Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

16:47

Постпред при Совете Европы Иван Солтановский не исключает возможности выхода России из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и СЕ, если не удастся найти компромисс.

"Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте", — заявил он в интервью РИА Новости.

Вместе с тем Солтановский подчеркнул, что Москва не жалеет, что в свое время вступила в СЕ, так как "советоевропейский опыт" помог "модернизировать российскую правовую систему, гуманизировать судопроизводство и пенитенциарную систему", интегрировать российское образование в европейскую систему.

В 2014-2015 годах российских парламентариев лишили ряда прав в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. Москва прекратила участие в заседаниях, а в июне 2017 года в связи с этим приостановила выплату взносов до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят.

