«Больные свиньи»: Народ гадает — это про хрюшек или про местную власть

Виктор Соболев, КПРФ: «В выигрыше от уничтожения крестьянских и фермерских хозяйств будут крупные производители. Слышал, что на месте фактически уничтожаемых сейчас мелких хозяйств должен появиться огромный агрокомплекс»

Сибирь — снова в эпицентре скандала, который может дойти до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Все началось с Иркутской области. Там поступило распоряжение о массовом уничтожении домашнего скота. В деревнях Бутырки и Коты специалисты уже приступили к усыплению коров и свиней.

Глава региона Игорь Кобзев заверил, что владельцы уничтоженных животных получат компенсацию «выше рыночной цены». Тем временем в Бурятии ввели режим повышенной готовности и выставили посты на границе с Иркутской областью.

Официальная версия на сегодня такова: якобы в деревнях Бутырки и Коты Иркутского муниципального округа уничтожают домашний скот из-за заражения узелковым дерматитом.

Вслед за Иркутской областью забой скота начался в Тюменской области. Там у жителей Абатского, Аромашевского, Викуловского и Юргинского районов начали изымать домашних свиней для забоя. Об этом информирует телеграм-канал регионального комитета КПРФ.

«История повторяется: свиней убивают и сжигают, компенсации платят не всем. Жители звонят, но веры властям уже нет», — говорится в сообщении. Причина таких действий, по утверждению местных чиновников, — риск распространения болезни.

В Голышмановском районе разгорелся скандал, депутаты КПРФ Тамара Казанцева и Виктор Соболев выехали в сёла Королево и Малышенка после отчаянных жалоб жителей. Увиденное шокировало их: на зреющем пшеничном поле больше недели гнили туши свиней, отравляя воздух, почву и будущий урожай.

По итогу общения с местными жителями и осмотра их домохозяйств лидер коммунистов области Тамара Казанцева вынесла вопрос на комитет по АПК области.

Против уничтожения домашнего скота выступили только коммунисты. Резкое выступление Тамары Казанцевой спасло Юргинский район — там забой прекратили.

Но в Абатском, Аромашевском и Викуловском районах история повторяется: свиней убивают и сжигают, компенсации платят не всем.

«СП» связалась с депутатом Госдумы от КПРФ Виктором Соболевым и попросила очевидца рассказать о происходящем в Сибири.

— Забой скота в селах, куда меня попросили приехать избиратели, происходил, по сути, без официальных документов. Сначала говорили, что причина — болезнь, африканская чума свиней, но потом якобы независимая экспертиза выявила бешенство. Приехал на место — вижу: в загоне 30−40 абсолютно здоровых свиней, признаков болезни не обнаружили.

Вместе со специалистом проверили животных: ни красно-фиолетовых пятен, ни вялости — поросята бодро бегали и ели корм. Мы не увидели больных животных, они чувствовали себя хорошо.

В некоторых фермерских хозяйствах коровы, козы и поросята — главный источник дохода, а семьи все сплошь многодетные: по 5−7 детей, что радует. Как они будут жить дальше? Люди ведь останутся без средств к существованию.

— Что происходит с забитым скотом? Как его утилизируют? Соблюдают ли санитарные нормы?

— Место забоя превратилось в настоящий могильник под открытым небом. Забитый скот лежит и гниёт на готовом к уборке поле полторы недели.

Туши разлагаются, жуткий трупный смрад, их растаскивают птицы и звери, а продукты распада впитываются в плодородный слой.

Птицы клевали падаль, а затем перелетали на колосящуюся пшеницу, разнося заразу дальше. Местные жители в ужасе: власти прикрылись борьбой с африканской чумой, но не дали ни объяснений, ни компенсаций.

— Вам удалось выяснить причину забоя скота?

— Сначала нам говорили, что у скота бешенство, потом — африканская чума, затем заговорили про узелковый дерматит. Никаких документов у тех, кто приходит забивать, нет, администрация района потребовала их предоставить — привезли бумаги без подписей и печатей, личную ответственность за происходящее никто брать не хочет.

На мой взгляд, причина в пресловутом слове «бизнес». В выигрыше от уничтожения крестьянских и фермерских хозяйств будут крупные производители. Слышал, что на месте фактически уничтожаемых сейчас мелких хозяйств должен появиться огромный агрокомплекс. Но почему делать это надо за счет других?

Я считаю, что массовый, не всегда обоснованный забой скота — это угроза в первую очередь нашей продовольственной безопасности, — считает депутат Виктор Соболев.

Уничтожение скота для местных жителей — трагедия. Для многих скот на селе — кормилец, в него вложен большой труд. Компенсации же на сегодня мизерные. Фермерам уже озвучили суммы выплат. Их заверили, что за каждый килограмм живого веса коровы ее хозяин получит 304 рубля: 224,6 рубля поступят из резервного фонда Иркутской области, остальную сумму добавляет Иркутский округ. За мелкий рогатый скот (козы и овцы) власти компенсируют по рыночной цене 308 рублей за килограмм, за килограмм живого веса свиней — 190 рублей. Разумеется, это не окупит крестьянский труд.

В чем подоплека загадочных событий с забоем скота в Иркутской и Тюменской областях? «СП» попросила высказать свою точку зрения фермера, председателя Общественного движения «Федеральный сельсовет» Василия Мельниченко.

— Сейчас высказывают подозрения, что в Сибири скот болен ящуром. Это страшное заболевание. Его необходимо скрыть, иначе, если все подтвердится, будет введен карантин на экспорт мяса из России. Причем надолго — от 3-х до 5-и лет.

Закономерный вопрос: откуда к нам пришел этот самый ящур? Разговаривал со специалистами, есть мнение, что причиной стала отечественная некачественная вакцина, которую мы по программе импортозамещения произвели сами. Но признать это в Минсельхозе боятся.

Вторая версия очевидна. Незадолго до забоя скота в регионах нередко закрывают школы, больницы, детсады. Это означает одно: вас внесли в список на уничтожение хозяйств, приготовьтесь. Происходящее наводит на мысли о том, что сам факт существования мелких и средних хозяйств нежелателен для страны.

Слышал, что уже определены 200 олигархов, которые будут владеть крупными агропромышленными комплексами. Причем, началась конкуренция уже внутри этого клана. К примеру, основателя «Русагро», миллиардера и экс-сенатора Вадима Мошковича, задержали, ему вменяют мошенничество и злоупотребление полномочиями.

— Что будет с крестьянами и фермерами, которых лишат бизнеса?

— Отправятся в город, в человейники, в квартиру в 16 кв. метров. И там ни у кого дети рождаться уже не будут, как на селе. Уничтожение фермеров и крестьян ударит в первую очередь по демографии, о которой мы все так печемся.