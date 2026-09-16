Памфилова готовит выборы к турбулентности

09:31 16.09.2026

Центризбирком будет защищать волеизъявление граждан от киберугроз и западных разведок. Председатель ЦИК России Элла Памфилова 17 сентября сообщит о готовности избирательной системы страны к выборам в Госдуму и еще примерно двум тысячам иных кампаний

На заседании Центризбиркома 15 сентября она доложила «о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности в дни голосования». Речь шла о прогнозе скорого увеличения числа атак на цифровую инфраструктуру электорального процесса. Так что к предстоящему враждебному вмешательству извне, о чем постоянно говорят власти, отнесены и киберугрозы. Памфилова считает, что без активности западных разведок здесь не обойдется, но гарантирует адекватный ответ. Для выборов, «времени турбулентности», судя по всему, будут готовиться очередные ужесточения законодательства.

Элла Памфилова сообщила вначале, что по состоянию на 15 сентября на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) записалось уже более 4 млн человек. А еще почти 3 млн оказались в системе «Мобильный избиратель», то есть примут участие в выборах по месту своего фактического пребывания. При этом глава ЦИК обратила внимание, что количество разного рода нападений на избирательную систему и ее цифровую инфраструктуру все время возрастает: «Угроз действительно немало и членам комиссий, и атак на информационную систему. И даже мы фиксируем случаи обстрелов помещений избирательных комиссий».

Однако, по ее словам, о безопасности непосредственно процесса голосования ЦИК уже побеспокоился, сейчас же речь идет об особом контроле над государственной автоматизированной системой (ГАС) «Выборы», платформами ДЭГ и «Мобильного избирателя» и прочими цифровыми сервисами.

«ГАС «Выборы» максимально защищена – она отлучена от зловредной глобальной сети, работает автономно. Степень защиты невероятно высока. Но то, что касается разного рода интернет-порталов – в круглосуточном режиме мы обеспечиваем мониторинг инцидентов информационной безопасности. Мы делаем все возможное и даже порой невозможное в пределах своей компетенции», – заявила Памфилова и предложила более подробно рассказать об этом представителям Минцифры и компании «Ростелеком». Не забыла она и о внимании к системе видеонаблюдения за голосованием. Сейчас по стране к ней организовано 3156 точек доступа по стране, включая 253 Центра общественного наблюдения (ЦОН).

По поводу последних Памфилова высказалась отдельно: мол, наблюдателям, партиям и кандидатам по-прежнему открыты все возможности, однако кто-то из них наверняка захочет посмотреть трансляцию по домашнему компьютеру или телефону, а «это незащищенное соединение».

«Сейчас еще прибавилась непредсказуемая страшная угроза в виде применения искусственного интеллекта. Это когда в режиме онлайн берут картинку, и она подменяется так, что не отличишь», – пояснила она, еще раз упомянув «незащищенные каналы связи», которых «быть не должно, здесь никакие риски недопустимы». Поэтому Памфилова распорядилась, чтобы количество мест в ЦОН спешно было увеличено минимум на 20%, чтобы всем желающим хватило мест у мониторов. Впрочем, желающим, конечно, придется поспешить, а иначе точки доступа вдруг могут оказаться и недоступными.

Глава ЦИК неоднократно подчеркнула, что ситуация с выборами в стране «турбулентная», что требует и соответствующих текущих решений, и будущих адекватных законодательных изменений. Тем более в тех условиях, когда «лучшие умы», в том числе «из западных разведок», работают над вариантами вмешательства в российские выборы. Главный конструктор ГАС «Выборы» – замглавы Минцифры Олег Качанов перечислил, какие могут случаться происшествия, сказал он и о предпринимаемых в противовес мерах. Короче говоря, и он тоже присоединился к широко распространяемому властями нарративу о неизбежном внешнем вмешательстве в думскую кампанию.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков пояснил «НГ», что здесь заметны несколько мотивов. С одной стороны, есть реальные риски для избирательной инфраструктуры – это прежде всего кибератаки и попытки вмешательства в информсистемы. Но, с другой стороны, вокруг этих рисков постепенно формируется и особая политическая рамка: «Выборы проходят в чрезвычайно сложных условиях, однако государство все равно обеспечивает их проведение». Отсюда и постоянное противопоставление другим странам: мол, мы выборы не отменяем, система работает. Это значит, что устойчивость процесса становится дополнительным аргументом его легитимности.

«Но у такой логики есть и обратная сторона. Чем сильнее подчеркиваются угрозы безопасности, тем проще объяснять ограничения доступа, например, к отдельным инструментам наблюдения. То же видеонаблюдение при этом не исчезает, наоборот, ЦИК подчеркивает его масштаб, но доступ к нему все больше концентрируется в специально оборудованных и контролируемых местах. Поэтому предложение увеличить число мест в ЦОН можно одновременно представить и как расширение возможностей, и как перевод процедуры из распределенной среды в институционально контролируемую», – подчеркнул Гращенков. Правда, с той оговоркой, что вряд ли это именно изначальная цель. Тут скорее «объективный эффект выбранной модели безопасности».

Как напомнил Гращенков, есть еще и версия «про чиновничью ретивость», но ее не стоит сводить к желанию получить очередную награду: «Для любой большой государственной системы выгодна эта конструкция: сначала подробно зафиксировать масштаб угроз, а затем продемонстрировать, что несмотря на них система отработала штатно. И если все прошло спокойно, то, значит, ЦИК и прочие службы успешно справились с беспрецедентными вызовами. Если же возникают проблемы, то заранее существует объяснение о сложных условиях». Поэтому, по его мнению, главное не в «нагнетании опасности» как таковом: «Меняется сама формула легитимности выборов. Раньше основной аргумент звучал как максимальная открытость процесса. Сейчас к нему добавляется другой – безопасность и устойчивость в условиях внешних угроз. Проблема возникает в тот момент, когда безопасность начинает конкурировать с открытостью. Именно за этим балансом на нынешних выборах и стоит особенно внимательно наблюдать».

Автор: Дарья Гармоненко