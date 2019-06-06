Верховная рада приняла закон о подготовке импичмента президента

15:55

Стоп-кадр из видео в YouTube

Верховная Рада приняла законопроект, который устанавливает процедуру отстранения президента с его поста в порядке импичмента.

Онлайн-трансляцию пленарного заседания вел телеканал "112 Украина".

Законопроект № 1098 официально называется "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", за него проголосовали 279 народных депутатов.

Процедура импичмента уже частично урегулирована Конституцией Украины и Регламентом ВР, поэтому документ охватывает вопросы, связанные с деятельностью специальной следственной комиссии ВРУ (так как прошлый закон о ВСК признан неконституционным в частности из-за нарушения процедуры вступления в силу).

Согласно законопроекту, специальная временная следственная комиссия Верховной Рады - коллегиальный временный орган, который образуется с целью расследования обстоятельств вероятного совершения президентом госизмены или другого преступления и проверки данных, изложенных в соответствующем представлении 226 нардепов.

Согласно Регламенту ВР, в состав специальной следственной комиссии входят нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и три специальных следователя.

Согласно законопроекту, парламентские фракции и группы должны представить свои кандидатуры в течение пяти дней со дня направления к ним письменного запроса. Если не успеют - комиссия создается без участия представителей соответствующей парламентской политсилы.

Законопроект регулирует полномочия специальной следственной комиссии, почти дословно дублируя нормы Регламента ВРУ (ст. 174).

Так, специальная следственная комиссия проводит расследования возможной государственной измены или совершения иного преступления президента; проверяет полноту и обоснованность доказательств.

При наличии оснований готовит предложения относительно проекта постановления ВРУ об обвинении президента.

Специальная следственная комиссия имеет право заслушивать президента и защитника его прав; истребовать необходимые документы; назначать экспертизы; привлекать специалистов; приглашать и заслушивать граждан в качестве свидетелей.

Требования к кандидатам на должности спецпрокурора и спецследователей также фактически повторяют нормы Регламента (ст. 173).

Законопроект регулирует полномочия спецпрокурора и специальных следователей.

Специальный прокурор имеет полномочия прокурора, а специальный следователь - полномочия следователя (исключение - внесение данных о нарушениях в ЕРДР, задержание подозреваемого, применение меры пресечения, уведомление о подозрении, для спецпрокурора - продление срока досудебного расследования, утверждение обвинительного акта и направление его в суд; для спецсследователя - составление обвинительного акта).

Специальный прокурор проверяет полученный от специальных следователей проект заключения специальной следственной комиссии и одобряет его или возвращает со своими письменными замечаниями и предложениями.

Спецследователь проверяет обстоятельства, которые расследует специальная следственная комиссия.

Устанавливается, что специальная следственная комиссия может определять направления работы спецпрокурора и спецследователей. Члены специальной следственной комиссии не могут вмешиваться в деятельность специального прокурора и специальных следователей.

Специальная следственная комиссия готовит заключения и предложения и рассматривает их на заседании комиссии и принимает по ним решения.

Какие данные должны содержать выводы и предложения специальной следственной комиссии, также уже урегулированы Регламентом ВРУ (ст. 176). Это основания для расследования; установленные специальной комиссией сведения; не подтвердившиеся сведения; не проверенные факты и обстоятельства; факты и обстоятельства, которые подтверждают и устанавливают наличие признаков госизмены или другого преступления в деяниях президента.

Специальная следственная комиссия готовит и принимает заключение об обвинении, или же о необходимости прекращения процедуры импичмента.

Если член следственной комиссии, спецпрокурор или спецследовтель не согласен с позицией комиссии, он излагает в письменной форме свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания специальной следственной комиссии.

Вопросы должны рассмотреть в парламенте. Если Рада примет решение об обвинении президента - она обращается к Конституционному и Верховному суду с выводами относительно конституционности процедуры и признаков госизмены или других преступлений в действиях главы государства.

Законопроект предоставляет КСУ и ВСУ 15 дней на рассмотрение парламентского обращения.