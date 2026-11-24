Десятки россиян — от подростков до пенсионеров — вдруг стали диверсантами. ФСБ сообщила о завершении очередной операции по противодействию террористической деятельности украинских спецслужб в России, которая длилась с начала 2026 года

В результате были задержаны четыре члена агентурной группы спецслужб Украины. Еще двое во время задержания оказали вооруженное сопротивление и были убиты. Тем самым, по информации ФСБ, сорваны масштабные теракты, готовившиеся СБУ и ГУР минобороны Украины.

ФСБ не раз предупреждала, что сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством является особо тяжким преступлением, и призывала вовлеченных в преступную деятельность лиц добровольно отказаться от совершения преступлений. В российской спецслужбе заявили, что каждый агент и пособник зарубежных разведок, ставший на путь предательства Родины, будет выявлен и сурово наказан в соответствии с законом. Заметим, что наши «чекисты» слово держат твердо.

Как стало известно «Ъ», в резонансном уголовном деле о взрыве в августе прошлого года в Центральном детском магазине на Лубянке (бывший Центральный детский мир) появился первый фигурант. Бухгалтеру из Подмосковья, которая прнесла в магазин бомбу, вменяют убийства общеопасным способом и другие преступления, за которые ей грозит длительное заключение.

Адвокат, представлявшая интересы подозреваемой, рассказала, что, по версии подзащитной, ее использовали втемную, попросив доставить подарок людям, которых она не знала. В коробке и находилось взрывное устройство, которое было подорвано дистанционно. В результате взрыва пострадали силовики и находившиеся рядом люди. Организаторы преступления могли быть связаны со спецслужбами Украины.

Расследование дела находится на завершающей стадии. Рассматривать его, очевидно, будет 2-й Западный окружной военный суд, к компетенции которого относятся преступления террористической направленности. Исполнительнице Веронике К. грозит до 30 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Отметим, что это не первый случай, когда украинские спецслужбы используют для террористических акций женщин. Так, в Москве под следствием находятся сестры Полина и Нина Бескурниковы, их подруга Светлана Брыксина и Алан Гарзубеев. По данным столичного ГСУ СКР, в конце 2025 г., действуя по заданию СБУ, они пытались взорвать ведущего сотрудника оборонного НИИ «Полюс», уничтожив его машину. В результате взрыва погибли три человека, еще два десятка получили ранения.

Через девять дней в сквере Севастополя Маргарита Реутт, жительница города, активировала бомбу, убив заместителя командира отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ. 27 августа эта особа, заминировав машину военного в Санкт-Петербурге, скрылась через Турцию в Молдавии. Офицер, проходивший службу в системе ВВС и ПВО, погиб при взрыве. В общем, диверсантка оказалась матерой.

Спецслужбы Украины не обходят своим вниманием и российских пенсионерок. Так, путем обмана и шантажа они заставили пятерых пожилых женщин совершить покушения на военных, фактически используя их в качестве смертниц.

Одна из пенсионерок должна была активировать бомбу с помощью пульта дистанционного управления, однако оперативники ФСБ заглушили сигнал. Еще одна пожилая «диверсантка», тоже используя бомбу, — подорвать того же высокопоставленного российского военнослужащего, что и первая.

Поначалу у пенсионеров выманивают денежные средства, заставляют их продавать квартиры и оформлять кредиты, воздействуя на них психологически. Далее вербовщик из спецслужб Украины предлагает помочь вернуть украденное, однако взамен обязывает выполнить задание.

Один из таких случаев произошел с 87-летней женщиной. Камеры видеонаблюдения зафиксировали ее разговоры по телефону, а также момент извлечения из тайника запечатанной пластиковой трубки, внутри которой экранный сканер обнаружил детонатор и 3 кг тротила. Отмечается, что данная схема также использовалась при убийстве ветерана спецоперации (СВО), зам. мэра Ставрополя Заура Гурциева. По соответствующему сценарию были осуществлены террористические акты в московском жилом комплексе «Алые паруса» и в Луганске.

14 лет лишения свободы в колонии общего режима получила 65-летняя гражданка Молдавии, имеющая гражданство и РФ. Установлено, что пенсионерка, проживающая на Кубани, сотрудничала с Главным управлением контрразведки Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ). При этом она знала, что действует в интересах СИБ против ВС РФ. Переданные ею данные могли быть использованы Украиной для диверсий и подрывной деятельности в регионе. Переданные ею данные могли быть использованы Украиной для диверсий и подрывной деятельности в регионе. Теперь шпионка проведёт за решеткой 15 лет.

Ещё один предатель — житель Белгородской области — приговорен судом к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Следствием установлено, что он сотрудничал с одной из украинских террористических организаций, запрещённых в РФ, за денежное вознаграждение. В частности, он размещал в тайниках оружие и взрывчатку, а также собирал сведения о московских редакциях российских телерадиокомпаний для подготовки покушений на журналистов.

В интервью Pravda.Ru президент Фонда исторической перспективы, политолог, доктор исторических наук Наталия Нарочницкая подчеркнула: «Спецоперация проявила все червоточины у нас в государстве, экономике, в позиции элиты, во властных структурах. Сразу стало ясно, кто есть кто, кому что дороже всего».

