«Так дешевле, чем детьми заниматься»: в Совфеде предложили запретить СМИ и соцсетям писать о подростковой преступности

Неужели у органов власти не осталось никаких иных рычагов влияния на общество и профилактики правонарушений, кроме повальных запретов?

СМИ и соцсетям могут запретить размещать фото- и видеоконтент о совершении подростками правонарушений, потому что увиденное «может вызвать у сверстников реакцию протеста и желание повторить противоправный поступок».

Такую инициативу выдвинул 11 ноября глава экономического комитета Совета Федерации РФ Андрей Кутепов.

«Представляется целесообразным дополнить перечень запретов для распространения материалов, установленных законом „О средствах массовой информации“, запретом на распространение в СМИ фото- и видеоматериалов, содержащих изображение несовершеннолетних, совершающих противоправные действия, за исключением случаев распространения фотографии несовершеннолетнего в целях его розыска», — говорится в соответствующем обращении сенатора в адрес вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

По словам Кутепова, данные Следственного комитета РФ свидетельствуют — более 14 тысяч подростков в России совершили преступления в 2025 году. При этом вызывает тревогу тот факт, что среди них растет число несовершеннолетних, не достигших к моменту совершения деяния возраста уголовной ответственности.

Сообщения о совершенных детьми и подростками противоправных поступках и антиобщественных действиях могут вызывать социально-психологические последствия у читающих такие новости детей и подростков, а именно — формировать чувство тревожности, страха, а также породить «реакцию протеста» и спровоцировать желание самостоятельно повторить противоправный поступок, резюмировал он.

Но почему сенатор уверен, что подростки черпают негативную информацию именно в СМИ?

И насколько эффективным может оказаться запрет на подобные публикации в соцсетях, с их-то размахом? Вон, на пятый год СВО в них совершенно спокойно то и дело репостится дискредитирующий ВС РФ и традиционные ценности контент, явно слепленный по заказу ВСУ.

Наконец, в озвученном виде под запрет может попасть даже публикация о том, что то или иное преступление пересечено, и все его фигуранты понесли заслуженное наказание. Как сообщение в такой форме «будет способствовать искажению восприятия увиденного в пользу дозволенности применения насилия», а не направлять молодежь на путь истинный?

— В том виде, в котором оно прозвучало, предложение ни к чему не приведет, — поделился с «СП» собственным мнением на этот счет публицист, политический деятель, адвокат Дмитрий Аграновский. — К сожалению, сегодня преступность очень глубоко интегрирована в нашу жизнь. Криминальные деяния настолько распространены, что если запретить о них писать средствам массовой информации, боюсь, львиную их долю тогда придется просто сразу же закрывать.

— Так вроде бы речь-то конкретно о подростах, а не о криминальной деятельности в целом.

— Ну, давайте сейчас запретим рассказывать о противоправных деяниях подростков. А потом что? Запретим о взрослых мужчинах в преступности рассказывать? Обратите внимание — как правило, все преступники, воспетые в кино, от вымышленного профессора Мориарти до реального Чикатило, это мужчины достаточно молодые, примерно одного возраста. Ну давайте потом запретим СМИ и соцсетям о них материалы размещать.

А посмотрите, что легендарные женщины-преступницы творят. Мужей и отцов убивают из-за наследства. Взять хотя бы ту же Соньку Золотую Ручку, за ней просто шлейф самых разных легенд. Ну, давайте и о них в СМИ и соцсетях публикации запретим. Так что с практической точки зрения инициатива слишком широка и в первоначальном виде, боюсь, неосуществима. Современное информационное пространство настолько широко, что придется тогда слишком многое запретить.

— К чему был этот акцент на «первоначальности» идеи?

— К тому, что огульно охаивать сплеча подобные предложения все-таки не стоит. Разумные запреты в сфере пропаганды криминального поведения, конечно, нужны. Как ни странно слышать это от меня, известного защитника различных гражданских свобод, но рациональное зерно в предложении Кутепова все-таки есть.

Все меньше остается людей, которые это помнят, но во времена СССР известная французская кинотрилогия о Фантомасе наделала много шума. Советская, практически стерильная с точки зрения преступности, особенно в сравнении с современными российскими реалиями, среда вдруг пошла волнами поджогов и ограблений с подкинутыми на место преступления записками «это сделал Фантомас».

