Исполнитель: Убить понедельник, Название: «Оверкилл», Стиль: рок, Год: 2026

Группа «Убить понедельник» творит под лозунгом «ньюскул не шарит». Но и проявлением «старой школы» эти нервные зыбкие откровения никак не назовешь. Нееразборчивый вокал за стеною звука, нечеткая артикуляция, электронный подклад… Для ньюскула это, наверное, достоинство. Для олдскула — приговор.

«Был на кладбище историй», - поется в песне «Онигири» из нового альбома «Оверкилл». И это самое точное определение, которое подходит к большинству треков данной работы. Как правило, герой альбома выражает свои бурные эмоции уже после того, как все случилось. Кто-то маячит в соседнем окне, он возмущается, что квартира сгорела. А, может, и не сгорела в прямом смысле — просто девушка потеряна для него навсегда. И опять навязчивые проклятья миру по кругу…

«Не могу вывозить тебя одну», - признается герой песни «Коля м...к». И тут же выясняется, что и себя-то он не способен вывозить. Отсюда, собственно, и большинство проблем. Вдобавок многое о нем говорит фраза «мозг тек из-под меня», Как сказал бы один мудрый институтский преподаватель истории, власть повернулась к народу тем местом, которым думает…

Герой настолько выжат, что гораздо спокойнее ему не в гуще реальной жизни, а в интернете. Примерно об этом песня «Онлифанс»: устроился поудобнее перед монитором, жми на газ — и давай юзать недоступных красоток! Главное, чтобы было побольше безлимитки. Конечно, есть желание увезти одну из моделей с собой. Но оно быстро улетучится, как только девушка окажется рядом и попытается потушить о сладострастника зажженную сигарету. Да и дороговаты как-то стали нынешние принцессы, ведб одну из них он приобрел за новый «Айфон».

Отсюда — желание убежать в прошлое. В силу возраста, музыканты «Убить понедельник» вряд ли подпишутся под слоганом «верни мне мой 2007-й», и, в силу возраста, предлагает отправиться в песне «В кабак» на 10 лет позже. Эта вещь кажется самой сильной в альбоме, ведь в ней больше всего жизни. Кабак оказывается для героев единственным желанным местом, поскольку одни туда бегут работать, а другие — заливать неустроенность.