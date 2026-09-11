Кандидаты в Госдуму: 10 партий — 10 ответов на главные вопросы

11:38 11.09.2026

До выборов в Государственную Думу осталась одна неделя. Голосование пройдет 18–20 сентября 2026 года. В федеральном округе зарегистрированы 10 партий. Что они предлагают изменить в России и как звучат их предвыборные обещания?

Источником для анализа послужили предвыборные программы девяти партий, а также данные о партии «Родина» из открытых источников, так как на момент публикации материала ее официальный сайт был недоступен.

Номера и программы



Порядок партий в федеральном бюллетене определила жеребьевка ЦИК 5 августа. Изначально в ней участвовали 11 партий: «Единая Россия» получила №1, а «Яблоко» — №2. Позднее регистрацию федерального списка «Яблока» отменили, и 18 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) исключила партию из бюллетеня.

При этом перенумеровывать остальных участников не стали: номера, полученные при жеребьевке, сохраняются до конца избирательной кампании. Поэтому в бюллетене после первого номера сразу идет третий.

Партии в бюллетене будут расположены так:

№1 «Единая Россия» (ЕР) — программа партии;

№3 ЛДПР — программа партии;

№4 Партия прямой демократии (ППД) — программа партии;

№5 «Зелёные» — программа партии;

№6 «Справедливая Россия» (СР) — программа партии;

№7 «Родина»;

№8 КПРФ — программа партии;

№9 Партия пенсионеров — программа партии;

№10 «Коммунисты России» — программа партии;

№11 «Новые люди» — программа партии.

Номер два в федеральном бюллетене останется свободным.

1. Социальная политика и качество жизни



ЕР: Партия ставит задачу сделать жилье, образование и медицинскую помощь доступнее, сохранить федеральные и региональные выплаты семьям с детьми и развивать адресную социальную помощь. Еще один приоритет — дальнейшее повышение пенсий и пособий.

ЛДПР: Стипендии предлагают довести до МРОТ, а рабочие места в первую очередь предоставлять российским гражданам, а не мигрантам. Партия также выступает за пересмотр пенсионной реформы и возвращение «справедливого» возраста выхода на пенсию. Размер выплаты предлагают рассчитывать исходя из 2 тыс. рублей за каждый год стажа.

ППД: Пенсионные выплаты предлагают увязать с тем, какой вклад человек внес в бюджет за годы работы. Дополнительные надбавки пожилым гражданам могут зависеть от количества детей.

Зелёные: Партия предлагает установить обязательный государственный стандарт безопасности продуктов. Состояние воздуха, воды и почвы предполагается постоянно отслеживать с помощью автоматизированного мониторинга.

СР: МРОТ предлагают поднять до 100 тыс. рублей, минимальную пенсию — до 60 тыс. Работающим партия обещает 13-ю зарплату, пенсионерам — 13-ю пенсию. Пенсии предлагают индексировать ежеквартально с учетом фактической инфляции, а стипендии увеличить до прожиточного минимума.

Родина: В центре социальной политики партии — интересы большинства граждан, расширение социальных гарантий и сокращение бедности.

КПРФ: Стипендии предлагают установить не ниже прожиточного минимума, а выселение должников из единственного жилья — запретить. К 2030 году доход каждой семьи должен превышать 200 тыс. рублей. Пенсионный возраст предлагают вернуть к 60 годам для мужчин и 55 для женщин, а пенсию довести до половины средней зарплаты по стране.

Пенсионеры: Базовую пенсию предлагают ориентировать на среднюю зарплату конкретного региона. После 20–30 лет стажа человек должен получить больше свободы в выборе между продолжением работы и выходом на пенсию. Личный пенсионный счет предлагают сделать прозрачным и наследуемым, а пенсионеров — превратить в платежеспособную социальную группу.

Коммунисты России: Партия выступает за фиксированные цены на основные продукты, отмену пенсионной реформы и регулярное повышение пенсий и социальных выплат как минимум на величину фактической инфляции.

Новые люди: Социальную помощь предлагают сделать адресной и автоматизировать через цифровую платформу, чтобы положенные выплаты назначались без дополнительных обращений. Минимальная пенсия должна соответствовать реальному прожиточному минимуму региона.