Сегодня этот вывод мог бы стать мерилом в оценке действий (или бездействий) не только каждого гражданина России независимо от возраста, но и всех без исключения государственных структур в условиях СВО. Однако не стал почему-то…Жаль!

В 2025 году по статье 275 УК РФ (государственная измена) осуждены 219 лиц», — такие данные привели в Верховном суде. Кроме того, 14 чел. осуждены за шпионаж. Среди осужденных 40% составили подсудимые в возрасте от 31 до 50 лет (88 чел.), 26 — в возрасте 51-60 лет и шестеро — старше 60 лет. Кроме того, за госизмену получили приговоры 12 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. За 2026 г. данных о приговорах по указанным статьям пока нет.

Ранее сообщалось, что в 2024 г. за госизмену были осуждены 145 чел., за шпионаж — 23 чел., за конфиденциальное сотрудничество с иностранной организацией в ущерб безопасности РФ — 21 чел. В 2023 г. за госизмену были осуждены 39 человек, за шпионаж — 9 иностранцев.

Тенденция очевидна и, думается, не требует пояснений. Одно существенное примечание: пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста (ст. 57 УК РФ).

В то же время в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и ряде других регионах России за последние два месяца задержали молодых людей, подозреваемых в поджогах объектов инфраструктуры и автомобилей правоохранительных органов по заданиям лиц, связанных с украинскими спецслужбами. Об этом 29 октября сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Исполнителей вовлекали в преступную деятельность через чат-бот знакомств «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья» в мессенджере Telegram. Кроме того, ФСБ сообщила о задержании 56 пользователей «Дайвинчика» в возрасте от 12 до 24 лет, подозреваемых в совершении преступлений с июля 2025 г.

В Ленинградской области к уголовной ответственности привлекли подростка, которого после знакомства с девушкой через сервис начал шантажировать неизвестный. Под угрозами в адрес его семьи юноша поджег автозаправочные станции в Пушкинском районе Санкт-Петербурга и Тосненском районе Ленинградской области. Процесс он снимал на видео. Суд отправил несовершеннолетнего под домашний арест.

Всем задержанным вменяют совершение преступлений по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В СК предупредили, что кураторы используют для вербовки угрозы и обещания вознаграждения, и призвали родителей следить за активностью детей в интернете. В ведомстве напомнили о ст. 31 УК РФ («Добровольный отказ от преступления»), согласно которой лицо, отказавшееся от доведения преступления до конца, не подлежит уголовной ответственности. И это шанс, которым необходимо воспользоваться, второй такой попытки не будет — будет суровое наказание и загубленная жизнь в каком бы возрасте не был преступник

Заметим также: если когнитивные войны ведутся, да еще в отвратительно грубом виде, в мейнстримовых СМИ Запада, то что уж говорить о соцсетях и мессенджерах. Там — мир постправды во всей своей красе. А цель, по сути, одна: манипулирование не просто общественным мнением, но и каждым пользователем, которого не так и сложно превратить в зомби. И это колоссальная угроза для нашего общества. Не проформы ради президент РФ Владимир Путин провел специальное совещание членов Совбеза, посвященное борьбе с преступлениями, которые совершаются с помощью информационно-коммуникационных технологий. Речь, очевидно, шла не только о хакерах или телефонных мошенниках.

Недавно в ФСБ вновь напомнили, что сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры, Росфинмониторинга, Центрального Банка и сервиса «Госуслуги» не звонят гражданам через мессенджеры и не проводят опросы по телефону. Кроме того, правоохранители не используют видеосвязь для подтверждения своего служебного положения или проведения обысков и «дистанционных» следственных действий.

Характерный случай произошел в Москве. 14-летнего школьника убедили «спасти Родину» — совершить поджог с помощью «коктейля Молотова». Теперь он обвинен в терроризме, и ему грозит, минимум, шесть лет лишения свободы. А дело происходило так.

Когда мать была в командировке, ему позвонили на мобильный и сказали, что приглашают поучаствовать в очередной олимпиаде (парень был отличник), но чтобы зарегистрироваться, нужно назвать пароль, который ему пришлют на телефон. Естественно, как только мальчик назвал цифры — его личные данные утекли к мошенникам. Почти сразу Даниилу позвонили «из ФСБ». На видео мужчина в погонах, за спиной которого красовался российский флаг и портрет Владимира Путина, сообщил, что аккаунт школьника взломан украинскими злоумышленниками и его родители в опасности. Нужно помочь и им, и Родине. В общем, украинские «спецы» действовали по отработанной схеме, в результате чего парень и все деньги родительские отдал, и совершил поджог релейного шкафа.

После его задержания мошенники еще не раз звонили и писали матери школьника. И говорили: «Ваше государство вас не спасет, вашего сына посадят. А потом мы доберемся и до других детей». И, похоже, добрались.

В России за первое полугодие 2026 г. более чем в полтора раза увеличилось количество детей, причастных к террористическим преступлениям, отмечала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Рост составил 52%. Число привлеченных к уголовной ответственности стало больше почти на 21%.

