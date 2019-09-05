Минобороны РФ опровергло сообщение о гибели российских военных в Сирии

21:00

Министерство обороны России опровергло информацию о гибели троих российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

В сообщении российского военного ведомства говорится, что "никаких российских наблюдательных постов в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует", пишет "Интерфакс".

Ранее в четверг газета "Ведомости", ссылаясь на военно-дипломатический источник, сообщила, что 4 сентября вечером в зоне деэскалации Идлиб в Сирии произошел взрыв двух мин. В результате, сообщало издание, погибли трое российских офицеров, еще двое получили ранения.