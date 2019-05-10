]]> ]]>
Главная В мире Новости

Эрдоган сообщил о вступлении Турции в ЕС наперекор противникам

09:46 10.05.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

Турция продолжит усилия по вступлению в Евросоюз наперекор силам, пытающимся выдворить Анкару за пределы европейского союза. Усилия ЕС по обеспечению своих ценностей обречены на провал без полноценного участия Турции, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что принятие Турции в состав Евросоюза возможно лишь с учетом фактора взаимной выгоды.

«Никто не сможет заставить Анкару принять условия членства, наносящие ущерб ее интересам. Мы готовы и далее продолжать усилия в данном направлении, вне зависимости от того, как именно будет называться данный процесс»,— приводит слова Эрдогана агентство «Коммерсант». Глава государства отметил, что Турция выполнила 66 из 72 критериев, выдвинутых Евросоюзом в качестве условия для введения безвизового режима.

Соглашение об ассоциации Турецкой Республики с Европейским экономическим сообществом было подписано еще в 1963 году. Формальный статус кандидата на членство Турция получила только в 1999 году. Возобновились переговоры о вступлении в ЕС спустя 6 лет. В 2017 году канцлер Германии Ангела Меркель призывала заморозить или прекратить переговоры о принятии Турции в ЕС. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер тогда сказал, что ЕС не будет принимать новых членов до 2019 года. Он также говорил, что Брюссель считает пока невозможным вступление в ЕС Турции.

Темы: Турция, Европейский союз (ЕС)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.