2. Здравоохранение и демография



ЕР: Партия намерена повышать доступность и качество медицинской помощи, построить и реконструировать более 3 тыс. поликлиник и ФАПов, оснащать учреждения малых городов и сел новым оборудованием и развивать институт врачей общей практики. Среди других задач — повышение зарплат медработников, стимулирование рождаемости и приоритетное медицинское сопровождение ветеранов боевых действий и участников СВО.

ЛДПР: Финансирование здравоохранения предлагают увеличить до 4% ВВП одновременно с повышением зарплат медработникам. Семейную поддержку хотят связать с числом детей: чем их больше, тем ниже налоги. Для женщин, полностью посвятивших себя материнству, предлагают ввести «материнскую зарплату», а рабочую неделю родителей сократить на два часа.

ППД: Приоритеты здравоохранения предлагают определять более открыто, обеспечив гражданам возможность участвовать в принятии государственных решений.

Зелёные: Улучшать медицинскую помощь партия предлагает за счет цифровых технологий. Диспансеризацию при этом планируется сделать всеобщей.

СР: Партия выступает против закрытия больниц и предлагает компенсировать стоимость лекарств, если расходы на них превышают 10% семейного дохода. Зарплату врачей предлагают довести до 200% средней по региону, среднего медперсонала — до средней региональной зарплаты. Маткапитал должен выплачиваться по прогрессивной шкале, а тратить его разрешат в том числе на отечественный автомобиль. Для женщин-предпринимателей с детьми предлагают снизить налоги.

Родина: Партия выступает за возвращение медицине выраженной социальной направленности.

КПРФ: Здравоохранение предлагают напрямую финансировать из бюджета, отказавшись от страховых посредников. Лечение в государственных больницах и поликлиниках должно быть бесплатным, как и обеспечение жизненно необходимыми препаратами.

Пенсионеры: За каждой семьей предлагают закрепить семейного врача, а профилактику заболеваний сделать стандартной частью медицинской помощи. Для сел предусмотрено расширение штата врачей, обновление оборудования и работа выездных бригад. Государственное сопровождение должно охватывать беременность, роды и первые годы жизни ребенка.

Коммунисты России: Размер пособия по уходу за ребенком предлагают рассчитывать исходя из средней зарплаты в стране.

Новые люди: Предлагают создать государственный алиментный фонд: если родитель уклоняется от выплат, деньги перечисляет государство, а затем самостоятельно взыскивает задолженность. После рождения ребенка семья также должна автоматически получать годовую отсрочку по кредитам.

3. Образование, наука и культура



ЕР: Среди приоритетов — поддержка школьных учителей, преподавателей вузов и наставников системы СПО, развитие научно-технологической политики и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

ЛДПР: Партия предлагает реформировать ЕГЭ, довести расходы государства на научные исследования и разработки до 3% ВВП и увеличить выплаты аспирантам, ученым и преподавателям вузов.

ППД: Партия отстаивает светский характер образования и свободу мировоззренческого выбора. Медиаграмотности и распознаванию манипуляций предлагают обучать с детского сада, а школьникам предоставить право аргументированно не соглашаться с преподавателем.

Зелёные: Науку и образование предлагают в большей степени ориентировать на задачи устойчивого развития страны.

СР: Партия выступает за отмену ЕГЭ и предоставление учителям статуса госслужащих с соответствующими гарантиями и льготами. Первое высшее образование в государственных вузах и колледжах должно стать полностью бесплатным. Патриотические культурные проекты предлагают финансировать через госзаказ, поддерживать творческие союзы, а зарплаты работников культуры приблизить к уровню чиновников. Номинал Пушкинской карты предлагают увеличить до 20 тыс. рублей. Развитие ИИ должно проходить под контролем государства и общества.

Родина: В сфере образования и культуры партия делает акцент на традиционных духовных и нравственных ценностях народов России.

КПРФ: Расходы на образование предлагают увеличить вдвое. Минимальный оклад учителя должен превышать прожиточный минимум. Театры, музеи, библиотеки, дома творчества и школы искусств предлагают ремонтировать и оснащать современным оборудованием.

Пенсионеры: Учителям обещают достойную зарплату и повышенную пенсию. Школы предлагают адаптировать к современным технологиям, наставничество распространить на федеральном уровне, а колледжи и университеты теснее связать с реальными работодателями.

