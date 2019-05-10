Эрдоган сообщил о вступлении Турции в ЕС наперекор противникам

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Турция продолжит усилия по вступлению в Евросоюз наперекор силам, пытающимся выдворить Анкару за пределы европейского союза. Усилия ЕС по обеспечению своих ценностей обречены на провал без полноценного участия Турции, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что принятие Турции в состав Евросоюза возможно лишь с учетом фактора взаимной выгоды.

«Никто не сможет заставить Анкару принять условия членства, наносящие ущерб ее интересам. Мы готовы и далее продолжать усилия в данном направлении, вне зависимости от того, как именно будет называться данный процесс»,— приводит слова Эрдогана агентство «Коммерсант». Глава государства отметил, что Турция выполнила 66 из 72 критериев, выдвинутых Евросоюзом в качестве условия для введения безвизового режима.

Соглашение об ассоциации Турецкой Республики с Европейским экономическим сообществом было подписано еще в 1963 году. Формальный статус кандидата на членство Турция получила только в 1999 году. Возобновились переговоры о вступлении в ЕС спустя 6 лет. В 2017 году канцлер Германии Ангела Меркель призывала заморозить или прекратить переговоры о принятии Турции в ЕС. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер тогда сказал, что ЕС не будет принимать новых членов до 2019 года. Он также говорил, что Брюссель считает пока невозможным вступление в ЕС Турции.