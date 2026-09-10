«Больные свиньи»: Народ гадает — это про хрюшек или про местную власть
Сибирь — снова в эпицентре скандала, который может дойти до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Все началось с Иркутской области. Там поступило распоряжение о массовом уничтожении домашнего скота. В деревнях Бутырки и Коты специалисты уже приступили к усыплению коров и свиней.
Глава региона Игорь Кобзев заверил, что владельцы уничтоженных животных получат компенсацию «выше рыночной цены». Тем временем в Бурятии ввели режим повышенной готовности и выставили посты на границе с Иркутской областью.
Официальная версия на сегодня такова: якобы в деревнях Бутырки и Коты Иркутского муниципального округа уничтожают домашний скот из-за заражения узелковым дерматитом.
Вслед за Иркутской областью забой скота начался в Тюменской области. Там у жителей Абатского, Аромашевского, Викуловского и Юргинского районов начали изымать домашних свиней для забоя. Об этом информирует телеграм-канал регионального комитета КПРФ.
«История повторяется: свиней убивают и сжигают, компенсации платят не всем. Жители звонят, но веры властям уже нет», — говорится в сообщении. Причина таких действий, по утверждению местных чиновников, — риск распространения болезни.
В Голышмановском районе разгорелся скандал, депутаты КПРФ Тамара Казанцева и Виктор Соболев выехали в сёла Королево и Малышенка после отчаянных жалоб жителей. Увиденное шокировало их: на зреющем пшеничном поле больше недели гнили туши свиней, отравляя воздух, почву и будущий урожай.
По итогу общения с местными жителями и осмотра их домохозяйств лидер коммунистов области Тамара Казанцева вынесла вопрос на комитет по АПК области.
Против уничтожения домашнего скота выступили только коммунисты. Резкое выступление Тамары Казанцевой спасло Юргинский район — там забой прекратили.
Но в Абатском, Аромашевском и Викуловском районах история повторяется: свиней убивают и сжигают, компенсации платят не всем.
«СП» связалась с депутатом Госдумы от КПРФ Виктором Соболевым и попросила очевидца рассказать о происходящем в Сибири.
— Забой скота в селах, куда меня попросили приехать избиратели, происходил, по сути, без официальных документов. Сначала говорили, что причина — болезнь, африканская чума свиней, но потом якобы независимая экспертиза выявила бешенство. Приехал на место — вижу: в загоне 30−40 абсолютно здоровых свиней, признаков болезни не обнаружили.
Вместе со специалистом проверили животных: ни красно-фиолетовых пятен, ни вялости — поросята бодро бегали и ели корм. Мы не увидели больных животных, они чувствовали себя хорошо.
В некоторых фермерских хозяйствах коровы, козы и поросята — главный источник дохода, а семьи все сплошь многодетные: по 5−7 детей, что радует. Как они будут жить дальше? Люди ведь останутся без средств к существованию.
— Что происходит с забитым скотом? Как его утилизируют? Соблюдают ли санитарные нормы?
— Место забоя превратилось в настоящий могильник под открытым небом. Забитый скот лежит и гниёт на готовом к уборке поле полторы недели.
Туши разлагаются, жуткий трупный смрад, их растаскивают птицы и звери, а продукты распада впитываются в плодородный слой.
Птицы клевали падаль, а затем перелетали на колосящуюся пшеницу, разнося заразу дальше. Местные жители в ужасе: власти прикрылись борьбой с африканской чумой, но не дали ни объяснений, ни компенсаций.
— Вам удалось выяснить причину забоя скота?
— Сначала нам говорили, что у скота бешенство, потом — африканская чума, затем заговорили про узелковый дерматит. Никаких документов у тех, кто приходит забивать, нет, администрация района потребовала их предоставить — привезли бумаги без подписей и печатей, личную ответственность за происходящее никто брать не хочет.
