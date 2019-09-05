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Минобороны РФ опровергло сообщение о гибели российских военных в Сирии

21:00 5.09.2019
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство обороны России опровергло информацию о гибели троих российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

В сообщении российского военного ведомства говорится, что "никаких российских наблюдательных постов в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует", пишет "Интерфакс".

Ранее в четверг газета "Ведомости", ссылаясь на военно-дипломатический источник, сообщила, что 4 сентября вечером в зоне деэскалации Идлиб в Сирии произошел взрыв двух мин. В результате, сообщало издание, погибли трое российских офицеров, еще двое получили ранения.

Темы: Сирия
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Комментарии читателей
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06.09.2019, 09:30
Гость: В а д и м

Погибли или нет - вопрос.
А вот то, что чужой спецназ успешно действовал против российского, скорее всего факт.
06.09.2019, 00:07
Гость: 123

Дык, ани, за день до того, успели уволитья...
05.09.2019, 22:16
Гость: олег

Минобороны наше обычно через две недели подтверждение дает... они самыми последними об этом узнают.
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