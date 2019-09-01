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Российский Ил-76 вылетит на помощь в тушении лесных пожаров в Боливии

20:22 1.09.2019
Фото: Министерство обороны РФ

Российский самолет Ил-76 присоединится к тушению лесных пожаров в Боливии. Об этом объявил президент страны Эво Моралес.

По словам Моралеса, прибытие самолета, который может перевозить 50 тысяч литров воды, ожидается через несколько дней. Боливия заплатит только за эксплуатационные расходы, сообщает телеканал "Звезда".

Пожары в латиноамериканской стране уничтожили уже около миллиона гектаров леса и сельхозугодий. Ежедневно с ними борются несколько самолетов и вертолетов, сотни единиц техники, тысячи военных, пожарных и волонтеров.

Российский Ил-76 ранее принимал участие в масштабном тушении лесных пожаров в Сибири.

Темы: Боливия, Лесные пожары в мире
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Комментарии читателей
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01.09.2019, 22:09
Гость: Ник16

Не погасили. Горят.
01.09.2019, 21:48
Гость: Природозащитник

Правильно, пожары надо тушить, лес это богатство и лёгкие планеты. Нельзя допускать чтобы горел лес.
01.09.2019, 21:28
Гость: Пенсионер

Интересно, а какие страны нам помогали тушить пожары в Сибири?! Надеюсь Боливия нам регулярно помогает тушить пожары? Мы же не полные идиоты и дегенераты, у нашей страны же есть хоть капля разумной и выгодной для собственного народа политики? Или наше правительство - это не наше правительство, и целенаправленно уничтожает наши богатства и наш народ исключительно в пользу других государств?
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