На профильной сессии в рамках форума «Территория смыслов» в Сенеже она рассказала, что Украина все чаще подвергает вербовке и вовлекает в террористическую деятельность детей и подростков. При этом особенно актуальна сейчас тема безопасности детей в интернете.

Уголовные дела по статье о терроризме возбуждены против подростков в ряде регионов России. Так, в декабре 2024 года в Сестрорецке задержали подростка, бросившего «коктейли Молотова» в здание почты, в ноябре двух подростков поймали в Пензе за поджог сотовых вышек, в мае 2025 года молодого человека из Вязьмы задержали за попытку поджога патриотического центра. Этот порочный список можно продолжать. Однако подчеркнем, что за эти проступки несовершеннолетним может грозить до 10 лет колонии. И чаще всего — без возможности освободиться досрочно.

Масштабы проблемы огромные. В августе прошлого года директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета сообщил, что доля молодых людей, в общем числе задержанных, достигла 65%. При этом фиксируется «устойчивая тенденция увеличения количества терактов, совершённых несовершеннолетними». Бортников отметил рост преступлений террористической направленности лицами, «попавшими под влияние украинских спецслужб».

Самое тревожное в этой ситуации — активная позиция самих подростков. Раньше спецслужбы противника работали по классической схеме: выявляли потенциальных агентов и вербовали их. Теперь процесс пошёл навстречу — российские подростки сами выходят на связь с украинскими кураторами.

Мотивация проста и цинична: деньги. Подростки готовы совершать преступления за обещанные суммы, которые им в итоге никто не выплатит, отметил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Сотрудники ФСБ пресекли действия 17-летнего юноши, который действовал в интересах украинского террористического движения и был арестован за госизмену. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В ведомстве отметили, что за выполнение заданий молодой человек получил вознаграждение в 30 долл. — родственным тем 30 сребреникам, за которые Иуда предал Христа. А какие еще мотивы, кроме поклонения «золотому тельцу», могут двигать предателями России?

Святейший патриарх Кирилл на заседании президиума Всемирного русского народного Собора отмечал, что «у россиян «сбился культурный код». «Большое количество развлекательных мероприятий, увеселительных шоу по ТВ, легкомысленная беззаботность очень сильно контрастируют с тем, что происходит сейчас в зоне специальной военной операции, где гибнут наши люди» — заметил патриарх, сожалея о желании людей «не замечать того, что происходит».

Думается, именно таким образом он обозначил видимую часть причин болезней нашего общества, за которыми стоят процессы глубокой трансформации, как социума, так и государства. И уточнил: «… у жителей России появилась некая усталость от сводок с фронтов, и эта тенденция обнажает некие духовные язвы, угрожающие цивилизационной идентичности».

Как сказал Борис Ковалёв, ведущий сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, предатели были всегда, в том числе и в нашей стране, а печально известный бывший советский генерал Андрей Власов и вовсе стал позорным символом коллаборационизма. Что тогда, что теперь, решивших перейти на сторону врага, власовцами и называют. По мнению Ковалева, сейчас их в разы меньше, чем в Великую Отечественную. Но они есть.

«Я разговаривал с одним человеком еще задолго до Крыма. Он актер наш петербургский, такой, ну, известный, — рассказывал Ковалев. — Он мне сказал, что он категорически не хочет, чтобы Россия была сильной. Вот ему не нужна сильная Россия, потому что она опять будет на что-то претендовать. А она должна, Россия, быть послушной: что сказали на Западе, что сказали американцы, вот это выполнять, и будет хорошая комфортная жизнь».

И еще одну историю поведал Ковалев. «Другой человек, опять-таки тоже известный, когда началась санкционная война против России, он мне сказал: «Ты знаешь, Россия как бешеный волк, ее нужно обкладывать флажками, чтобы она вела себя смиренно». Вот это в душе у этих людей было. Когда началась специальная военная операция, это как раз выплеснулось всё у этих людей. У них твердое убеждение, что Россия должна быть страной подчиненной».

Может, именно такая позиция, прежде всего, определила действия тех людей, которых потом назвали «испуганными патриотами». После начала СВО они побежали из России в разные стороны (до 900 тыс, по данным РСПП). Говорят, что более 60% или даже 70% из них уже вернулись в Россию, сидят тихо, помалкивая. Но, как выясняется из их же признаний, возвратились они в свои уютные квартиры не из любви к Отечеству, которое в опасности, а по причине обнищания, поскольку заработанные в России миллионы заканчиваются. Вот были бы у них «там» такие же источники дохода, как до их бегства в России, тогда бы… Думается, дальше можно не продолжать, ведь в свои «локации» за рубежами они бежали демонстративно, потому что «навсегда». Но все пошло как-то не так: Россия, даже по признанию коллективного Запада, побеждает, и за «рубежами» они оказались никому не нужными, более того — презираемы, потому что «русские». Впрочем, как их длительное отсутствие, так и возвращение в России осталось незамеченным. Такую цену они назначили сами себе.

Но как их теперь называть? Народными, орденоносными, богемой, элитой, творцами?.. Реально они кто — действительно испугавшиеся поражения Москвы в противостоянии со всем коллективным Западо