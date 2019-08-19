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В «Победе» опровергли сообщение о жесткой посадке Boeing в Армении

23:59 19.08.2019
Фото со страницы Civil Aviation Committee в соцсети
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Авиакомпания "Победа" опровергает заявления армянской стороны о жесткой посадке самолета в армянском аэропорту Гюмри.

"Победа" опровергает информацию о жесткой посадке в Гюмри. На послеполётном осмотре в Гюмри обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа. Касание пятой произошло при уходе на второй круг. Таким образом, заявления в СМИ о жесткой посадке не соответствуют действительности", - цитирует "Интерфакс" представителя авиакомпании Елену Селиванову.

Резервный борт уже летит в Гюмри за клиентами обратного рейса.

Ранее пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении сообщила, что самолет авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту "Ширак" в городе Гюмри на севере Армении. По ее данным, во время посадки самолет задел задней частью взлетно-посадочную полосу, в результате чего получил повреждения в хвостовой части.

Темы: Армения, Авиационные происшествия и аварийные посадки
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