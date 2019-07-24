Ангела Меркель, вероятно, больна проказой

Ученые-медики считают недуг канцлера Германии Ангелы Меркель проказой. ВИДЕО

Известие о внезапной болезни канцлера ФРГ Ангелы Меркель стало одной из активно обсуждаемых в СМИ новостей. Внешне это проявлялось приступами неукротимой дрожи всего тела в положении стоя.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Первый раз – 18 июня - при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. На видеоматериале видно, что Меркель серьезно трясет. Она пыталась унять тряску, неоднократно меняя положение рук, однако недуг не проходил примерно минуту.

27 июня – то же самое при встрече с президентом ФРГ Ф. Штайнмайером, 10 июля – при встрече с премьер-министром Финляндии А. Ринне. 11 и 16 июля Меркель была вынуждена сидя встречаться с премьерами Дании и Молдавии.

Случившееся сначала объясняли жарой около 30 градусов в течение протокольной процедуры на открытом воздухе, вызвавшей обезвоживание. «После этого я выпила как минимум три стакана воды. Видимо, мне их и не хватало» - заявила Меркель.

По свидетельству германского агентства новостей DPA, подобная ситуация случалась с Меркель и раньше, также на сильной жаре, и ей тоже не хватало воды. Но обезвоживание за полчаса в подобных условиях не наступает, необходимо в течение суток находиться в состоянии профузной диареи или непрерывной рвоты, чего не было. К тому же следующие приступы дрожи случались в комфортных условиях.

Специалисты предположили, что дрожь у Меркель может проявляться в результате болезни Паркинсона. Данную версию опровергает в интервью газете «Комсомольская правда» специалист клиники Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова к.м.н. П. Ткачук.

Также специалисты исключили диабет, поскольку он не относится к непосредственным причинам возникновения тремора. Врач-психиатр В.Читлова исключила версию о том, что приступы могли появиться из-за приема антидепрессантов или психотропных препаратов при депрессии.

Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, д.м.н., профессор П.Воробьев предположил, что приступы дрожи могли начаться из-за опухоли мозга или проказы:

«Ясно, что у Меркель серьезные проблемы со здоровьем, которые уже не удается скрывать. Это может быть все, что угодно, включая, например, опухоль мозга. А может быть и проявлением проказы. Не спешите смеяться: такой диагноз под вопросом ставили экс-президенту Украины Ющенко и его окружению. Передается проказа через объятия (если точнее, через выделения из носа и рта, во время тесных и частых контактов с людьми, не проходящими лечение). Контактировала с Ющенко и Меркель. И, внимание: главной особенностью проказы является не очень ясные поражения нервной системы».

Для обоснования диагноза суммируем имеющиеся факты.

На фоне предшествующего благополучия внезапно в положении стоя стали появляться приступы тряски всего тела. Продолжительность – 1-2 минуты. Отмечается внутренняя напряжённость. Сопровождаются сильной жаждой, утоляемой большим количеством (более 0,5 литра) воды. Имеется субъективное ощущение обезвоживания.

Диагностика заболевания вызывает у квалифицированных врачей затруднение.

В анамнезе – контакты с президентом Украины В. Ющенко, имевшим в 2004-05 гг. 100% клиническую картину особо заразной формы проказы – бугорковой лепры. Высока вероятность заражения лепрой и Ю. Тимошенко, имевшей схожую симптоматику в период нахождения под арестом.

По законам эпидемиологии, контактировавшие с такими больными граждане подлежат профилактическому лечению, которое Меркель не получала. Инкубационный период от момента заражения до первых симптомов болезни составляет от 6 до 30 лет. Прошло 15 лет.

Бывает ли дрожь при проказе?

Проказу называют «великим имитатором», могущим проявляться в разных патологических формах. Суть болезни – поражение нервных стволов микобактерией Ханзена, родственной с туберкулёзной палочкой Коха. Обе они могут поражать кору надпочечников. Развивается болезнь Аддисона – нехватка кортикотропных гормонов. Такое было у Ющенко.

На начальных этапах выводится много ионов натрия и калия, что приводит организм к обезвоживанию. Возникает приступообразная жажда, обильное потребление жидкости. В стрессовых ситуациях, в ортостатическом положении может внезапно возникать аддисоновый криз. В числе его симптомов – приступообразное дрожание рук и тела, вплоть до судорог, ощущение внутреннего напряжения.

Описанной картины достаточно для подтверждения опасения профессора П. Воробьёва.

Соответственно, для благополучия самой А. Меркель и безопасности окружающих её людей требуется тщательное обследование. Иначе неизбежны новые жертвы.

Автор: доктор медицинских наук, профессор Гундаров И.А.

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