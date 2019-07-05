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Партия Порошенко выступила против реформ НАТО

21:53 5.07.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» выступила против реформ НАТО. Между тем их реализация необходима для возможного вступления страны в военный блок. Об этом говорится в исследовании, проведенном «Европейской правдой».

Североатлантический альянс предложил ряд реформ, выполнение которых позволит Украине вступить в военный блок. Издание «Европейская правда» решила узнать отношение к реформам шести партий, которые имеют шансы попасть в Верховную Раду. Им направили опросник с «вопросами- ловушками», ответы на которые казались привлекательными, но отдаляли шансы на вступление Украины в НАТО.

Например, политиков спросили об их отношении к реформе Службы безопасности Украины (СБУ), изменению закона о гостайне и реформе системы оборонных закупок. Согласно требованиям НАТО, они должны стать открытыми. «Европейская солидарность», в свою очередь, выступила против реформы в сфере гостайны.

Между тем, по результатам опроса, наиболее подходящими партиями для НАТО стали позиция партий «Слуга народа» Владимира Зеленского и «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко, сообщила «Газета.ru».

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Военно-политический блок НАТО, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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06.07.2019, 07:09
Гость: Из анекдота

хохла не выбросишь.
06.07.2019, 06:42
Гость: буквоед

Это не старый анекдот, а примитивное измышление анонимного тролля, которое не стОит ни ломаного гроша, ни выеденного яйца.
06.07.2019, 06:32
Гость: kib

...чудак. Дело не в воинском звание "прапорщик", а в ментальности и психологии...
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