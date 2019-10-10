Двух украинских информаторов адвоката Трампа задержали в США

18:52

СМИ узнали о задержании бизнесменов украинского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана в США. Их называли среди тех, кто помогал адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани в расследовании против бывшего вице-президента Джо Байдена, пишет газета The Wall Street Journal.

Речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фрумане, бизнесменах из Флориды. Они — выходцы из бывших советских республик и были донорами протрамповского комитета по сбору средств. Джулиани называл их своими клиентами. Издание ссылается на данные Федеральной избирательной комиссии, согласно которым оба мужчины пожертвовали в мае 2018 года на кампанию республиканцев 325 тысячи долларов.

10 октября они должны предстать перед судом, который изберет для них меру пресечения, уточнили источники The Wall Street Journal. Обвинения против них включают в себя заговор и подачу ложных сведений в Федеральную избирательную комиссию.

По данным СМИ, Парнас и Фруман, а также нефтяной магнат Гарри Сарджант III могли участвовать в попытке смены руководства украинского «Нафтогаза».

Сейчас в отношении Дональда Трампа проводится расследование того, насколько он пытался стимулировать Украину возобновить разбирательство по делу семьи Байденов, которое было закрыто еще два года назад. Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group, которая является одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В 2016 году Байден-старший, будучи вице-президентом, требовал от Украины жесткой антикоррупционной политики и призывал к отставке генпрокурора Виктора Шокина. Последний в этот момент расследовал деятельность Burisma.