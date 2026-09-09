Одиночество – это катастрофа
Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, самым важным для молодежи оказалось «достижение материального благополучия, финансовой независимости». Также важны для молодых забота о своем здоровье и построение карьеры.
А вот создание семьи заняло лишь седьмое место.
Такая расстановка жизненных приоритетов у нашего молодого поколения – тревожный признак. Мы движемся к миру (а в какой-то мере – уже в нем), населенному одинокими стареющими людьми. Которые так и не создали семью, не воспитали детей, всю жизнь трудились над приобретением достатка, который унаследует кто-то другой – другие люди и, если так будет продолжаться и дальше, другие народы.
Эти одинокие люди будут несчастны – не будет слишком большим забеганием вперед сказать, что они уже несчастны. Доверие, близость, уверенность, что тебя ждут дома, что есть люди, для которых ты важен – это то, что нельзя заменить все новыми гаджетами или путешествиями. Причем это несчастье не только на уровне отдельных людей – это катастрофа для общества в целом.
Человек, у которого нет близких, о которых он бы считал необходимым заботиться, не очень хорошо мотивирован быть хорошим гражданином (преступность выше среди одиноких), да и хорошим работником.
Кажется, желание сделать карьеру и стать богатым само по себе может побудить человека к усердной учебе и работе.
Но это не совсем так. Одно дело, когда ты должен кормить семью, давать образование детям, заботиться о том, чтобы близкие были сыты, одеты и вылечены. Другое – когда ты можешь выйти из гонки в любой момент и сделаться «дауншифтером». Мол, с голоду я и так не помру, а упорно трудиться надоело.
В конце концов, чтобы заработать себе на компьютер с играми и выходом в интернет, никаких чудес трудолюбия и изобретательности не надо.
Один из сильнейших мотивов, побуждающих человека к тому, чтобы вставать с дивана, – забота о тех, кого он любит. Уберите этот мотив – и качество работников неизбежно поползет вниз.
Можно вспомнить, например, что бедственное положение жителей чернокожих гетто в крупных городах США связано не столько с расизмом (недавние чернокожие иммигранты из Африки отлично устраиваются), сколько с глубоким кризисом семьи, когда у множества молодых людей нет близких, за благополучие которых они бы чувствовали ответственность.
Как возникла такая ситуация, что семья – даже не в первой пятерке приоритетов нашей молодежи?
Специалисты указывают на несколько причин.
Это инфантилизм – склонность молодых людей воспринимать себя как «половозрелых детей», которые не могут и не хотят брать на себя ответственность, в ом числе ответственность за создание семьи.
С другой стороны – СМИ, реклама, сериалы и книги предлагают в качестве желательного, и даже нормативного образа жизни «достигаторство», заботу о карьере, деньгах, здоровье – при этом без стабильных, и уж тем более семейных, отношений с другим полом.
Свою роль играет и страх молодых людей не потянуть семью экономически, поскольку тот же культ успеха формирует завышенные ожидания.
Еще одна важная причина – геополитическая напряженность и страх перед будущим, который приводит к сокращению «горизонта планирования» и желанию подождать с созданием семьи до более спокойного и предсказуемого времени.
Есть и странный феномен популярной антисемейной пропаганды. Интернет полон блогеров, которые, нарядившись в халаты «психологов», внушают юношам и девушкам страх и недоверие по отношению к друг другу. Мол, цель женщины в отношениях – эксплуатировать мужчину, а потом развестись, оставив его с пустым кошельком и разбитым сердцем. А мужчина, с другой стороны, – это всегда «абьюзер», с которым ни в коем случае нельзя расписываться – и уж точно нельзя рожать от него детей.
Я говорю о странности такой пропаганды, потому что она, похоже, финансируется самими ее потребителями – люди во множестве подписываются на такие каналы и даже платят таким «психологам» за то, что те учат их уму-разуму. Почему-то у них есть потребность, чтобы кто-то авторитетный подтвердил их горькие подозрения относительно брака и жизни вообще.
Что могло бы повлиять на эту ситуацию?
Конечно, она нуждается в подробном и тщательном анализе со стороны специалистов – социологов, психологов, демографов. Но пока хочется обратить внимание на очевидное: рынок решает не все, и ситуацию нельзя оставлять на самотек.
Цель рекламы – побудить людей к потреблению, и она постоянно создает впечатление, что счастье можно купить за деньги – потому что оно якобы и состоит в потреблении товаров и услуг. А некоторые чудовищно вредоносные вещи могут быть очень успешными коммерчески. Увы, но коммерческая стихия несет нас туда же, куда и условный Сорос – к несчастью на уровне отдельных людей и к вымиранию на уровне народа.
Формирование здоровых представлений о том, что делает жизнь человека достойной и счастливой, требует продуманной политики со стороны государства – какие-то тенденции в массовой культуре (например, в сериалах) следует поддерживать, а какие-то – совсем наоборот. Экран, так или иначе, предлагает людям примеры для подражания, и совсем не все равно, какие это будут примеры.
Иногда в таких случаях говорят, что «нравственность нельзя навязать». Навязать нельзя – но можно повлиять на то, что в обществе считается нормой. Сейчас «норма», сформированная массовой культурой – это одинокие достигаторы, которые живут в нестабильных и, чаще всего, бездетных отношениях.
Именно это подается как личный успех – хотя это тяжелый личный крах.
Людям нужны другие примеры – людей, которые преданы друг другу больше, чем «успеху» и деньгам. И мы должны подумать над тем, как развернуть нашу культуру именно в этом направлении – если хотим, чтобы у нее было будущее.
Комментарии читателей
Так может, это естественный процесс старения и умирания народа? Ну так, мысли вслух. Когда народ не может тягаться с конкурентами в плане рождаемости, он ассимилируется другими народами. Мне видится 2 возможных пути, помимо ассимиляции, которая сама по себе является проигрышем. Либо размножение, либо, если не получается первое, уничтожение других хорошо плодящихся народов. Война, конкуренция. Выживает сильнейший.
"Дайте людям жить так,как они САМИ ХОТЯТ,не вмешивайтесь" - а как же тогда на людях паразитировать чинушам и барыгам?
поэтому в стране столько разводов и мужчины начнут в жены брать умеющих готовить европеек и азиаток.
А к этому дело идёт. Скоро будет, как в ФША.
ЖЕНЩИНЕ СНАЧАЛА НУЖНО ГОТОВИТЬ НАУЧИТСЯ. Муж в кафе жену кормить не будет и для 80% доставки-дорого У НАС НЕ АМЕРИКА ,ГДЕ АМЕРИКАНКИ НЕ ГОТОВЯТ.