Коммунисты России: Партия предлагает вернуться к принципам советской системы образования.

Новые люди: С пятого класса предлагают сделать обязательными программирование, основы права, медиаграмотность и критическое мышление. В старших классах должна появиться полноценная специализация со стажировкой в компании или на предприятии. По программе «Студенческий старт» каждому студенту с третьего курса предлагают предоставить оплачиваемую стажировку.

4. Экономика, налоги и бизнес



ЕР: Партия предлагает модернизировать рынок труда, снижать риски безработицы и готовить специалистов для новых отраслей. Еще одно направление — технологическое обновление экономики и поддержка малого и среднего бизнеса, туризма и творческих индустрий.

ЛДПР: Экономику предлагают сделать менее зависимой от иностранной рабочей силы. Доходы до 50 тыс. рублей хотят освободить от НДФЛ. Новую индустриализацию планируется стимулировать налоговой, кредитной и таможенной политикой, а также инвестициями. Для обеспеченных граждан налоги предлагают повысить, ключевую ставку — снизить, долги населения — реструктурировать. Денежные переводы мигрантов за рубеж предлагают обложить отдельным платежом.

ППД: Гражданам предлагают открыть защищенный доступ к данным о муниципальных расходах и дать возможность голосовать за направления, на которые будут потрачены местные налоги.

Зелёные: Энергоносители для внутреннего рынка предлагают продавать значительно дешевле, чем за рубеж. Партия выступает за переработку нефти и других ресурсов внутри России, прогрессивное налогообложение крупных доходов и ограничение стоимости топлива во время посевной и уборочной кампаний.

СР: Ключевую ставку предлагают снизить до 5%, на социально значимые товары установить фиксированные цены и восстановить Госкомитет по ценообразованию. Ставку налога для сверхбогатых предлагают поднять до 35%. Отдельная мера — защита малого и среднего бизнеса, работающего в интернете.

Родина: Партия выступает за более значительную роль государства в управлении стратегическими ресурсами и ключевыми секторами экономики.

КПРФ: Предлагают перейти к плановой модели экономики и вернуть государству ключевые отрасли. Среди других мер — снижение ключевой ставки, регулирование цен на товары первой необходимости, постепенное уменьшение НДС и освобождение от НДФЛ граждан с доходами ниже двух МРОТ. Партия также предлагает ввести экспортную пошлину на нефть и снизить стоимость бензина и дизеля на 30%.

Пенсионеры: Доходы от ресурсов страны предлагают прежде всего направлять на повышение благосостояния российских граждан.

Коммунисты России: Партия предлагает национализировать банковскую систему, базовые отрасли, железнодорожный транспорт, ЖКХ, учреждения здравоохранения и образования. Производство и реализацию алкогольной и табачной продукции предлагают перевести под государственную монополию.

Новые люди: Доход самозанятых и фрилансеров предлагают признавать банками и государством наравне с зарплатой. Для самозанятых хотят открыть добровольное социальное страхование и равный с юрлицами доступ к госзаказам и грантам. На рынках продовольствия, стройматериалов и фармацевтики партия выступает за демонополизацию.

5. Государственное управление и правовая система



ЕР: Партия намерена расширять использование цифровых технологий и делать государственные и муниципальные электронные сервисы удобнее. Ветеранов боевых действий и участников СВО предлагают активнее привлекать на государственную и муниципальную службу.

ЛДПР: Зарплаты работников бюджетной сферы предлагают выравнивать между регионами, сокращая существующий разрыв.

ППД: Доступ государственных органов к личной переписке, геолокации и биометрическим данным предлагают разрешать только по решению суда. Партия также выступает за законодательные гарантии свободы выражения мнений и идей.

Зелёные: Партия выступает за усиление ответственности как государства, так и бизнеса перед обществом, в том числе в вопросах воздействия на окружающую среду.

СР: Предлагают усилить защиту персональных данных. За их утечку оператору может грозить штраф в 25 млн рублей.

Родина: Партия делает акцент на укреплении государственного суверенитета и национальной ориентированности власти.

КПРФ: Среди заявленных направлений — усиление борьбы с коррупцией и интернет-мошенничеством.

