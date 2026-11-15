Власти разрабатывают законопроект с иерархией традиционных ценностей
Власти готовят к внесению в Госдуму законопроект о патриотическом воспитании и гражданском просвещении, в котором сделана попытка выстроить иерархию традиционных ценностей, прописанных в соответствующем указе президента. Ключевыми будут ценности, касающиеся патриотизма. Законопроект находится на финальной стадии подготовки. Об этом 12 ноября заявил начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, выступая на сессии «Ценности будущего: от определения к актуализации» симпозиума «Создавая будущее». Харичев напомнил, что в указе президента № 809 определен перечень традиционных ценностей. Они будут раскрыты в новом законопроекте. По его словам, основными будут ценности суверенитета – патриотизм, преемственность поколений, ответственность за судьбу Отечества.
Харичев рассказал о цивилизационном коде россиян. По его словам, в ходе серии семинаров с историками и философами, которые проводила администрация президента, было выявлено 56 особенностей, которые прослеживаются в российском народе на протяжении всей истории – начиная с Киевской Руси и заканчивая нынешним временем. По итогам этого исследования прописали цивилизационный код, который формулируется как вера (служение высокой цели), Родина (патриотизм и суверенитет), правда (справедливость, совесть, честность), семья (гармония личности и группы) и воля (свобода выбора), рассказал Харичев.
После этого чиновник перешел к основной части своего выступления, которая касалась «ценностей будущего». «Ценности будущего не надо придумывать. Будущее за гармонией», – заявил он. По его словам, многие из них полярны, они имеют антагонистичные полюса и поэтому будущее как раз за гармонией и синтезом между этими полюсами. Чиновник привел несколько примеров таких ценностей.
К примеру, эгоизм и альтруизм (или индивидуализм и коллективизм). Эти два полюса могут привести либо к эгоцентричности, либо к стадности, сказал Харичев. Синтезом между ними он назвал семью (или команду), именно семью люди считают в России главной ценностью.
После этого чиновник стал рассуждать о поведении разных поколений людей. По его словам, все, что ограничивает потребности молодежи, вызывает у нее протест, поскольку она ориентирована на свободу и рост, и требование свободы является способом социализации для молодых людей. В первую очередь молодежь волнуют именно ее интересы. А вот к старости люди чаще становятся альтруистами, личные потребности волнуют меньше, считает Харичев. В середине же жизненного пути человек понимает, что его потребности значат столько же, сколько потребности его любимого человека, а потребности его детей – еще больше, поэтому у человека появляется чувство ответственности, размышлял чиновник. Поэтому в семье потребности человека уравновешиваются потребностями других людей, именно в семье человек удовлетворяет все свои социальные потребности. Схожая ситуация между спортсменами в одной команде.
Харичев вспомнил слова бывшего тренера сборной Франции по футболу Дидье Дешама, которого спросили о том, как выиграла его команда. Тренер ответил, что объяснил игрокам, что тот, у кого мяч, тот на поле главный, а все остальные должны под него подстраиваться и таким образом в каждый определенный момент времени в команде становится главным каждый игрок.
Еще один пример двух таких полюсов – «плавильный котел» в США и мультикультурализм в Европе. Россия же балансирует между этими полюсами – то развивая языки и культуры всех народов России, то начиная говорить про российскую идентичность, сказал Харичев. Середина же – это «симфонизм», когда, сохраняя разные голоса народов России при совпадении целей и ценностей, достигается нужный стране результат. В пример он привел специальную военную операцию. По его словам, в 2020 г. замеры показывали, что только около трети россиян готовы, чтобы их дети женились или выходили замуж за представителей другой национальности, сейчас же таких 52%. Харичев считает, что это следствие спецоперации, когда люди разных национальностей вместе решают задачи суверенитета страны. «Конечно, это жестко, когда идет война и война сближает наши народы. Но можно привести и другие примеры. Посмотрите, на сборную России по баскетболу, по футболу, по волейболу и т. д. И там хватает представителей разных национальностей», – говорил Харичев.
