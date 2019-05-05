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Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

16:47 5.05.2019
Фото с сайта liderhaber.org
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Постпред при Совете Европы Иван Солтановский не исключает возможности выхода России из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и СЕ, если не удастся найти компромисс.

"Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте", — заявил он в интервью РИА Новости.

Вместе с тем Солтановский подчеркнул, что Москва не жалеет, что в свое время вступила в СЕ, так как "советоевропейский опыт" помог "модернизировать российскую правовую систему, гуманизировать судопроизводство и пенитенциарную систему", интегрировать российское образование в европейскую систему.

В 2014-2015 годах российских парламентариев лишили ряда прав в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. Москва прекратила участие в заседаниях, а в июне 2017 года в связи с этим приостановила выплату взносов до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. 
 

Темы: Внешняя политика России
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Комментарии читателей
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05.05.2019, 23:06
Гость: личный опыт

"позорное рабское прошлое", "закрома Родины", "эффективный собственник", "западная демократия" и прочие жупелы не действуют на меня уже давно.
Нормальному человеку в обозримые сроки все равно в ЕСЧП не достучаться - только блатные навальнята и прочее ворье имеет такую возможность.
05.05.2019, 23:03
Гость: личный опыт

не знаю, как рассуждают в КНДР, но вряд ли нормальный человек получит удовольствия, наблюдая за состязаниями фармацевтических компаний и ловких жуликов от спортивной медицины.
05.05.2019, 23:00
Гость: личный опыт

не парь людям мозги. Обычный среднестатистический россиянин никогда не достучится в этот ЕСЧП, потому что это требует:
а)ломовых денег на адвокатов,
б) преодолеть гигантскую очередь таких же жалобщиков.
Зато всякие навальные и другие просто жулики знают как ускорить процесс по политическим мотивам или просто за ломовое бабло.
Поэтому рядовой россияин от выхода из этих богаделен не пострадает, а вот навальнятам и прочей пятой колонне придется несладко. Оттого ты так и суетишься. Источник денежек у тебя накрывается - западу "пятая колонна" нужна только внутри России. А вне ее тебе только - посуду мыть в дешевой забегаловке.
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