Пенсионеры: Наиболее важные государственные решения предлагают выносить на общественное обсуждение.

Коммунисты России: Партия предлагает ужесточить борьбу с преступностью, коррупцией и хищением государственных средств, одновременно создав систему общественного контроля за сохранностью государственной собственности. Для убийств, шпионажа и особо крупных хищений госсобственности в исключительных случаях предлагают применять смертную казнь.

Новые люди: Партия предлагает пересмотреть интернет-блокировки, введенные за последние пять лет, и использовать ИИ при принятии судебных решений. Среди других инициатив — закон о домашнем насилии с системой кризисных центров, проверка действующих нормативных актов на соответствие конституционным правам и двухлетняя отсрочка вступления в силу новых ограничений для граждан и бизнеса. Лишение свободы предлагают применять прежде всего к людям, представляющим опасность для общества.

6. Жилье, ЖКХ и городская среда



ЕР: Партия намерена повышать доступность жилья и ежегодно улучшать жилищные условия более 3 млн семей. Также предполагаются модернизация аварийной коммунальной инфраструктуры и продолжение социальной газификации.

ЛДПР: Расходы человека на ЖКХ предлагают ограничить 10% его дохода. Для приобретения жилья партия предлагает запустить масштабную «Народную ипотеку» под 3%.

ППД: Жителям предлагают предоставить больше возможностей контролировать использование бюджетных средств на муниципальном уровне.

Зелёные: Для бюджетников предлагают создать систему льготного арендного жилья с возможностью приватизации после десяти лет работы. Молодые семьи смогут оформить ипотеку без первоначального взноса, а после рождения каждого следующего ребенка ставка должна снижаться.

СР: Ипотечную ставку для многодетных семей предлагают обнулить. Индексацию тарифов ЖКХ — отменить, коммунальные сети — вернуть государству. Семья должна тратить на коммунальные услуги не более 15% доходов, а превышение этого уровня предлагают компенсировать из бюджета.

Родина: В жилищной и территориальной политике партия делает ставку на развитие городов и возрождение российских сел.

КПРФ: Расходы семьи на коммунальные услуги предлагают ограничить 10% ее совокупного дохода.

Пенсионеры: Молодым специалистам предлагают предоставлять жилье либо компенсировать расходы на аренду.

Коммунисты России: Партия выступает за запуск государственной программы массового строительства бесплатного социального жилья.

Новые люди: Для специалистов младше 35 лет и семей с детьми предлагают строить государственные арендные дома со ставками на 40–50% ниже рыночных и возможностью выкупа жилья через десять лет. Тарифы ЖКХ предлагают полностью провести через аудит и сделать структуру платежей прозрачной для жителей.

7. Внутренняя политика



ЕР: Партия ставит задачу сокращать разрыв между субъектами страны и обеспечивать более сбалансированное развитие регионов.

ЛДПР: Безработных мигрантов и членов их семей предлагают выдворять из России, одновременно лишив их доступа к социальным выплатам и субсидиям.

ППД: Партия выступает за развитие прямой демократии, избрание мировых судей населением и возможность досрочно отзывать мандат избранного кандидата через цифровую систему.

Зелёные: Развитие инфраструктуры предлагают вести с учетом экологических стандартов и принципов устойчивости.

СР: Патентную систему для мигрантов предлагают отменить. Партия также выступает против формирования районов компактного проживания мигрантов и за пожизненный запрет на въезд иностранцам, нарушившим российское законодательство.

Родина: Среди приоритетов — межнациональные отношения, укрепление статуса русского народа как государствообразующего и ужесточение миграционной политики.

КПРФ: Партия выступает за повышение прозрачности выборов, недопущение административного давления и фальсификаций и критикует существующую практику электронного голосования.

Пенсионеры: Депутатам предлагают ограничить работу одним сроком, обязать их регулярно отчитываться перед избирателями и создать понятный механизм досрочного отзыва.

Коммунисты России: В основе внутренней политики партия называет равноправие народов, интернационализм, патриотизм и уважение к труду.

Новые люди: Большую часть налоговых поступлений предлагают оставлять в регионах, передавая федеральному центру прежде всего доходы от природных ресурсов. Штаб-квартиры государственных компаний партия предлагает переносить из столицы в регионы.

