]]> ]]>
Главная В мире Новости

Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

12:15 5.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на отчет британского Хоум-офиса, который отвечает за иммиграционный контроль, безопасность и порядок в стране.

По данным британских властей, преступники оказывают вьетнамским гражданам услуги по организации нелегального въезда и берут за свои услуги до £34 тыс. (почти $45 тыс.) с человека. Россию они используют в качестве промежуточного пункта для вьетнамских мигрантов.

Чтобы отработать деньги, которые просят преступники, многие мигранты занимаются нелегальными работами, например, работают на фермах по производству наркотиков. Вьетнамские женщины и дети особенно уязвимы для сексуальной эксплуатации.

По приезде в Великобританию мигрантам обещают работу во вьетнамском парикмахерском салоне в Лондоне с окладом в £1,5 тыс. ($1,9 тыс.) и покрытие расходов на проживание £500 ($658). Также им дают использованные повторно паспорта с визами, позволяющими им въезжать и путешествовать по России. Так, по итогам 2017 года по такой схеме в Россию въехали около 43 тыс. вьетнамских мигрантов, пишет РБК.

Некоторые выбирают в качестве транзитной страны для въезда в Соединенное Королевство не Россию, а Францию и доплачивают за то, чтобы их спрятали в секретном отсеке грузовика. Еще один миграционный маршрут — паромом из Нидерландов в город Харидж на юго-востоке Великобритании (графство Эссекс).

Каких-либо статистических данных о том, сколько вьетнамцев проживает в Великобритании, нет. По оценкам фонда Runnymede, в 2007 году в Англии и Уэльсе проживали не менее 55 тыс. граждан Вьетнама, 20 тыс. из которых не имели документов. 

Темы: Великобритания, Проблемы мигрантов в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.05.2019, 18:19
Гость: Как с Юкрейна попадают в Польшу,

минуя погранцов? Поляки и проводят тайными тропами.
05.05.2019, 16:47
Гость: Непонятно?

Ну, как они из Франции попадают в ВБ, догадаться несложно, в грузовиках. Но как можно из России, минуя таможенный контроль Британии, попасть в Британию? Неужто охрана аэропортов Британии сквозь продажна?
05.05.2019, 16:21
Гость: stalker

Британцы что-то явно путают. Каким образом российские туристические визы могут помощь вьетнамским гражданам попасть в Великобританию ? Ведь эти визы дают им право находиться только на территории РФ короткое время. Для въезда в Великобританию нужны визы именно объединенного королевства. Так может быть британцам стоит поискать преступные группировки у себя ?
Все комментарии (6)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.