Они были настолько заметны, что в конечном итоге эту трилогию о Фантомасе в СССР снял с больших экранов. Я, например, смотрел эти фильмы в одном деревенском клубе на полуподпольном сеансе. На чрезмерном увлечении советскими подростками Фантомасом был потом построен сюжет известного советского фильма «Анискин и Фантомас».

В общем и целом криминальное поведение, действительно, может быть довольно заразительно. И это вам подтвердит любой криминальный психолог. Оно формируется в том числе под влиянием образцов, которые транслирует телевидение. И если наше ТВ транслирует всякую дрянь, то неудивительно, что даже взрослым людям в голову всякая дрянь лезет, что уж говорить о подростках. Поэтому надо ограничивать притягательность криминала.

Посмотрите, вот тот же знаменитый сериал «Бригада», он же откровенно героизирует откровенных бандитов. А образцом для подражания должен быть условный «дядя Степа — милиционер», но никак не преступники.

А еще и соцсети с компьютерными играми на стоит сбрасывать со счетов. Конечно, этот фактор не является решающим, когда тот или иной конкретный человек решает преступить закон. Но, тем не менее, он есть.

Так что, повторюсь, в этом первоначальном виде эта сенаторская инициатива к спаду преступности не приведет. Да и потом, очень многое зависит от ракурса подачи. Сообщения о правонарушениях подростков в разделах криминальной хроники — это просто информация. Которая не подчеркивает притягательность таких правонарушений. Даже наоборот, когда говорят о том, что правонарушители были задержаны и понесли за свои деяния заслуженное справедливое наказание, то это носит воспитательный характер.

— В первоначальном виде, действительно, все выглядит так, что очередной сенатор выдвинул очередную запретительную инициативу. Неужели у органов власти не осталось никаких иных рычагов влияния на общество и профилактики правонарушений, кроме повальных запретов?

— Конечно, таких способов и рычагов миллион на самом деле. И все они хорошо известны. Но начнем с главного — молодежью-то, как ни крути, следует заниматься.

Должен быть широкий охват секциями и кружками. Например, когда я учился в школе, отдел образования все время проверял, насколько он реально широк. И если кто-то из ребят ни в какие кружки-секции не ходил, ненавязчиво интересовались, почему он этого не делает. Потому что очень хорошо понимали — болтающийся без дела на улице подросток предоставлен сам себе, это, мягко говоря, не приветствовалось.

— Однако и сейчас кружков и секций полно.

— С той только разницей, что раньше все они были бесплатными для населения. Это один момент. И второй — все они имели неплохую материально-техническую базу.

Я лично в детстве занимался лыжным спортом. Так вот, государство полностью обеспечивало инвентарем абсолютно бесплатно. Причем не абы каким, а пластиковыми лыжами, которые в то время считались самой лучше и передовой разработкой. И стадионы были не просто на хорошем, а практически на блестящем уровне.

То есть молодежью должно заниматься государство. Должна быть внятная государственная политика на этот счет. Досуг подростков должен обеспечиваться государством, а не взваливаться на плечи родителей. Потому что многие из них даже при всем желании не могут платить за это все.

Мой отец был адвокатом, я сам адвокат по уголовным делам. Поэтому я знаю, что говорю — молодежью надо заниматься целенаправленно. В советские времена мало кто из подростков шатался без дела по улицам. Тогда уровень подростковой преступности был просто на целые порядки ниже сегодняшних показателей. Просто потому, что дети занимались делом.

— Почему же тогда наши власти упорно отказываются задействовать этот рычаг на полную катушку, хотя давно уже пора?

— А потому, что запретить — это проще простого, — заметил политолог, ветеран СВО Олег Иванов. — Легче лёгкого взять, и очередную запретительную норму в законопроекте или указе прописать, и повесить после этого себе на грудь медальку за выполнение важно миссии. А будет ли работать на практике это все, или нет, никого не интересует. Все, отчитались, награды получили, закрыли вопрос.

А вот действительно менять общую атмосферу — намного сложнее и трудозатратнее. Это же целый комплекс мер проводить надо. Тут разовыми акциями не отделаешься.