8. Оборона и национальная безопасность



ЕР: Партия выступает за дальнейшее укрепление обороноспособности, технологическое развитие Вооруженных сил и внедрение новых систем вооружения и методов ведения боевых действий. Отдельной задачей называется защита населения и населенных пунктов от военных и террористических атак.

ЛДПР: Для участников СВО и ветеранов боевых действий предлагают установить единый федеральный статус.

ППД: Обеспечение безопасности не должно отменять конституционные права граждан и гарантии неприкосновенности частной жизни.

Зелёные: Национальную безопасность партия рассматривает шире военной сферы, включая в нее экологическую и технологическую устойчивость государства.

СР: Для участников СВО и их семей предлагают установить единые льготы независимо от региона проживания. Реабилитацию защитников Отечества хотят сделать бесплатной как в государственных, так и в частных медцентрах. Наследников погибших участников СВО предлагают освободить от их долгов перед кредиторами.

Родина: Приоритетами называются укрепление национальной безопасности и противодействие угрозам извне.

КПРФ: Партия делает ставку на развитие мощного оборонно-промышленного комплекса и оснащение армии и флота наиболее современным вооружением.

Пенсионеры: Для ветеранов предлагают ввести единый федеральный стандарт поддержки, а для людей, посвятивших себя службе государству, — повышенную пенсию.

Коммунисты России: Партия выступает за создание мощного военно-политического объединения государств, противостоящих Западу, по образцу Варшавского договора.

Новые люди: Вооруженные силы предлагают развивать как профессиональную, технологичную и современную армию.

9. Внешняя политика и международные отношения



ЕР: Партия выступает за активный внешнеполитический курс, укрепление отношений с союзниками и партнерами, поддержку соотечественников за границей и продвижение российских гуманитарных и культурных проектов.

ЛДПР: Одним из основных внешнеполитических приоритетов называется полное и максимально быстрое достижение целей специальной военной операции.

ППД: Партия декларирует открытость России для «свободных людей» из других стран.

Зелёные: Международное сотрудничество предлагают развивать с учетом государственного суверенитета и экологических интересов России.

СР: В основе внешнеполитического курса партия видит укрепление суверенитета и самостоятельности страны.

Родина: Партия выступает за жесткое отстаивание национальных интересов, укрепление суверенитета и усиление роли России на мировой арене.

КПРФ: Приоритетами называются защита государственного суверенитета и противодействие влиянию западных стран.

Пенсионеры: Внешняя политика должна строиться на трех основных принципах — суверенитете, прагматизме и защите национальных интересов.

Коммунисты России: Партия предлагает сделать внешнюю политику более наступательной и усилить ее патриотическую составляющую.

Новые люди: Во внешних отношениях партия делает ставку на прагматичное сотрудничество, одновременно предлагая сосредоточить основные усилия государства на внутреннем развитии.

10. Экология и рациональное природопользование



ЕР: Выбросы наиболее опасных загрязняющих веществ предлагают поэтапно сократить вдвое. Партия также выступает за развитие повторного использования и переработки отходов и повышение ответственности компаний за экологический ущерб.

ЛДПР: Партия предлагает сокращать разрыв между регионами по уровню экологического благополучия.

ППД: Предприятиям, загрязняющим окружающую среду, предлагают продавать специальные квоты на выбросы. Полученные муниципалитетами и регионами средства должны направляться непосредственно на экологические проекты соответствующей территории.

Зелёные: Владельцам бизнеса предлагают лично отвечать за экологические нарушения, причем размер ответственности должен быть сопоставим с причиненным природе ущербом.

СР: Партия выступает за усиление государственного надзора за экологической безопасностью и использованием природных ресурсов.

Родина: Предлагают ужесточить экологический контроль за деятельностью промышленных предприятий.

КПРФ: Природные ресурсы предлагают поставить под государственный контроль и использовать прежде всего в интересах общества.

Пенсионеры: Решение экологических проблем партия связывает с совместной ответственностью государства и бизнеса.

Коммунисты России: Партия выступает за государственный и общественный контроль над природными ресурсами.

Новые люди: Повышать качество окружающей среды предлагают за счет современных технологий и более рациональной системы регулирования.

Автор: Георгий Давыдов