко-культурного стандарта. Курс обществознания, в свою очередь, станет более прикладным.

Новый предмет — ДНКР

В школах появится новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Его будут изучать ученики 5–7-х классов: в пятом классе курс рассчитан на 17 часов, в шестом и седьмом — на 34 часа.

На занятиях школьники будут знакомиться с традиционными российскими ценностями, историческими событиями, культурным наследием страны, а также биографиями государственных и общественных деятелей, ученых, представителей культуры и военных.

Первоклассники освобождаются от домашнего задания

Ранее задания на дом допускались, однако их объем не должен был превышать одного часа в день.

Запрет на использования телефонов

С 1 сентября вступают в силу правила, закрепляющие запрет на использование мобильных телефонов во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ.

Исключение составят экстренные ситуации, когда существует угроза жизни и здоровью учеников или работников школы.

Курс беспилотных систем

Изменения затронут и высшее образование. В вузах транспортной системы появится курс беспилотных систем. В дальнейшем его планируют развивать в направлении автономных транспортных технологий.

Предполагается, что подготовленные специалисты смогут управлять сразу несколькими беспилотниками — от пяти до десяти, в том числе для организации доставки грузов.

Трудовые отношения



Лимит на сверхурочную работу будет увеличен до 240 часов в год

Для сотрудников, которых будут привлекать к сверхурочной работе свыше 120 часов, предусмотрены дополнительные гарантии. В частности, потребуется письменное согласие работника. Кроме того, такие сотрудники получат возможность пройти диспансеризацию с сохранением среднего заработка.

Работников на вредных производствах нельзя будет просто так отозвать из отпуска

В общем случае запрещается отзывать из отпуска работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда.

Исключение предусмотрено только для чрезвычайных ситуаций — например, для предотвращения или ликвидации последствий катастроф, аварий и стихийных бедствий.

Работа, связанная с таким отзывом из отпуска, будет оплачиваться не менее чем в двойном размере.

Женщинам с детьми до трех лет нельзя будет устанавливать испытательный срок

Ранее такая гарантия распространялась только на женщин, воспитывающих детей до полутора лет.

Сфера финансов



Росфинмониторинг получит больше информации о платежах

Расширяются полномочия Росфинмониторинга в рамках законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Ведомство сможет запрашивать и получать информацию об операциях, совершенных с использованием универсального платежного кода, Системы быстрых платежей Банка России и платежных карт в национальной платежной системе.

Начало массового внедрения цифрового рубля

С 1 сентября крупнейшие банки и торговые точки с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей должны будут предоставить возможность оплаты цифровыми рублями. С 1 сентября 2027 года это требование распространится на организации с выручкой более 30 миллионов рублей, а с 1 сентября 2028 года — на остальные компании.

Семьи с двумя и более детьми смогут получать ипотечные каникулы сроком до полутора лет

Главное изменение заключается в том, что для оформления отсрочки больше не потребуется доказывать снижение доходов семьи. Достаточным основанием станет рождение ребенка.

Единый QR-код для оплаты

В магазинах и кафе также начнут использовать единый универсальный QR-код для безналичных платежей.

Его ключевая особенность — возможность объединить различные платежные сервисы и приложения, поддерживающие этот стандарт. Единый QR-код будет генерироваться специально уполномоченной организацией.

Изменится порядок снижения налоговых штрафов

Если при рассмотрении дела будет установлено хотя бы одно обстоятельство, смягчающее ответственность, размер налогового штрафа должен быть уменьшен как минимум в два раза.

При этом максимальное снижение составит десятикратный размер по сравнению со штрафом, установленным соответствующей статьей Налогового кодекса.

Единая система учета банковских карт

В стране появится единая система, оператором которой станет оператор Национальной платежной системы.

В системе будут учитываться номера и виды платежных карт, ИНН их владельцев, а также количество карт, предоставленных одному клиенту различными банками.

Что еще



Арест имущества россиян, находящихся за границей

Закон будет предусматривать возможность ареста имущества, в том числе денежных средств на банковских счетах, граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.

В перечень таких нарушений, в частности, входят дискредитация Вооруженных сил России, призывы к введению санкций против страны, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафов за подобные правонарушения.

Запрет на продажу табака и вейпов на остановках

С 1 сентября вступает в силу запрет на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта.

Исключение сделано для случаев, когда торговый объект на остановке является единственным местом продажи такой продукции в населенном пункте.

Самозапрет на участие в азартных играх

С 1 сентября граждане смогут добровольно ограничить собственное участие в азартных играх. Для этого необходимо будет подать заявление о включении в специальный реестр.

После этого организаторы азартных игр не смогут принимать у человека ставки, а также направлять ему рекламные материалы.

Новые правила медосвидетельствования иностранцев

Для иностранных граждан вводится единый срок прохождения обязательного медицинского освидетельствования — в течение 30 дней со дня въезда в Россию.

Обследование должны будут пройти иностранцы, находящиеся в стране более 90 дней, а также все трудовые мигранты. Медосвидетельствование включает проверку на употребление наркотических и психотропных веществ без назначения врача, наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.

Правовая основа для развития ИИ

Еще один закон создает правовую основу для разработки, внедрения и использования в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Документ вводит понятия «суверенная» и «национальная» ИИ-модель.

Суверенной будет считаться модель, разработанная российским юридическим лицом, полностью контролируемая им на всех этапах жизненного цикла, технически воспроизводимая и размещенная в российских центрах обработки данных.

Национальная модель также должна создаваться российским юридическим лицом, однако при ее разработке допускается использование зарубежных компонентов, распространяемых по открытым лицензиям.

Разработчики таких моделей смогут претендовать на государственную поддержку — финансовую, имущественную, гарантийную и информационную. Кроме того, им разрешат использовать данные федеральных и региональных информационных систем для обучения нейросетей. Порядок предоставления доступа к этим данным определит правительство.

Автор: Георгий Давыдов