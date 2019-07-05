Партия Порошенко выступила против реформ НАТО

21:53

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» выступила против реформ НАТО. Между тем их реализация необходима для возможного вступления страны в военный блок. Об этом говорится в исследовании, проведенном «Европейской правдой».

Североатлантический альянс предложил ряд реформ, выполнение которых позволит Украине вступить в военный блок. Издание «Европейская правда» решила узнать отношение к реформам шести партий, которые имеют шансы попасть в Верховную Раду. Им направили опросник с «вопросами- ловушками», ответы на которые казались привлекательными, но отдаляли шансы на вступление Украины в НАТО.

Например, политиков спросили об их отношении к реформе Службы безопасности Украины (СБУ), изменению закона о гостайне и реформе системы оборонных закупок. Согласно требованиям НАТО, они должны стать открытыми. «Европейская солидарность», в свою очередь, выступила против реформы в сфере гостайны.

Между тем, по результатам опроса, наиболее подходящими партиями для НАТО стали позиция партий «Слуга народа» Владимира Зеленского и «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко, сообщила «Газета.ru».