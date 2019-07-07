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Медведчук рассказал, как Путин стал крестным отцом его дочери

20:55 7.07.2019
Фото с сайта informator.news

С президентом России Владимиром Путиным глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук познакомился еще в начале нулевых, когда был заместителем председателя Верховной рады Украины, рассказал украинский политик в интервью на телеканале "Россия 1".

"Потом я стал главой администрации, поддерживал отношения с главой администрации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с господином Путиным", — пояснил Медведчук.

Он рассказал о том, как его младшая дочь Дарья стала крестницей Владимира Путина и Светланы Медведевой: "Это – по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся, и я, и она, и наша семья, тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году".

На вопрос, видит ли крестница своего крестного, Медведчук ответил утвердительно. Одна из встреч произошла на даче политика в Крыму, еще до 2014 года. Путин преподнес крестнице букет и подарок — плюшевого медведя.
Путин называет Медведчука националистом, но тот не обижается. "Хотя спорю, я не согласен с этим определением. Но в его понимании это может иметь место, потому что у него специфическое понимание национализма в Украине", — пояснил политик.

Дома семья политика разговаривает на русском языке. "Я могу разговаривать свободно на украинском языке, но считайте, в знак протеста я специально стараюсь максимально разговаривать на русском языке. Чтобы поддержать людей, которые всегда разговаривали на русском языке и продолжают на нем говорить. Это очень важно, это важно для жителей Юго-Востока, это важно для тех людей, которые понимают о том, что суть – не в языке. Суть в том, где мы живем, как мы живем, и что нас ожидает завтра", — подчеркнул Медведчук.
 

Темы: Отношения России и Украины, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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07.07.2019, 23:05
Гость: Это очень редко бывает

Хорошо иметь крестного отца - коммуниста!
07.07.2019, 22:23
Гость: Олег

В те годы Путину нужно было не плюшевых медведей дарить, а методично заниматься Украиной, для начала направив туда адекватного посла. А в итоге имеем то, что имеем - перманентные проблемы с укропией на десятилетия вперед.
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