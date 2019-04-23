Киевские судьи подали иски против Порошенко

15:11

Судьи Окружного суда Киева направили в Генпрокуратуру и Высший совет правосудия заявления, в которых просят начать досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко.

Обращения от коллегии, которая принимала решение о национализации «Приватбанка», направлены председателю Высшего совета правосудия, в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследования. В заявлениях судьи просят также начать досудебное расследование в отношении министра юстиции Павла Петренко и председателя Национальной банка Украины Якова Смолия, сообщается на сайте суда.

«Руководство государства, комментируя решение о признании незаконным национализации «Приватбанка», сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на её независимость и беспристрастность <…>. Действия президента Украины, председателя Национального банка Украины и Министра юстиции Украины были совершены с целью оказания давления на состав суда», чтобы помешать его работе и поспособствовать вынесению неправосудного решения, говорится в сообщении. Также отмечается, что упомянутые лица пытались узурпировать судебную власть и установить над ней полный контроль, что противоречит Конституции.

В своих заявлениях судьи просят принять реальные меры для защиты правосудия, чтобы подобные действия не повторялись, а также для постановки перед парламентом вопроса об импичменте нынешнего президента.

На прошлой неделе Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск украинского бизнесмена Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию украинского Приватбанка. После этого Порошенко одобрил решение Нацбанка обжаловать решение суда, согласно которому национализация Приватбанка считается незаконной.

Крупнейшая на Украине кредитная организация была национализирована в 2016 году по предложению Национального банка страны (НБУ) и акционеров Приватбанка.

Государство получило 100% в его капитале, Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд гривен, а в конце июня 2017-го кабмин Украины решил докапитализировать его еще на 38,5 млрд гривен.

После были обнародованы письма Коломойского и другого экс-владельца кредитной организации Геннадия Боголюбова в адрес главы НБУ Валерии Гонтаревой и премьер-министра Владимира Гройсмана.

Банкиры обещали выполнить некоторые обязательства перед национализацией организации. Но сроки, когда экс-акционеры Приватбанка должны были реструктуризировать кредиты связанных с ними компаний, истекли, а обязательства так и не были исполнены, напоминает «Право.ру».

Вместо этого Коломойский и связанные с ним компании подали в суд десятки исков в связи с национализацией Приватбанка на общую сумму 8,9 млрд гривен. Генпрокуратура Украины возбудила несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по ст. 218 и 220 Уголовного кодекса («Доведение банка до неплатежеспособности»).