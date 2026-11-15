Власти разрабатывают законопроект с иерархией традиционных ценностей

10:51 13.11.2026

Кремлевский чиновник Александр Харичев рассказал о том, какими должны быть ценности будущего. По его словам, основными будут ценности суверенитета – патриотизм, преемственность поколений, ответственность за судьбу Отечества

Власти готовят к внесению в Госдуму законопроект о патриотическом воспитании и гражданском просвещении, в котором сделана попытка выстроить иерархию традиционных ценностей, прописанных в соответствующем указе президента. Ключевыми будут ценности, касающиеся патриотизма. Законопроект находится на финальной стадии подготовки. Об этом 12 ноября заявил начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, выступая на сессии «Ценности будущего: от определения к актуализации» симпозиума «Создавая будущее». Харичев напомнил, что в указе президента № 809 определен перечень традиционных ценностей. Они будут раскрыты в новом законопроекте. По его словам, основными будут ценности суверенитета – патриотизм, преемственность поколений, ответственность за судьбу Отечества.

Харичев рассказал о цивилизационном коде россиян. По его словам, в ходе серии семинаров с историками и философами, которые проводила администрация президента, было выявлено 56 особенностей, которые прослеживаются в российском народе на протяжении всей истории – начиная с Киевской Руси и заканчивая нынешним временем. По итогам этого исследования прописали цивилизационный код, который формулируется как вера (служение высокой цели), Родина (патриотизм и суверенитет), правда (справедливость, совесть, честность), семья (гармония личности и группы) и воля (свобода выбора), рассказал Харичев.

После этого чиновник перешел к основной части своего выступления, которая касалась «ценностей будущего». «Ценности будущего не надо придумывать. Будущее за гармонией», – заявил он. По его словам, многие из них полярны, они имеют антагонистичные полюса и поэтому будущее как раз за гармонией и синтезом между этими полюсами. Чиновник привел несколько примеров таких ценностей.

К примеру, эгоизм и альтруизм (или индивидуализм и коллективизм). Эти два полюса могут привести либо к эгоцентричности, либо к стадности, сказал Харичев. Синтезом между ними он назвал семью (или команду), именно семью люди считают в России главной ценностью.

После этого чиновник стал рассуждать о поведении разных поколений людей. По его словам, все, что ограничивает потребности молодежи, вызывает у нее протест, поскольку она ориентирована на свободу и рост, и требование свободы является способом социализации для молодых людей. В первую очередь молодежь волнуют именно ее интересы. А вот к старости люди чаще становятся альтруистами, личные потребности волнуют меньше, считает Харичев. В середине же жизненного пути человек понимает, что его потребности значат столько же, сколько потребности его любимого человека, а потребности его детей – еще больше, поэтому у человека появляется чувство ответственности, размышлял чиновник. Поэтому в семье потребности человека уравновешиваются потребностями других людей, именно в семье человек удовлетворяет все свои социальные потребности. Схожая ситуация между спортсменами в одной команде.

Харичев вспомнил слова бывшего тренера сборной Франции по футболу Дидье Дешама, которого спросили о том, как выиграла его команда. Тренер ответил, что объяснил игрокам, что тот, у кого мяч, тот на поле главный, а все остальные должны под него подстраиваться и таким образом в каждый определенный момент времени в команде становится главным каждый игрок.

Еще один пример двух таких полюсов – «плавильный котел» в США и мультикультурализм в Европе. Россия же балансирует между этими полюсами – то развивая языки и культуры всех народов России, то начиная говорить про российскую идентичность, сказал Харичев. Середина же – это «симфонизм», когда, сохраняя разные голоса народов России при совпадении целей и ценностей, достигается нужный стране результат. В пример он привел специальную военную операцию. По его словам, в 2020 г. замеры показывали, что только около трети россиян готовы, чтобы их дети женились или выходили замуж за представителей другой национальности, сейчас же таких 52%. Харичев считает, что это следствие спецоперации, когда люди разных национальностей вместе решают задачи суверенитета страны. «Конечно, это жестко, когда идет война и война сближает наши народы. Но можно привести и другие примеры. Посмотрите, на сборную России по баскетболу, по футболу, по волейболу и т. д. И там хватает представителей разных национальностей», – говорил Харичев.

Среди других примеров полюсов и их синтеза Харичев назвал традиционализм и модернизм, крайняя форма первого приводит к застою, второго – к отрицанию своих корней и краху. Синтезом же между ними является созидательный патриотизм. Между полюсами в виде национализма и глобализма синтезом является суверенитет, когда страна должна понять свои сильные и слабые стороны и понимать, что можно делегировать другим. «Как говорят мои знакомые из разных стран: «Вы никогда не научитесь делать автомобили лучше немцев, никогда не сможете делать столько стиральных машин, сколько китайцы. Но вы делаете такие классные ядерные реакторы. А еще у вас единственных врач выезжает на дом. И знаете, у нас есть свои сильные стороны. Некоторые из них продиктованы нашим географическим положением – тем, что мы находимся между Западом и Востоком, некоторые – нашими природными ресурсами, некоторые – нашей историей», – сказал Харичев.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, в свою очередь, на сессии напомнил, что в указе № 809 перечисляется 17 ценностей. По словам социолога, они в ходе исследований выявили «ядерные ценности» – это патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, крепкая семья, справедливость, взаимопомощь и взаимоуважение. Федоров привел данные социологии. Сейчас 91% россиян считают себя патриотами страны, 55% россиян говорят, что надо жить в той стране, где вырос и получил образование, а 39% – в той стране, где тебе будет хорошо. Что касается служения Отечеству, то сейчас 40% говорят, что в их окружении больше людей, которые «болеют за дело», столько же тех, кто работает ради зарплаты. Кроме того, 80% россиян считают, что важно сохранить традиционные ценности, 69% говорят, что справедливость – важнейшая ценность, которой нужно следовать по жизни. Оказывали безвозмездную помощь в последнее время 78% россиян, 37% говорят, что ничего не делают для своего города и села. «Существует ядро традиционных ценностей. И ключевое – это работа именно с ними, их должны транслировать в конкретные жизненные практики», – сказал социолог.

Автор: Елена Мухаметшина