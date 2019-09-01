Российский Ил-76 вылетит на помощь в тушении лесных пожаров в Боливии

20:22

Российский самолет Ил-76 присоединится к тушению лесных пожаров в Боливии. Об этом объявил президент страны Эво Моралес.

По словам Моралеса, прибытие самолета, который может перевозить 50 тысяч литров воды, ожидается через несколько дней. Боливия заплатит только за эксплуатационные расходы, сообщает телеканал "Звезда".

Пожары в латиноамериканской стране уничтожили уже около миллиона гектаров леса и сельхозугодий. Ежедневно с ними борются несколько самолетов и вертолетов, сотни единиц техники, тысячи военных, пожарных и волонтеров.

Российский Ил-76 ранее принимал участие в масштабном тушении лесных пожаров в Сибири.