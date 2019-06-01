Ходорковский рассказал о российской коррупции в Гааге, умолчав о собственных преступлениях

19:13

В настоящее время Ходорковский участвует в информационной войне Запада против России

На этой неделе Михаил Ходорковский встретился со студентами Лейденского университета, правозащитниками и заинтересованными лицами для обсуждения общественно-политических реалий современной России.

Фото с сайта stolica-s.su

Встречу организовал фонд RaamOpRusland. Опальный олигарх ответил на вопросы присутствующих, обвинив российские власти в «экономическом спаде и стагнации», а Роснефть в хищении 400 млрд долларов из бюджета.

Только Ходорковский при этом умолчал о собственных преступлениях – разграблении России в 90-х, рейдерстве, уклонении от уплаты налогов, воровстве миллионов и выводе денежных средств в оффшоры, строительстве шикарного особняка на Рублевке. Это не голословные обвинения, а факты.

На телеканале НТВ вечером 31 мая показали документальный фильм-расследование «Кровавая империя Михаила Ходорковского». В нем рассказывается о том, как олигарх заработал первоначальный капитал благодаря финансовым махинациям, приобрел нефтяную госкомпанию «ЮКОС», обманув государство, фактически украв пакет акций компании.

Олигарх приобрел треть компании за 9 миллионов долларов после того, как дал взятку в размере 250 миллионов долларов директорам предприятий.

Ходорковский попал в число самых обеспеченных людей в Советском Союзе будучи 25-летним комсомольским работником. Свой первый капитал он сколотил на «обналичке». В последующем совместно с партнерами опальный олигарх создал частный банк «Менатеп», через который выводил деньги.

В настоящее время Ходорковский участвует в информационной войне Запада против России, сотрудничая с Алексеем Навальным. Беглый олигарх финансирует блогера и его Фонд по борьбе с коррупцией.

Навальный поддерживает связь с Ходорковским, как выяснили журналисты, через мужа своей соратницы Любови Соболь Сергея Мохова. Денежные средства блогер тратит, в том числе, и на роскошный отдых за рубежом. Среди последних его поездок – итальянский город Сорренто. Навальный заплатил, по всей видимости, 30 тысяч евро за проживание в элитном особняке Villa Syrene.