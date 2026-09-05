Как «мягкой силе» России не превратиться в «жидкую» и нужна ли нам теперь «мягкая сила»?

Сейчас наступило время когнитивной войны России практически со всеми странами Запада. И эта когнитивная война стала неотъемлемой частью войны реальной

На днях наше агентство «мягкой силы» – Россотрудничество (далее сокращенно – РС) – снова активно ворвалось в медийную повестку. Германия распорядится закрыть в Берлине Русский дом (один из заграничных филиалов агентства) и генконсульство в Бонне.

Мы попросили прокомментировать это неординарное событие нашего постоянного автора, бывшего сотрудника Русского дома в Монголии Игоря Моисеева.

– Как вы относитесь к событию, Игорь Николаевич?

– Лично я считаю это признанием прошлых заслуг РС и логичным результатом изменения формата его деятельности – в контексте происходящих в мире событий. Об этом же опосредованно говорит и реакция российской стороны. Русский дом в Германии был, наверное, самым мощным русским форпостом в Европе. Он работал в стране более сорока лет. За последние пятнадцать лет его посетили свыше трех миллионов человек. Это фактически население Берлина. Он был неформальным центром общения десятков тысяч наших бывших соотечественников – этнических немцев и членов их семей, эмигрировавши в свое время в Германию. Только в этом году русский язык там изучали более шестисот жителей Германии.

Теперь его закрывают в качестве ассиметричного ответа на неподтвержденную атаку дронами на самолеты в лейпцигском аэропорту. Это автоматически означает закрытие в Германии сотен языковых курсов и детских кружков. Происхождение беспилотника публично не раскрыто, но немецкие спецслужбы считают, что Русский дом к этим атакам так или иначе причастен. Хотя раньше следствие рассматривало версию причастности к этим атакам Украины. Но потом ее сочли политически некорректной, а все стрелки привычнее перевели на Россию.

Руководитель Россотрудничества Игорь Чайка прозрачно намекнул, что российские власти в качестве зеркальной дипломатической меры могут закрыть отделения Института Гете в Москве, Петербурге и Новосибирске (на момент публикации глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил об их закрытии. – Ред.). Да сам президент России назвал закрытие Русского дома в Берлине «грубой ошибкой». По его мнению, канцлер Фридрих Мерц пытается разговорами об «агрессивной России» отвлечь немцев от падения рейтингов, закрытия предприятий и снижения уровня жизни. Вовлеченность в конфликт первых лиц страны само по себе говорит о важности этого объекта в глазах власть предержащих.

Еще пару лет назад Россотрудничество было где-то на задворках российского и европейского медийных пространств. О нем вспоминали только тогда, когда кто-то из его сотрудников – явно мажорных отпрысков – вляпывался в очередной публичный скандал. О его заграничной деятельности мало кто знал. Недавно руководство агентства поменялось. Кардинально поменялась и его информационная политика. Агентство вступило в некоторые отношения (формальные или не совсем) со многими раскрученными блогерами телеграм-каналов и каналов в других соцсетях, аудитория которых составляла сотни тысяч подписчиков. И информация о его активной (признаем честно) деятельности стала появляться на их страничках. Соответственно, резко и качественно увеличился охват аудитории.

– С точки зрения PR-технологий – ход явно беспроигрышный.

– Но есть одно принципиальнейшее «но». Тут же возникла проблема контента. Наполнения. Пока что та информация, которую предлагает РС на этих чужих раскрученных порталах, банально неинтересна. И читатель пропускает ее «мимо глаз и сознания». Нет какой-то искорки, сенсационности, интересных поворотов темы. А без этого в современном медийном пространстве все выстрелы будут холостыми. И это при том, что сенсации в нашей стране и за рубежом происходят каждый день. И во многих из них согласно своему статусу РС вполне могло бы поучаствовать.