Среди других примеров полюсов и их синтеза Харичев назвал традиционализм и модернизм, крайняя форма первого приводит к застою, второго – к отрицанию своих корней и краху. Синтезом же между ними является созидательный патриотизм. Между полюсами в виде национализма и глобализма синтезом является суверенитет, когда страна должна понять свои сильные и слабые стороны и понимать, что можно делегировать другим. «Как говорят мои знакомые из разных стран: «Вы никогда не научитесь делать автомобили лучше немцев, никогда не сможете делать столько стиральных машин, сколько китайцы. Но вы делаете такие классные ядерные реакторы. А еще у вас единственных врач выезжает на дом. И знаете, у нас есть свои сильные стороны. Некоторые из них продиктованы нашим географическим положением – тем, что мы находимся между Западом и Востоком, некоторые – нашими природными ресурсами, некоторые – нашей историей», – сказал Харичев.
Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, в свою очередь, на сессии напомнил, что в указе № 809 перечисляется 17 ценностей. По словам социолога, они в ходе исследований выявили «ядерные ценности» – это патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, крепкая семья, справедливость, взаимопомощь и взаимоуважение. Федоров привел данные социологии. Сейчас 91% россиян считают себя патриотами страны, 55% россиян говорят, что надо жить в той стране, где вырос и получил образование, а 39% – в той стране, где тебе будет хорошо. Что касается служения Отечеству, то сейчас 40% говорят, что в их окружении больше людей, которые «болеют за дело», столько же тех, кто работает ради зарплаты. Кроме того, 80% россиян считают, что важно сохранить традиционные ценности, 69% говорят, что справедливость – важнейшая ценность, которой нужно следовать по жизни. Оказывали безвозмездную помощь в последнее время 78% россиян, 37% говорят, что ничего не делают для своего города и села. «Существует ядро традиционных ценностей. И ключевое – это работа именно с ними, их должны транслировать в конкретные жизненные практики», – сказал социолог.
Автор: Елена Мухаметшина
Комментарии читателей
Анализ ситуации для антихристианских моральных европейских ур....ов: Макрон назвал Ле Пен предательницей Франции из-за Украины. По мнению французского президента, победа Ле Пен в 2027-м и отказ от поддержки Киева приведут к изоляции Парижа в Европе. «Она действует против Франции (сатанинская ложь)», — передают его слова помощники........... Либеральный глобальный нацик Макрон (Рокфеллер, Блэк Рок) возмутился поведением территориального нацика Ле Пен (Гитлер, его СД и СС), так как эти насегомые не вправе по Талмуду управлять людьми Божьими (хоть и мертвыми) и никогда такого не будет. Даже если сдохнет национальное государство Франция, как собственно и госУкраина, это ерунда, это корм, нацики территориальные еще наплодятся. Национальная франция есть корм и расходный материал в "НАШЕЙ БОРЬБЕ" против народа христианской коммунистической России с ее Библией и церковью Христовой. Что интересно, государство Зеленского от государства Гитлера отличает то что во главе нацистского государства Украина встал чистый либеральный нацик, но служащее ему офицерье ВСУ и СБУ это чисто воспитанные в нацизме территориальные нацики. Но обойтись без Зеленского они не могут, он приносит им на войну деньги Рокфеллеров и Блэк Рок.
Если "Отец, мать, предки и дети с внуками - твоя Родина" - так это СЕМЬЯ!
А подменять понятия и пытаться банду, дорвавшуюся до власти, именовать "Родиной" - это даже не шулерство, а значительно хуже!
РПЦ - коммерческая организация, обслуживающая власти РФ и потому имеющая запредельные ништяки, ее "патриархи" - обычные чиновники, чье мнение нихрена не значит, ну, и т.п.
Сколько же вас, болтологов.....
Она с молоком Матери у каждого родившегося на русской Земле.
Она в крови у каждого на русской Земле. Вне зависимости от национальности и рода родившегося - малая Родина, большая Родина.
Отец, мать, предки и дети с внуками - твоя Родина.
Оцифровать, занести в Закон любовь к Родине, могут только «иногородцы не русского Мироздания»
Не любишь Родину в её трудные минуты, езжай куда твои глаза глядят, там где тебе будет хорошо. Когда там (куда глаза глядят) тебя начнут ГНОБИТЬ - ВОЗВРАТА НЕТ.
Ты не нужен ни малой ни большой Родине.