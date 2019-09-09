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СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских АЗС

18:30 9.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В Министерстве инфраструктуры Украины обсудили начавшиеся перебои с поставками топлива на нефтебазы страны. Об этом сообщило агентство Oilpoint со ссылкой на участников совещания.

Как рассказали участники встречи, некоторые АЗС на Украине простаивают. Причиной называют пустые нефтебазы, которые поставляют топливо к розничным продавцам.

Ситуацию также объясняют тем, что украинские железнодорожники — «Укрзализныця» — не справляются с увеличившимся потоком грузов. Все из-за того, что топливо перестало поступать по трубопроводам. В результате ряд ключевых железнодорожных узлов оказался парализованным. В частности, простои на станции Дарница достигают 20 дней.

«Состав Кременчуг — Киев вместо семи дней идет 20-30 дней, не говоря уже о других отправителях, той же Белоруссии», — подчеркнул один из участников заседания оперативного штаба, чьи слова привело издание.

Представители государства в ходе совещания пообещали своевременно устранять возникающие проблемы. Когда ситуация войдет в норму, о налаживании грузоперевозок доложат президенту Украины.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Рынок энергоносителей в мире
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Комментарии читателей
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09.09.2019, 19:24
Гость: Да, все плохое на украине

Больной перед смертью потел...
09.09.2019, 18:56
Гость: Так чо?

Опять хохлы не замёрзнут? Ну сколько ждать?
09.09.2019, 18:41
Гость: Ипппппппан0е пуйл0

Все плохое на украине. В России все хорошо, судя по лжезомбоящику.
Все комментарии (4)
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