Тем более что сейчас наступило время когнитивной войны России практически со всеми странами Запада. И эта когнитивная война стала неотъемлемой частью войны реальной. И ее первый подготовительный этап (на той же Украине) мы довольно бездарно проигрывали в течение тридцати лет. Последствия этого мы расхлебываем и на Украине, и в России до сих пор. Проигрываем мы ее и сейчас.

В интеллектуальном боксе с нашими врагами мы неизменно находимся в положении мальчиков для битья или тренировочных груш. Этому в огромной степени поспособствовал тот факт, что они разорвали в клочья все ранее проведенные нами красные линии. И они решили, что мы – терпилы и у нас вместо положенной твердой силы – сила жидкая. В итоге, почувствовав абсолютную безнаказанность, они постоянно придумывают что-то новенькое – чтобы уколоть нас еще больнее. То дроны стеной на Москву навалятся, то танкеры начнут отжимать, то генералов наших убивают, то НПЗ разбомбят, то маркетплейсы. Все эти идеи, как известно, рождаются в западных мозговых трестах – так называемых ЦИПСО (Центрах информационно-психологических операций). Это своеобразный «круглый стол» и мозговой трест разведчиков, военных, журналистов и всевозможных аналитиков.

– Кто был автором идеи?

– Английская разведка. Конкретно – так называемый Департамент грязных дел МИ6. Там последнее триста лет тусуются гении военных, дворцовых, государственных и иных переворотов, всевозможных майданов и оранжевых революций. Именно в ЦИПСО возникла идея украинского майдана, которые претворяли в жизнь институты сначала американской (USAID), а потом и английской «мягкой силы». Причем действовали они эффективно и результативно. И играли вдолгую. Укромайдан стал поистине триумфом их изощренного интеллекта при полном отсутствии какой-либо работы с нашей стороны.

– А как отметилась на майдане наша «мягкая сила»? Наш Русский дом в Киеве?

– Никак. Он и раньше-то дышал на ладан, а к тому времени его банально вынесли из страны. Предварительно публично облили фекалиями директора дома, на его глазах возле его кабинета разорвали и растоптали российский флаг, а потом весь личный состав дома вынесли из страны. И они несколько месяцев слонялись по головному офису на Воздвиженке без дела, ожидая дальнейшего решения своей судьбы. Потом часть из них всплыла в Венесуэле. Итог известен. Там они поработали не менее результативно.

Вообще ЦИПСО, ЦРУ, МИ6 и USAID совместными усилиями за последние тридцать лет провели на Украине колоссальную работу, готовя ее к неизбежной войне с Россией. Они общими усилиями сделали с украинцами то, что в свое время сделал с немцами министр пропаганды Геббельс. «Дядюшка Йозеф» в результате жесткой тотальной и массовой промывки мозгов населения Германии превратил немцев из нации носителей цивилизации в нацию убийц.

Примерно то же самое этот «сладкий коллектив иезуитов» проделал с украинцами. Их превратили в нацию убийц. Если Геббельсу для этого хватило восьми лет, украинцам промывали мозги больше тридцати. В итоге в стране сформировалось поколение с вывихнутыми, вывернутыми наизнанку мозгами. В их сознание была инкорпорирована абсолютно ложная идея, что Евросоюз ждет Украину в свои объятия, но этому яростно мешает Кремль и вообще все «русские орки». И украинцы в силу специфики своего национального характера эту идею заглотили вместе с поплавком. Потом их всевозможными люстрациями, митингами и майданами довели до нужной степени озверения и пинком отправили на войну – убивать ненавистную «русню». И они радостно на нее отправились.

Вдумайтесь в цифры – задолго до войны на Украине в результате так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе через ВСУ прошло более 600 000 человек. Пять полноценных европейских армий. И в массе своей все эти люди были заражены и отравлены ненавистью не только к донбасским «сепарам», но и к самой России и в целом к русским.

– И как на это отвечать нашей «мягкой силе»? Так же, как новые «геббельсы» из ЦИПСО, промывать мозги населению наших стран-противников?

– Нам нужно действовать иначе. Парадоксально и ассиметрично. И Россотрудничество может сыграть в этом ключевую роль.

Продолжение следует