На мой взгляд, причина в пресловутом слове «бизнес». В выигрыше от уничтожения крестьянских и фермерских хозяйств будут крупные производители. Слышал, что на месте фактически уничтожаемых сейчас мелких хозяйств должен появиться огромный агрокомплекс. Но почему делать это надо за счет других?
Я считаю, что массовый, не всегда обоснованный забой скота — это угроза в первую очередь нашей продовольственной безопасности, — считает депутат Виктор Соболев.
Уничтожение скота для местных жителей — трагедия. Для многих скот на селе — кормилец, в него вложен большой труд. Компенсации же на сегодня мизерные. Фермерам уже озвучили суммы выплат. Их заверили, что за каждый килограмм живого веса коровы ее хозяин получит 304 рубля: 224,6 рубля поступят из резервного фонда Иркутской области, остальную сумму добавляет Иркутский округ. За мелкий рогатый скот (козы и овцы) власти компенсируют по рыночной цене 308 рублей за килограмм, за килограмм живого веса свиней — 190 рублей. Разумеется, это не окупит крестьянский труд.
В чем подоплека загадочных событий с забоем скота в Иркутской и Тюменской областях? «СП» попросила высказать свою точку зрения фермера, председателя Общественного движения «Федеральный сельсовет» Василия Мельниченко.
— Сейчас высказывают подозрения, что в Сибири скот болен ящуром. Это страшное заболевание. Его необходимо скрыть, иначе, если все подтвердится, будет введен карантин на экспорт мяса из России. Причем надолго — от 3-х до 5-и лет.
Закономерный вопрос: откуда к нам пришел этот самый ящур? Разговаривал со специалистами, есть мнение, что причиной стала отечественная некачественная вакцина, которую мы по программе импортозамещения произвели сами. Но признать это в Минсельхозе боятся.
Вторая версия очевидна. Незадолго до забоя скота в регионах нередко закрывают школы, больницы, детсады. Это означает одно: вас внесли в список на уничтожение хозяйств, приготовьтесь. Происходящее наводит на мысли о том, что сам факт существования мелких и средних хозяйств нежелателен для страны.
Слышал, что уже определены 200 олигархов, которые будут владеть крупными агропромышленными комплексами. Причем, началась конкуренция уже внутри этого клана. К примеру, основателя «Русагро», миллиардера и экс-сенатора Вадима Мошковича, задержали, ему вменяют мошенничество и злоупотребление полномочиями.
— Что будет с крестьянами и фермерами, которых лишат бизнеса?
— Отправятся в город, в человейники, в квартиру в 16 кв. метров. И там ни у кого дети рождаться уже не будут, как на селе. Уничтожение фермеров и крестьян ударит в первую очередь по демографии, о которой мы все так печемся.
Комментарии читателей
Производство свинины - наверное елинственное производство которое у нас налажено очень хорошо. И это безмерно удивляет - потому что если взять например автомобили: как делали по принципу" и так возьмут" ,так и делают. Жилье строят - чихнешь в квартире ,сосед " будь здоров" говорит.
А свинину я покупаю с дрожью в сердце,глазам не верю: в вакууной упаковке, сала на один кг не больше 100 грамм( я салом не восхищаюсь) цена 1 кг 280 руб, рядом лежит другой фирмы 360 руб за кг. Для сравнения покупаю молоко у частника и сам делаю творог, килограмм выходит дороже. И вот такие процессы описанные в статье вызывают большущую тревогу.
Как будто в СССР ящуром животные
Не болели.
Но при этом животных тогда
Неьусыплчли и личных подворий вобще не
Трогали.
Родители всегда двух кабанчиков
И корову держали.
Да, в районе объявляли карантин
по ящуру, но резни и пр.излишеств
Нехороших не устраивали.
Сейчас, когда ГЛАСНОСТЬ, НА ТВОРЯЩЕЕСЯ
в России смотрит весь мирю
Кому такое щясте надо?
НАД КЕМ СМЕЁТЕСЬЯ?
вредителей оченьтнетлюбил товприщ Сталин
причины голодомора в России.
все спишет.