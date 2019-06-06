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Группу журналистов в ЦАР отправил «Центр управления расследованиями» (ЦУР), финансируемый беглым олигархом Михаилом Ходорковским

Нашумевшая история с убийством в Центральноафриканской Республике (ЦАР) направленных туда по заданию опального олигарха Ходорковского получила развитие. Евгений Гвоздев, частный детектив, нанятый Федеральным агентством новостей, вышел на след заказчиков преступления.

Фото: Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

Как проинформировал детектив, ему удалось найти людей, близко общавшихся с французским боевиком Домиником Кристофом. Вероятнее всего, он выступал в роли «фиксера» – наемного координатора – и привел российскую пресс-группу прямо в лапы убийц.

Местная жительница рассказала Гвоздеву, что периодически встречалась с Кристофом. Тогда она и заметила у него мобильные телефоны с именными наклейками Али, Мартин и Альфа. Также она сообщила, что Кристоф может быть связан с бандформированиями, поскольку тот часто контактировал с главарем одной из группировок.

Опрошенная детективом свидетельница проживает в районе «Пятый километр». Там, согласно биллингу, были зафиксированы передвижения Мартина. Эту местность также облюбовали исламистские боевики.

Группу журналистов в ЦАР отправил «Центр управления расследованиями» (ЦУР), финансируемый беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Олигарх намеренно не обеспечил им охрану, средства защиты и даже должного пакета документации, чтобы россияне оказались беззащитными в этой одной из опаснейших стран Африки. У группы Орхана Джемаля был лишь контакт некоего «фиксера» Мартина. О том, что у Кристофа есть телефон с именем Мартина, и рассказала детективу Гвоздеву местная жительница.