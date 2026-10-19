Минин и Пожарский «отстали от жизни»? В День народного единства нам будут вещать про шарфики, пряники и колокольчики?

Вячеслав Тетёкин: По своим последствиям замена символов государственного праздника тянет на абсолютно антироссийскую затею. Это не просто выхолащивание нашей истории, а как бы выжимание из нее нашего русского духа

Новыми символами Дня народного единства и согласия, отмечаемого с 2005 года в России на государственном уровне 4 ноября, могут стать колокольчик, шарфик и пряник.

Об этом сообщили на недавнем круглом столе в Общественной палате РФ.

«Мы провели много опросов и поняли, что Минин и Пожарский как символ праздника у граждан за 20 лет его существования не сформировался. Особенно у молодежи памятник этим историческим личностям не ассоциируется с праздником. Поэтому предложим в этом году для апробации новые символы», — заявила куратор проекта по разработке символов праздника по инициативе АНО «Нижегородское землячество» Юлия Ищенко.

По ее словам, шарфик крупной вязки призван символизировать защиту людей от осеннего холода, пересекаясь таким образом на ментальном уровне с кольчугой. Пряник же, существующий в кухнях разных народов, призван стать гастрономическим символом праздника, как кулич на Пасху и мандарины на Новый Год.

Он сможет таким образом «продвигать различные фестивали выпечки и традиционные народные гуляния с национальными угощениями». Также, добавила госпожа Ищенко, имеет смысл организовать «различные музыкальные действа, связанные с колокольчиками».

Новые символы, резюмировала она, будут апробированы в этом году на праздновании Дня народного единства в небольших городах Нижегородской области и в Росатоме.

Председатель комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, уроженец украинской Винницы, Владимир Зорин поддержал проект, назвав его «интересным».

«Есть фестивали, посвященные варежкам, валенкам. Почему бы и не сделать про шарф? Это интересно. Почему бы нам всем не надеть красивый осенний шарф?», — отметил он, добавив, что идея с пряником тоже интересная, и пускай Тула в этот день делает свои пряники особыми.

Эта новость породила изрядное беспокойство в среде патриотически настроенных граждан страны.

«Это что же получается, День воинской славы России нам предлагают встречать, укутавшись в шарфик, и взяв в руки колокольчик с пряником? А где же одна из главных святынь страны, икона Казанской Божией Матери, списку с которой долго молились Минин и Пожарский перед решающей схваткой за освобождение Москвы? Нас что, собираются вести по пути „просвещенной Европы“, где сначала запретили указывать на зимних ярмарках, что они Рождественские, а теперь планомерно вымарывают все, что так или иначе намекает на традиционные ценности?», — таков общий посыл их многочисленных сообщений, которыми они стали активно делиться в соцсетях после этой новости.

В их размышлениях есть изрядная толика здравого смысла. В последнее время упор практически во всех наших фестивалях и праздниках делается в первую очередь на гастрономию.

Но ведь не хлебом единым жив человек.

А как же быть с патриотизмом и любовью к Родине?

— Можно еще березку сюда приплести, которая во поле стояла, — грустно пошутил на эту тему в беседе с «СП» главный политический советник лидера КПРФ, доктор исторических наук Вячеслав Тетёкин. — И почему оставили без внимания, скажем, сарафан или боярскую шапку? Шапка-ушанка, в конце концов, тоже могла бы на такую эту роль претендовать, тем более что такого головного убора ни в одной стране мира нет. Простор для фантазии тут практически безграничен.

Но нет, остановили свой выбор на каком-то удивительно смешном наборе. Вот зачем вплетать в День народного единства и согласия какие-то колокольчики, пряники, шарфики и так далее? В чьей голове, интересно, зародился сам по себе этот замысел — менять символы праздника?

У нас что, нет никаких других, более насущных проблем, что ли, кроме как заниматься изменением главных символов праздника, которые прочно укрепились в общественном сознании, ассоциируются с реальными делами и которым уже сотни лет? Что, больше заняться нечем, кроме как поощрять не просто бесполезные, но откровенно вредные затеи?

— Главный козырь «меняльщиков» — якобы фигуры Минина и Пожарского, как говорится, «не зашли» молодежи.

— Как они могут «не зайти», если Минин и Пожарский — это люди, которые возглавили успешное народное сопротивление и выгнали интервентов поганой метлой из самого сердца России? То, что Россия тогда выстояла и победила, ассоциируется в народной памяти именно с этими людьми. Хотелось бы избежать каких-то особенно резких слов, но как минимум речь идет о попытке, мягко говоря, выхолостить этот праздник, лишить его патриотического стержня.

С одной стороны, День народного единства и согласия придумали специально, чтобы отвести внимание народа от привычного традиционного праздника — годовщины Октябрьской революции 1917 года. Ну хорошо, ладно, придумали. Но теперь-то что? Опять начинается какое-то формотворчество, уводящее общественное сознание, общественное мнение от истинного значения этого праздника — успешного сопротивления внешней агрессии.

Это же вообще просто лубок какой-то получается, два притопа, три прихлопа и пряник. По своим последствиям это вполне тянет на абсолютно антироссийскую затею.

— Невольно вообще напрашиваются мысли об идеологической диверсии в гибридной войне Запада против России.

— Я не думаю, что сторонники замены символов Дня народного единства и согласия осознанно имели в виду антирусскую составляющую. Это, как мне кажется, просто очередная наша глупость, причем совершенно дикая. Однако последствия воплощения этой идеи в жизнь совершенно точно льют воду на мельницу идеологических врагов России.

Ну почему, скажите мне, не борщ с расстегаями, а именно шарфик с пряником? У нас же символов русскости, атрибутов для национальной гордости более чем достаточно. Мы действительно уникальная, особенная цивилизация, и найти массу отличительных особенностей, свойственных только России, не составляет никакого труда.

А значит — что? Значит, смысл внедрения новых «символов» заключается в чем-то другом. Навскидку приходят мысли о попытке увести народ от исторического, политического и военного значения нашей победы над польскими интервентами.

Это не просто выхолащивание нашей истории, а как бы выжимание из нее нашего русского духа, перевод праздника в какие-то сугубо бытовые этнические вещи.

Причем происходит это тогда, когда наша Родина задыхается в кольце идеологических — и не только — врагов. И именно в тот момент, когда Россия борется с очередной западной интервенцией. На мой взгляд, менять символы Дня народного единства и согласия категорически не следует.

— Почему же?

— Когда мы говорим об успешном отражении внешней агрессии, вспоминаем — совершенно справедливо — в первую очередь Великую Отечественную войну. Еще один, более ранний пример — Отечественная война 1812 года, когда мы изгнали из родных пределов армию Наполеона. Но ведь еще раньше, в начале XVII века, в Кремле засели поляки и стали подумывать над тем, как бы усадить на российский трон своего короля.

Минин и Пожарский выгнали их оттуда, и это была наша самая первая освободительная Отечественная война, один из наиболее успешных актов противостояния России внешней агрессии. И забывать об этом, искажая суть праздника, нельзя.

У нас есть официальный государственный праздник — 9 мая, День Победы над фашистской Германией. Победа над Наполеоном в 1812 году тоже считается одной из наших великих военных побед. Может, пора уже в ранг величайших наших побед занести и Смутное время с изгнанием поляков из сердца России, и не заниматься бессмысленным формотворчеством?