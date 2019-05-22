Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело

20:07

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Его подозревают в незаконном распределении должностей в «Центрэнерго».

Решение об открытии уголовного производства было принято после того, как на личный прием к заместителю генерального прокурора — руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назару Холодницкому пришел с фактами в руках бывший депутат Дмитрий Крючков. Дело было открыто по статье «Злоупотребление властью или служебным положением».

Как полагает на этом этапе следствие, руководство «Центрэнерго» совместно с чиновниками Фонда государственного имущества Украины и «рядом должностных лиц органов государственной власти» распределили ключевые должности в «Центрэнерго». Так злоумышленники смогли подмять под себя управление компанией, принадлежащей государству. Руководили захватом пятый президент Украины Порошенко и депутат Рады Игорь Кононенко, указано в сообщении Спецпрокуратуры.

В итоге акции компании были приватизированы, а со счетов «Центрэнерго» пропало более шести миллиардов гривен. Сейчас идет досудебное расследование.

Это не первое дело, возбужденное в отношении Порошенко. Ранее против сложившего с себя полномочия президента было подано заявление в Государственное бюро расследований. Сделал это Андрей Портнов — бывший заместитель руководителя администрации президента Януковича. Портнов обвинил Порошенко в попытке узурпировать власть на Украине и продлить свои полномочия путем введения военного положения. Старт многоходовке должен был дать инцидент с украинскими военными кораблями в Керченском проливе.