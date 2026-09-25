Итоги ЕГЭ-2026 по русскому языку: безграмотность массовая

Воздействие устной, спонтанной речи в ее разговорно-просторечной форме продолжает оказывать существенное негативное влияние на качество письменной речи, отмечают в Федеральном институте педагогических измерений

Результаты ЕГЭ 2026 года по русскому языку подтвердили печальные выводы прошлого года, что выпускники массово не знают подавляющего большинства ключевых правил русского языка. Это явствует из новых методических рекомендаций для учителей, опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) по итогам анализа ЕГЭ 2026 года. Накануне.RU проанализировало документ.

ЕГЭ по русскому языку является обязательным, его сдают все выпускники. Средний балл в этом году вырос с 61 до 63. Но что это из 100? По пропорции, это 3 из 5. То есть средняя оценка по русскому — тройка. Однако это средняя. Важно еще распределение результатов. А они таковы, что 7% выпускников набрали менее 40 баллов из 100, то есть это абсолютные двоечники. Еще около 15% набрали менее 50 баллов. То есть почти четверть выпускников вышли из школы безграмотными.

При этом, как сказано в документе, "у нынешних выпускников уже в 10 классе была возможность, используя "Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ по русскому языку", открытый банк заданий ЕГЭ по русскому языку и другие надежные официальные ресурсы, планомерно осваивать необходимый учебный материал". Возможность-то была, но четверть выпускников "протерла штаны" еще два года и вышла из школы фактически без должного для выпускника образования. А ведь в 10 класс отобрали лучшую половину, слабых выпроводили еще после 9 класса. И вот из этой лучшей половины четверть вообще не умеет писать по-русски, а еще четверть набрала 50-65 баллов, что тоже показатель крайне низкого уровня грамотности.

Вот конкретное подтверждение этого неутешительного диагноза. Даже в заданиях базового уровня сложности, то есть в весьма простых, менее половины выпускников написали правильно личные окончания глаголов (слышит, а не "слышет", и т.п.), знаки препинания в предложениях с однородными членами или в сложном предложении. Можно отметить, что все эти темы изучаются еще в начальной школе. Но половина выпускников их не знает. Причем в заданиях по пунктуации результаты заметно ухудшились по сравнению с прошлым годом. Также многие не знают правил произношения.

"Треть выпускников российских школ, как показывают результаты экзамена, не владеет или плохо владеет орфоэпическими нормами. Между тем, именно владение орфоэпическими нормами — одно из главных условий успешности коммуникативной практики, показатель высокого уровня речевой культуры, без освоения которой дальнейшая социализация выпускников может оказаться не реализованной в полной мере", — признают в ФИПИ (типичный пример из ЕГЭ: газопрóвод).

Какой процент выпускников допускает грубые ошибки в конкретных случаях, ФИПИ не указывает, приводятся лишь "типичные ошибки". Но это выражение позволяет говорить о том, что они носят массовый характер. Перечислим лишь некоторые из них при выполнении разных заданий:

• незнание норм образования форм именительного падежа множественного числа имен существительных (дано: городские АДРЕСА; ответ экзаменуемых: городские адресы);

• ошибочное словообразование (возращение, умиритворение, лентяйство, вспоминание, соовладать, вобще);

• неразличение омонимичных предлога НЕСМОТРЯ и сочетания отрицательной частицы НЕ и деепричастия СМОТРЯ;

• слитное написание сочетания (НИ)РАЗУ;

• неразличение предлога НАВСТРЕЧУ и сочетания предлога НА с существительным ВСТРЕЧУ, а также союза ТОЖЕ и местоимения ТО с частицей ЖЕ... (список можно продолжать очень долго).

В список наиболее распространенных ошибок вошли: "упамянул", "зделать", "далие", а также "периуд", "помагать", "вырожение", "ценнасть".

Причинами ошибок являются не только предметные дефициты, но и недостаточная сформированность у выпускников универсальных учебных действий: слабых навыков сравнения и пр., считают в ФИПИ.

Старший научный сотрудник отдела культуры русской речи Института русского языка Оксана Грунченко отмечает, что проблема в том, что дети мало читают книг, а потребляют большей частью низкокачественный неотредактированный интернет-контент.

"Люди в возрасте 30+ лет все-таки читали больше книг, газет, другой печатной продукции, то есть текстов, которые подвергались корректорской и редакторской правке, причем неоднократной, и действительно становились образцами письменной речи. И человек, глядя на образцовый текст, невольно запоминал визуальный облик слов. Сегодня... значительная часть публикаций в мессенджерах, соцсетях и так далее, даже если речь идет об официальных ресурсах крупных и уважаемых изданий, все-таки далека от такого образцового формата", — говорит эксперт.

С этим согласны в своих выводах и образовательные власти.

"Воздействие устной, спонтанной речи в ее разговорно-просторечной форме продолжает оказывать существенное негативное влияние на качество письменной речи", — отмечается в рекомендациях. А это и есть язык коротких роликов в соцсетях, на которых массово сидят подростки.

"Выпускниками плохо освоены... базовые логические действия. Недостаточный уровень освоения пунктуационных умений также свидетельствует о том, что экзаменуемые плохо владеют читательской грамотностью (навыком работы с информацией), а именно способами поиска и идентификации информации в тексте, расстановкой смысловых акцентов, членением целостного информационного потока на составные логические части", — подчеркивает ФИПИ.

При всем этом, судя по всему, такие удручающие результаты власти вполне устраивают, ведь в Минпросе не устают отчитываться об успехах ЕГЭ и заявлять о хорошем знании выпускниками предметов, так как "средний бал растет".