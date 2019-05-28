Двое человек погибли в результате нападения на школьников в Японии

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Два человека погибли в результате нападения неизвестного с ножом в японском городе Кавасаки.

Как пишет "Интерфакс", инцидент произошел около 7:45 утра по местному времени на остановке, где дети ждали школьного автобуса. В резулате нападения ранения различной степени тяжести получили 18 человек из которых 16 - ученицы начальных классов. Четверо детей и одна раненая женщина находятся в тяжелом состоянии.

Погибшими оказались одна из школьниц и отец одной из учениц. Полиция задержала нападавшего, однако тот ранил себя ножом в шею и позже скончался.

Ранее сообщалось, что всего в результате нападения пострадало около 20 человек, среди них 13 учениц начальной школы возрастом от 6 до 7 лет.

На месте происшествия были обнаружены два ножа.